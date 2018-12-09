«Генеральская» группа
«Генеральскую» группу традиционно связывают с бывшим начальником УМВД России по Омской области Виктором Камерцелем и депутатом Госдумы Виктором Шрейдером.
бывший начальник УМВД России по Омской области
Виктор Камерцель
Состав
депутат Заксобрания
Дмитрий Павлов
депутат Госдумы
Виктор Шрейдер
депутат горсовета
Олег Афанасьев
депутат горсовета
Инна Гомолко
депутат горсовета
Юрий Козловский
депутат горсовета
Дмитрий Сахань
сопредседатель «Оплота»
Глеб Летягин
гендиректор медиахолдинга «Слово»
Павел Корольков
Прибыли
член Совета Федерации
Виктор Назаров
предприниматель
Виктор Шкуренко
Выбыли
бывший первый заместитель прокурора Омской области
Александр Лоренц
вице-мэр Долгопрудного
Андрей Ткачук
бывший вице-губернатор
Владимир Компанейщиков
предприниматель
Виталий Ольшанский
депутат горсовета
Ринат Карымов
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В любом случае, очевидно, что Дмитрий Павлов теперь приобретает куда большую значимость и является персоной принятия решений. Можно предположить, что в 2021 году Дмитрий Павлов попробует получить новый статус — завоевать мандат депутата Госдумы. В этом ему может способствовать Виктор Шрейдер, уступив свой округ.
В 2018 году группа шаг за шагом усиливалась. В этот период был разбит основной оппонент — Андрей Голушко, в борьбе с которым если не руководила процессом, то участвовала «генеральская» группа. 2019 год оказался для них не таким удачным.
1
Во-первых ,
представители группы покинули региональное правительство в декабре 2018 года. В том числе отвечающий за внутреннюю политику Владимир Компанейщиков, министр здравоохранения Андрей Стороженко, генерал ФСБ, зампред регионального правительства Игорь Бондарев, вице-губернатор Сергей Фролов. Каждого из них разные СМИ в разной степени причисляли к «генеральской» группе. В начале 2019 года из мэрии ушел директор департамента имущественных отношений Денис Денежкин. В политической среде распространена версия, что «генеральская» группа поддавливала Денежкина, имея компромат с его предыдущего места работы. В таком случае уход Денежкина — это продолжение планомерной зачистки представителей группы в структурах исполнительной власти.
Впрочем, за последний год все чаще звучит мнение о смене лидера. Дескать, Виктор Камерцель устранился от принятия ключевых решений и доверил оперативное управление депутату Заксобрания Дмитрию Павлову, а Виктор Шрейдер предпочитает самостоятельно выстраивать отношения в регионе.
2
Во-вторых ,
потерей года для группы стало назначение первого заместителя прокурора Омской области Александра Лоренца (возможного зятя Виктора Шрейдера) главой надзорного ведомства Ставропольского края. И до кучи в Московскую область уехал вице-спикер горсовета Андрей Ткачук, руководивший медиаактивами группы.

Здесь оценки экспертов разделились. Одни уверены, что Ткачука и Лоренца можно считать выбывшими из омской команды. Причем это трактуют потерей не столько для Павлова, сколько для Шрейдера. Другие эксперты убеждены и пробуют убедить других, что даже с отъездом Александр Лоренц не потерял влияния в омской прокуратуре, по крайней мере не настолько, чтобы его запросто списать со счета.

3
В-третьих ,
непростой год выдался для бизнеса лидеров сообщества. Основные активы по-прежнему на плаву, но новый проект взять не удалось. Речь о нашумевшем противостоянии за установку теплых остановок. Попытку, как писали СМИ, Павлов предпринимал, объединившись с ритейлером Виктором Шкуренко, но им не удалось выиграть конкурс горадминистрации. Победа досталась Виталию Ольшанскому. Его называют сводным братом Дмитрия Павлова. Здесь предпринимателям, кажется, не удалось найти общий язык. В дальнейшем к проекту Ольшанского присоединились Сагидулла Жуматаев и Вячеслав Васильев.

Еще рассказывают , что ОАО «Омскэлектро» планирует провести либо уже проводит инвентаризацию столбов, по которым протянуты линии «Омских кабельных сетей» — основного актива Дмитрия Павлова. Это может привести к переоценке арендной платы за пользование сетью и являться рычагом экономического давления на депутата.

Наконец, потери в личном составе. Во-первых, как сказано выше, из Омска уехал сопредседатель «Оплота» Ткачук. Во-вторых, преждевременно скончался глава комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, сопредседатель «Оплота» Ринат Карымов. В-третьих, на довыборах «оплотовцу» Глебу Летягину не удалось взять мандат депутата. Утрачен оказался и пост председателя комитета. Выборы вице-спикера по инициативе председателя горсовета Владимира Корбута отложили до весны. По информации источников Города55, в скором времени «Оплот» может лишиться руководства комитетом по вопросам муниципальной собственности. Там пост председателя занимает Олег Афанасьев, ставший новым лидером «Оплота».
В целом позиции «генеральской» группы эксперты оценивают как устойчивые. В противовес «колебаниям рынка», сообщество опирается на силовой блок, а силовики в России сегодня имеют колоссальное влияние.
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