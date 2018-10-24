Дмитрий Литвиненко
прокурор
Елена Бессчетнова
председатель райсуда
Ирина Дроздова
депутат из Троицкого
Беззубцев
Анатолий Васильевич, генеральный директор ЗАО «Иртышское» Омского района ЗС
Ермаков
Алексей Николаевич (список) ЗС
Литвиненко
Дмитрий Алексеевич (прокурор)
Бессчетнова
Елена Леонидовна (председатель райсуда)
Петр (Мансуров), Епископ Калачинский и Муромцевский, глава Калачинской епархии
Александр Кивич
"Омский бекон"
Геннадий Долматов
глава района
Виктор Чебаков
председатель райсовета
Юрий Тетянников
глава регионального отделения "Единой России"
Дроздова
Ирина Леонидовна (депутат из Троицкого)
Цыганков
Вадим Игоревич (экс-глава Калачинского района, агропарк «Макошь»
Кивич
Александр Александрович (директор «Омского бекона»)
Долматов
Геннадий Геннадьевич (глава района)
Чебаков
Виктор Тимофеевич (председатель райсовета)
Анатолий Беззубцев
депутат Заксобрания, ЗАО "Иртышское"
Николай Гуща
Анатолий Адабир
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Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке