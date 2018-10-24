Вадим Носов
ООО "СМПК"
Евгений Спиренков
ОАО "ЧЕРНОГЛАЗОВСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" и ПАО "ЧЕРНОГЛАЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Руслан Деренюк
ООО "РАССВЕТ"
Юрий Постовой
глава района
Анатолий Тимохин
Георгиевич председатель райсовета
Сергей Пономарев
прокурор
Никита Бавсун
Следственный комитет
Евгений Толмачев
председатель райсуда
Павел Коренной
депутат Заксобрания
Сергей Жирико
в депутат Заксобрания
Олег Смолин
депутат Госдумы
Сергей Пономарев
прокурор
Никита Бавсун
Следственный комитет
Евгений Толмачев
председатель райсуда
Владимир
митрополит Омский и Таврический
Яков Вагнер
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
Марзпетуни Гарибян и Юрий Долгих
ООО "Расчетный центр"
Вагнер
Яков Александрович (ООО «СТРОЙСЕРВИС»)
Гарибян
Марзпетуни Омеросович и
Долгих
Юрий Александрович (ООО «Расчетный центр")
Вадим Носов
ООО "СМПК"
Евгений Спиренков
ОАО "ЧЕРНОГЛАЗОВСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" и ПАО "ЧЕРНОГЛАЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Руслан Деренюк
ООО "РАССВЕТ"
Юрий Постовой
глава района
Анатолий Тимохин
Георгиевич председатель райсовета
Яков Вагнер
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
Марзпетуни Гарибян и Юрий Долгих
ООО "Расчетный центр"
Павел Коренной
депутат Заксобрания
Сергей Жирико
в депутат Заксобрания
Олег Смолин
депутат Госдумы
Владимир
митрополит Омский и Таврический
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463062'>Tale of Tsar Saltan, Op. 57: Flight of the Bumblebee</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463062'>Tale of Tsar Saltan, Op. 57: Flight of the Bumblebee</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Источник:
Сетевое издание "Город55"
©
При копировании публикаций активная ссылка на сайт gorod55.ru обязательна.