Евгений Погуляев и Павел Аистов ООО "СБК-Сервис"



Сергей Захарченко ООО "Дизель – Сервис"



Евгений Ануфриенко и Олег Усик ООО "ЭККО"



Адам Ахаев ФКУ ИК №9 УФСИН по Омской области

