Марина Канарейкина
председатель райсовета
Александр Ступник
прокурор
Галина Прыгунова
председатель райсуда
Дмитрий Павлов
депутат Заксобрания
Павел Коренной
депутат Заксобрания
Владимир Пушкарев
депутат Заксобрания
Александр Ступник
прокурор
Галина Прыгунова
председатель райсуда
Феодосий (Гажу)
Епископ Исилькульский и Русско-Полянский
Дмитрий Пушкарев
и
Арарат Устян
АО "Раздольное"
Александр Авдеенко
ООО "Нива"
Анатолий Жоров
бывший глава района
Алексей Огорелков
глава района
Артак Антонян
предприниматель
Владимир Замахин
глава ДРСУ
Владимир Веретено
ГК "ОША"
Марина Канарейкина
председатель райсовета
Дмитрий Пушкарев
и
Арарат Устян
АО "Раздольное"
Александр Авдеенко
ООО "Нива"
Анатолий Жоров
бывший глава района
Алексей Огорелков
глава района
Артак Антонян
предприниматель
Владимир Замахин
глава ДРСУ
Владимир Веретено
ГК "ОША"
Дмитрий Павлов
депутат Заксобрания
Павел Коренной
депутат Заксобрания
Владимир Пушкарев
депутат Заксобрания
Феодосий (Гажу)
Епископ Исилькульский и Русско-Полянский
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке