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ПЛУТОВСТВО ПО-ОМСКИ.
ТОП-5 жуликов миллионного города за 2018 год
У всех в Омске на слуху человек, который обманул 300 семей-участников долевого строительства, или другой человек, который, вероятно, в течение нескольких лет завышал тарифы на газ и за счет жителей обогатился на 1,4 млрд рублей. Это информационные титаны, каждая запятая уголовного дела превращается в сенсацию. Но есть и другие – те, чьи имена мелькают в небольших заметках, чьи проступки прячутся за резонансными преступлениями.

Подводя итоги года, ИА «Город55» в небольшом спецпроекте публикует пять коротких историй о тех, кого правоохранительные органы уличили в обманах, жульничестве и плутовстве .
Жулик – 1. Мелкий воришка.
2. Плутоватый человек, склонный к мошенническим проделкам, обману.
ПОДОЛЬНОГО пишем, НАЗАРОВ
на ум пошел
ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ
Благодаря компаниям-прокладкам мошенникам удалось похитить
более 200 МЛН РУБ.
Уже бывший заместитель генерального директора ЗАО «Газпром Межрегионгаз Омск» Сергей Подольный и его подельница, бывшая замдиректора Фонда стратегического развития Омской области Алена Бабий были признаны виновными в мошенничестве (ч .4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Суд установил, что в период с 2010 по 2014 годы при поставках газа ООО «Омсктехуглерод» была реализована преступная схема: в прямую сделку были включены посредники – ООО «Технический углерод» и ООО «ГазНефтьТрейдинг». Благодаря компаниям-прокладкам мошенникам удалось похитить более 200 млн рублей.

Схема примитивная. Из сообщений СМИ видно, что подобные манипуляции реализовались сразу в нескольких регионах России в аналогичных «межрегионгазах». Да и вообще, способ с «прокладками» давно известен. Ничего нового. Ничто не вызывает интереса. Кроме мошенника.
Осужден по ч.4 ст.159 УК РФ:
5 лет колонии общего режима, штраф 500 тыс. рублей .
В период реализации схемы должность генерального директора «Межрегионгаза» занимал Виктор Назаров. В 2012 году президент России Дмитрий Медведев назначил его губернатором Омской области. Именно подпись Назарова, как уверяет адвокат Подольного, стояла на первом договоре с подставными фирмами. Сейчас Виктор Назаров – сенатор от Омской области в Совете Федерации. В деле он проходит свидетелем.

После того, как Назаров возглавил Омскую область, его место в «Межрегионгазе» занял Виктор Варжин. Следующие два года мошенническая схема работала при нем. Но сел на 5 лет в колонию общего режима Сергей Подольный.
Именем
короля
ЭПИЗОД ВТОРОЙ

На все ради семьи
Андрей Эрлих стал предпринимателем с 2008 года. В 2011 году вложил средства в спорт-бар. А дальше, по версии следствия, брал деньги в заем под невыполнимые обязательства. Проще говоря, организовал свою компактную финансовую пирамиду. Набрав займов на 52 млн рублей, предприниматель попал в поле зрения следователей. Интерес вызывал не столько сам предприниматель, сколько его отец – Виталий Эрлих, занимавший на тот момент должность министра сельского хозяйства Омской области.

Из материалов дела следует, что Эрлих старший, будучи министром, обзванивал омских предпринимателей (так или иначе связанных с сельским хозяйством) с просьбой одолжить деньги своему сыну. И те занимали. Дошло до того, что Эрлих-старший обратился с подобной просьбой к совладельцу ГК «Титан» Михаилу Сутягинскому, и по распоряжению последнего зам гендиректора Валерий Бойко (ныне первый вице-губернатор Омской области) выдал Эрлиху-сыну 5 млн рублей. Дело рассматривает суд.
Подозревается по ч.4 ст.159 УК РФ;
грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.
Нужно отметить, что это не первое обвинение в мошенничестве члена семьи Виталия Эрлиха. Его родной брат Анатолий Эрлих был осужден по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Доказано, что в 2012 году он и его компаньон Владимир Битенюк по подложным документам получили субсидию Минсельхоза в 6,4 млн рублей. При этом, по версии следователей, помогал им «неустановленный чиновник в Министерстве сельского хозяйства», которое возглавлял родной брат мошенника Виталий Эрлих. СМИ тогда писали, что для получения субсидии даже был изменен закон. Поменялась буквально одна буква. Фраза: «субсидия выдается на новЫЕ оборудование и технику» была изменена на «субсидия выдается на новОе оборудование и технику». То есть появилась возможность получить деньги из бюджета на приобретение техники, бывшей в употреблении. Именно такую субсидию и получил Анатолий Эрлих.
Под личиной адвоката
ЭПИЗОД ТРЕТИЙ

Дважды продал чужую компанию
Еще одно уголовное дело, о котором мало пишут в СМИ, возбуждено в отношении адвоката Дмитрия Степанова. Точнее, два уголовных дела. Точнее, бывшего адвоката. Первое дело было возбуждено еще в 2016 году по факту хищения половины фирмы, управляющей в Омске сетью станций АЗС. В ходе расследования было выявлено еще одно преступление по факту мошенничества. В январе 2018 года Дмитрию Степанову предъявили обвинение в обоих преступлениях.

История путаная. Алтайские бизнесмены решили открыть в Омске серию АЗС. Контроль осуществлял предприниматель Виктор Сухарев. На него, по данным следствия, номинально оформили 50% компании. В дальнейшем отношения между алтайскими предпринимателями, интересы которых представлял Сухарев, и их омскими партнерами не заладились, появились взаимные упреки, десятки судебных процессов. Тут на арене появляется адвокат, знаток уголовного законодательства Дмитрий Степанов.
Обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение растрата),грозит до 10 лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей. Обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ;грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей
Он уговорил алтайских предпринимателей переписать доли в компании с Сухарева на себя. В 2012 году был оформлен договор дарения компании, активы которой оцениваются в 90 млн рублей. Как уверяла в прессе следователь дела, никто в здравом уме просто так не подарит 45 млн рублей. Степанов стал номинальным акционером. Но в дальнейшем распорядился долями как самый настоящий собственник. Более того, сначала он якобы пообещал продать доли одним и получил с них 5,2 млн рублей, но позже современный Иуда продал часть компании, принадлежащую своим алтайским клиентам, противоположной стороне конфликта.

Дальше – больше. Пока следователи и прокуроры ищут и доказывают, где же просчитался адвокат, вдруг выясняется, что Степанов не адвокат. Как сообщали СМИ, на адвоката возбудили третье уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа. Диплом о высшем юридическом образовании Степанова оказался фальшивкой, считают следователи. В результате Адвокатской палатой Омской области Дмитрий Степанов лишен статуса адвоката.
Статья нашла героя
ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ
Мошенники обогатились на
28 МЛН РУБЛЕЙ
Еще в 2015 году Исилькульский районный суд признал виновными троих местных жителей в мошенничестве (21 эпизод), совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4, ст. 159 УК РФ). Схема их работы предельно проста. Подельники открывали фирмы, расчетные счета в банках и имитировали товарооборот. В дальнейшем подложные документы они подавали в Исилькульскую налоговую службу и получали возврат НДС. В итоге мошенники обогатились на 35 млн рублей.
Осуждена по ч.4 ст.159 УК РФ,
4 года 6 месяцев колонии общего режима.
В таком случае возникает резонный вопрос: как же налоговые инспекторы просмотрели, дали ввести себя в заблуждение и допустили растрату 35 млн рублей бюджетных средств? Халатность – скажут одни. Участники схемы – предположили следователи. Ранее Исилькульский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении начальника межрайонной инспекции ФНС №3 по Омской области Любови Кувшиновой и ее подчиненного, инспектора Вячеслава Галайдина. В сентябре 2018 года суд признал их виновными в 11 эпизодах мошенничества на общую сумму в 28 млн рублей. Вину налоговики не признали.
Взятка тоже мошенни-
чество?
ЭПИЗОД ПЯТЫЙ
7 эпизодов
на общую сумму
3 МЛН РУБЛЕЙ
Пожалуй, самое известное из малоизвестных дел – обвинительный приговор бывшим чиновницам администрации Омска: экс-начальнице финансового управления департамента имущественных отношений Светлане Парадеевой, начальнице управления договорных отношений Елене Гусевой и главному специалисту депимущества Надежде Журовой. Суд признал их виновными в получении взятки в особо крупном размере в составе преступной группы.

Следователи установили, прокурор доказал, что с 2015 по 2017 годы чиновницы за взятку помогали предпринимателям решить вопрос с продлением сроков аренды на земельные участки. Сумма взяток варьировалась от 250 до 650 тыс. рублей. Доказать удалось 7 эпизодов на общую сумму в 3 млн рублей.
Осуждены по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).
Парадеева и Гусева приговорены к 2 годам колонии общего режима. Журова к 3 годам колонии общего режима.
Во-первых, эта история подтверждает слова нового директора департамента имущественных отношений мэрии Омска Дениса Денежкина о том, что до него депимущества был поглощен коррупцией. Во-вторых, в ходе оглашения приговора всплыла интересная деталь. Одним из взяткодателей оказался депутат омского Горсовета, председатель регионального отделения «Справедливой России» Владимир Гуселетов. За то, чтобы договор аренды участка был подписан задним числом, по материалам дела, с Гуселетова взяли 600 тыс. рублей. И договор был подписан, как и полагалось, задним числом. В заявлении для прессы Владимир Гуселетов сказал, что по факту мошенничества им было написано заявление в полицию. Интересно было бы взглянуть, от какого числа было это заявление.
Источник: ИА "Город55"
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