Владимир Луговик и Александр Фильчиков
КФХ Великорусское
Сергей Крафт
ИП, ОАО "Нижнеиртышское"
Владимир Хохлов
глава района
Михаил Березин
председатель райсовета
Владимир Шибанов
прокурор
Лилия Павлова
председатель райсуда
Игорь Антропенко
депутат Заксобрания
Николай Величев
депутат Заксобрания
Владимир Шибанов
прокурор
Лилия Павлова
председатель райсуда
Петр (Мансуров), Епископ Калачинский и Муромцевский, глава Калачинской епархии
Евгений Погуляев
и
Павел Аистов
ООО "СБК-Сервис"
Сергей Захарченко
ООО "Дизель – Сервис"
Евгений Ануфриенко
и
Олег Усик
ООО "ЭККО"
Адам Ахаев
ФКУ ИК №9 УФСИН по Омской области
Владимир Луговик и Александр Фильчиков
КФХ Великорусское
Сергей Крафт
ИП, ОАО "Нижнеиртышское"
Владимир Хохлов
глава района
Михаил Березин
председатель райсовета
Евгений Погуляев
и
Павел Аистов
ООО "СБК-Сервис"
Сергей Захарченко
ООО "Дизель – Сервис"
Евгений Ануфриенко
и
Олег Усик
ООО "ЭККО"
Адам Ахаев
ФКУ ИК №9 УФСИН по Омской области
Игорь Антропенко
депутат Заксобрания
Николай Величев
депутат Заксобрания
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Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Источник:
Сетевое издание "Город55"
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