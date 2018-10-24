Любовь Новолодская
председатель райсовета
Константин Эйсфельд
прокурор
Сергей Головачев
депутат Заксобрания
Владимир Варнавский
председатель Заксобрания
Константин Эйсфельд
прокурор
Петр (Мансуров), Епископ Калачинский и Муромцевский, глава Калачинской епархии
Евгений Кужелев
ООО "МЕДВЕДЬ"
Артём Хрищенко
ЗАО ДСПМК "СЕДЕЛЬНИКОВСКАЯ"
Андрей Темников
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
Алексей Сабаев
глава района
Любовь Новолодская
председатель райсовета
Евгений Кужелев
ООО "МЕДВЕДЬ"
Артём Хрищенко
ЗАО ДСПМК "СЕДЕЛЬНИКОВСКАЯ"
Андрей Темников
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
Алексей Сабаев
глава района
Сергей Головачев
депутат Заксобрания
Владимир Варнавский
председатель Заксобрания
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке