Любовь Придчин
а глава Большегривского городского поселения
Василий Киореско
ОМВД
Наталья Шмидт
и.о. председателя райсуда
Андрей Морозов
прокурор
Павел Коренной
депутат Заксобрания
Сергей Жириков
депутат Заксобрания
Василий Киореско
ОМВД
Наталья Шмидт
и.о. председателя райсуда
Андрей Морозов
прокурор
Петр
(Мансуров), Епископ Калачинский и Муромцевский, глава Калачинской епархии
Николай Дурченко
и
Владимир Белимов
ООО "Ассоциация сельских производителей "Краснодарское"
Владимир Белимов
КФХ БЕЛИМОВ
Владимир Шефер
глава района
Виталий Антипов
председатель райсовета
Любовь Придчин
а глава Большегривского городского поселения
Николай Дурченко
и
Владимир Белимов
ООО "Ассоциация сельских производителей "Краснодарское"
Владимир Белимов
КФХ БЕЛИМОВ
Владимир Шефер
глава района
Виталий Антипов
председатель райсовета
Павел Коренной
депутат Заксобрания
Сергей Жириков
депутат Заксобрания
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Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Источник:
Сетевое издание "Город55"
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