Евгений Федоров
и
Анатолий Чернявский
ООО "Охотхозяйство "Сибирское"
Евгений Первухин
ООО "Сибирская мука"
Александр Лисович
ИП, КФХ
Сергей Степанов
глава района
Владимир Бухтияров
председатель райсовета
Евгений Тарасов
ОМВД
Алексей Федоренко
прокурор
Андрей Трофименко
председатель райсуда
Валерий Борисов
депутат Заксобрания
Евгений Тарасов
ОМВД
Алексей Федоренко
прокурор
Андрей Трофименко
председатель райсуда
Петр (Мансуров), Епископ Калачинский и Муромцевский, глава Калачинской епархии
Александр Бессчастных
экс-глава района
Валерий Локтюшин
экс-первый замглавы района
Александр Бессчастных
экс-глава района
Валерий Локтюшин
экс-первый замглавы района
Евгений Федоров
и
Анатолий Чернявский
ООО "Охотхозяйство "Сибирское"
Евгений Первухин
ООО "Сибирская мука"
Александр Лисович
ИП, КФХ
Сергей Степанов
глава района
Владимир Бухтияров
председатель райсовета
Валерий Борисов
депутат Заксобрания
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке