Людмила Ленц
ООО "СИБПРОДУКТ"
Нагима Кабдулина
ООО "Чистое"
Сергей Силич
прокурор
Андрей Макшеев
Следственный комитет
Наталья Бырина
председатель райсуда
Константин Полежаев
депутат Заксобрания
Сергей Силич
прокурор
Андрей Макшеев
Следственный комитет
Наталья Бырина
председатель райсуда
Савватий (Загребельный)
епископ Тарский и Тюкалинский
Евгений Федянин
ООО «Автоконнекс-кобра»
Игорь Панасенко и семья Камерцель
ООО "Репорт"
Алексей Певнев
ЗАО "СДСК"
Сапар Игликов
ООО "Чистое"
Бекен Сартаев
ООО "АТРАЧИ"
Владимир Догнеев
ООО "ЯРОСЛАВСКОЕ"
Людмила Ленц
ООО "СИБПРОДУКТ"
Нагима Кабдулина
ООО "Чистое"
Евгений Федянин
ООО «Автоконнекс-кобра»
Игорь Панасенко и семья Камерцель
ООО "Репорт"
Алексей Певнев
ЗАО "СДСК"
Сапар Игликов
ООО "Чистое"
Бекен Сартаев
ООО "АТРАЧИ"
Владимир Догнеев
ООО "ЯРОСЛАВСКОЕ"
Константин Полежаев
депутат Заксобрания
Савватий (Загребельный)
епископ Тарский и Тюкалинский
Александр Тришин
депутат райсовета
Александр Тришин
депутат райсовета
Александр Чернявский
"Тюкалинский маслосырокомбинат"
Иван Мильченко
ООО "МОНОЛИТ"
Александр Архипов
ООО "Транспортно-строительная компания"
Иван Куцевич
глава района
Николай Лаптев
председатель райсовета
Александр Чернявский
"Тюкалинский маслосырокомбинат"
Иван Мильченко
ООО "МОНОЛИТ"
Александр Архипов
ООО "Транспортно-строительная компания"
Иван Куцевич
глава района
Николай Лаптев
председатель райсовета
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке