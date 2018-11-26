Дважды продал чужую компанию
Еще одно уголовное дело, о котором мало пишут в СМИ, возбуждено в отношении адвоката Дмитрия Степанова. Точнее, два уголовных дела. Точнее, бывшего адвоката. Первое дело было возбуждено еще в 2016 году по факту хищения половины фирмы, управляющей в Омске сетью станций АЗС. В ходе расследования было выявлено еще одно преступление по факту мошенничества. В январе 2018 года Дмитрию Степанову предъявили обвинение в обоих преступлениях.
История путаная. Алтайские бизнесмены решили открыть в Омске серию АЗС. Контроль осуществлял предприниматель Виктор Сухарев. На него, по данным следствия, номинально оформили 50% компании. В дальнейшем отношения между алтайскими предпринимателями, интересы которых представлял Сухарев, и их омскими партнерами не заладились, появились взаимные упреки, десятки судебных процессов. Тут на арене появляется адвокат, знаток уголовного законодательства Дмитрий Степанов.
Обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение растрата),грозит до 10 лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей. Обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ;грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей
Он уговорил алтайских предпринимателей переписать доли в компании с Сухарева на себя. В 2012 году был оформлен договор дарения компании, активы которой оцениваются в 90 млн рублей. Как уверяла в прессе следователь дела, никто в здравом уме просто так не подарит 45 млн рублей. Степанов стал номинальным акционером. Но в дальнейшем распорядился долями как самый настоящий собственник. Более того, сначала он якобы пообещал продать доли одним и получил с них 5,2 млн рублей, но позже современный Иуда продал часть компании, принадлежащую своим алтайским клиентам, противоположной стороне конфликта.
Дальше – больше. Пока следователи и прокуроры ищут и доказывают, где же просчитался адвокат, вдруг выясняется, что Степанов не адвокат. Как сообщали СМИ, на адвоката возбудили третье уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа. Диплом о высшем юридическом образовании Степанова оказался фальшивкой, считают следователи. В результате Адвокатской палатой Омской области Дмитрий Степанов лишен статуса адвоката.