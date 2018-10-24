Галина Москаленко
первый замглавы района
Анатолий Тарновский
председатель райсуда
Дмитрий Павлов
депутат Заксобрания
Владимир Пушкарев
депутат Заксобрания
Анатолий Тарновский
председатель райсуда
Владимир Ярошенко
КПРФ
Андрей Шульгат
ООО "Комсомольское"
Константин Киселевский
ООО "Агрохолдинг Сибирь"
Валерий Корнейчик
глава района
Дмитрий Зубко
председатель райсовета
Вячеслав Земляной
депутат райсовета
Галина Москаленко
первый замглавы района
Андрей Шульгат
ООО "Комсомольское"
Константин Киселевский
ООО "Агрохолдинг Сибирь"
Валерий Корнейчик
глава района
Дмитрий Зубко
председатель райсовета
Вячеслав Земляной
депутат райсовета
Дмитрий Павлов
депутат Заксобрания
Владимир Пушкарев
депутат Заксобрания
Владимир Ярошенко
КПРФ
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке