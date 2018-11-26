Еще одно уголовное дело, о котором мало пишут в СМИ, возбуждено в отношении адвоката Дмитрия Степанова. Точнее, два уголовных дела. Точнее, бывшего адвоката. Первое дело было возбуждено еще в 2016 году по факту хищения половины фирмы, управляющей в Омске сетью станций АЗС. В ходе расследования было выявлено еще одно преступление по факту мошенничества. В январе 2018 года Дмитрию Степанову предъявили обвинение в обоих преступлениях. История путаная. Алтайские бизнесмены решили открыть в Омске серию АЗС. Контроль осуществлял предприниматель Виктор Сухарев. На него, по данным следствия, номинально оформили 50% компании. В дальнейшем отношения между алтайскими предпринимателями, интересы которых представлял Сухарев, и их омскими партнерами не заладились, появились взаимные упреки, десятки судебных процессов. Тут на арене появляется адвокат, знаток уголовного законодательства Дмитрий Степанов.

Он уговорил алтайских предпринимателей переписать доли в компании с Сухарева на себя. В 2012 году был оформлен договор дарения компании, активы которой оцениваются в 90 млн рублей. Как уверяла в прессе следователь дела, никто в здравом уме просто так не подарит 45 млн рублей. Степанов стал номинальным акционером. Но в дальнейшем распорядился долями как самый настоящий собственник. Более того, сначала он якобы пообещал продать доли одним и получил с них 5,2 млн рублей, но позже современный Иуда продал часть компании, принадлежащую своим алтайским клиентам, противоположной стороне конфликта.



Дальше – больше. Пока следователи и прокуроры ищут и доказывают, где же просчитался адвокат, вдруг выясняется, что Степанов не адвокат. Как сообщали СМИ, на адвоката возбудили третье уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа. Диплом о высшем юридическом образовании Степанова оказался фальшивкой, считают следователи. В результате Адвокатской палатой Омской области Дмитрий Степанов лишен статуса адвоката.