Любовь Королёва
председатель райсовета
Сергей Кирилин
прокурор
Татьяна Смолина
председатель райсуда
Андрей Голушко
депутат Госдумы
Владимир Варнавский
председатель Заксобрания
Сергей Кирилин
прокурор
Татьяна Смолина
председатель райсуда
Петр (Мансуров), Епископ Калачинский и Муромцевский, глава Калачинской епархии
Сергей Якимчик
КФХ Якимчик
Иван Бригерт
КФХ "Бригерт И.Л."
Анатолий Стадников
глава района
Любовь Королёва
председатель райсовета
Сергей Якимчик
КФХ Якимчик
Иван Бригерт
КФХ "Бригерт И.Л."
Анатолий Стадников
глава района
Андрей Голушко
депутат Госдумы
Владимир Варнавский
председатель Заксобрания
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463063'>In the Moonlight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке