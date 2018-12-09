«Генеральская» группа

2

Во-вторых ,

потерей года для группы стало назначение первого заместителя прокурора Омской области Александра Лоренца (возможного зятя Виктора Шрейдера) главой надзорного ведомства Ставропольского края. И до кучи в Московскую область уехал вице-спикер горсовета Андрей Ткачук, руководивший медиаактивами группы.



Здесь оценки экспертов разделились. Одни уверены, что Ткачука и Лоренца можно считать выбывшими из омской команды. Причем это трактуют потерей не столько для Павлова, сколько для Шрейдера. Другие эксперты убеждены и пробуют убедить других, что даже с отъездом Александр Лоренц не потерял влияния в омской прокуратуре, по крайней мере не настолько, чтобы его запросто списать со счета.





3

В-третьих ,

непростой год выдался для бизнеса лидеров сообщества. Основные активы по-прежнему на плаву, но новый проект взять не удалось. Речь о нашумевшем противостоянии за установку теплых остановок. Попытку, как писали СМИ, Павлов предпринимал, объединившись с ритейлером Виктором Шкуренко, но им не удалось выиграть конкурс горадминистрации. Победа досталась Виталию Ольшанскому. Его называют сводным братом Дмитрия Павлова. Здесь предпринимателям, кажется, не удалось найти общий язык. В дальнейшем к проекту Ольшанского присоединились Сагидулла Жуматаев и Вячеслав Васильев.





Еще рассказывают , что ОАО «Омскэлектро» планирует провести либо уже проводит инвентаризацию столбов, по которым протянуты линии «Омских кабельных сетей» — основного актива Дмитрия Павлова. Это может привести к переоценке арендной платы за пользование сетью и являться рычагом экономического давления на депутата.



Наконец, потери в личном составе. Во-первых, как сказано выше, из Омска уехал сопредседатель «Оплота» Ткачук. Во-вторых, преждевременно скончался глава комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, сопредседатель «Оплота» Ринат Карымов. В-третьих, на довыборах «оплотовцу» Глебу Летягину не удалось взять мандат депутата. Утрачен оказался и пост председателя комитета. Выборы вице-спикера по инициативе председателя горсовета Владимира Корбута отложили до весны. По информации источников Города55, в скором времени «Оплот» может лишиться руководства комитетом по вопросам муниципальной собственности. Там пост председателя занимает Олег Афанасьев, ставший новым лидером «Оплота».

