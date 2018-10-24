Тамара Баландина
АО "База Агрокомплект"
Сергей Баталов
ОМВД
Арсений Голев
прокурор
Аскар Абилов
председатель райсуда
Степан Бонковский
депутат Заксобрания
Олег Смолин
депутат Госдумы
Сергей Баталов
ОМВД
Арсений Голев
прокурор
Аскар Абилов
председатель райсуда
Екатерина Прец
Андрей Литау
КПРФ
Тазагуль Деркач
ООО "Красногорский колос"
Иван Величев
ООО "Сибирская база"
Александр Милашенко
глава района
Григорий Хоменко
председатель райсовета
Тамара Баландина
АО "База Агрокомплект"
Тазагуль Деркач
ООО "Красногорский колос"
Иван Величев
ООО "Сибирская база"
Александр Милашенко
глава района
Григорий Хоменко
председатель райсовета
Степан Бонковский
депутат Заксобрания
Олег Смолин
депутат Госдумы
Екатерина Прец
Андрей Литау
КПРФ
Виталий Эрлих
экс-глава района
Виталий Эрлих
экс-глава района
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке