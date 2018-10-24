Александр Бебякин
ГП "Знаменское ДРСУ"
Валерий Саркисян
ООО "Охотничье хозяйство "Медвежий угол"
Виктор Павлыгин
ООО "ПСК "Монолит", ООО "СК "Стройка"
Александр Онуфриев
глава района
Александр Аверьянов
председатель райсовета
Андрей Юрченко
ОМВД
Валерий Лабзов
прокурор
Валерий Веденёв
председеталь райсуда
Вадим Бережной
депутат Заксобрания
Мурат Адырбаев
депутат Заксобрания
Андрей Юрченко
ОМВД
Валерий Лабзов
прокурор
Валерий Веденёв
председеталь райсуда
Александр Бебякин
ГП "Знаменское ДРСУ"
Валерий Саркисян
ООО "Охотничье хозяйство "Медвежий угол"
Виктор Павлыгин
ООО "ПСК "Монолит", ООО "СК "Стройка"
Александр Онуфриев
глава района
Александр Аверьянов
председатель райсовета
Владимир
Арцер
экс-глава района
Владимир
Арцер
экс-глава района
Вадим Бережной
депутат Заксобрания
Мурат Адырбаев
депутат Заксобрания
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