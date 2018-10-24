Сергей Бомбин
ТЦ "Ника"
Владимир Шаповалов
ООО "Жирновское"
Виталий Лапухин
и
Елена Разумова
ООО "Л.М.Р."
Андрей Голушко
охотугодья
Николай Кох
"Сибнефтехиммонтаж"
Татьяна Мельникова
ООО "Хубертус"
Владимир Ярыгин
ОМВД
Сергей Шишкин
прокурор
Вячеслав Белоусов
и.о. председателя горсуда
Константин Полежаев
депутат Заксобрания
Владимир Ярыгин
ОМВД
Сергей Шишкин
прокурор
Вячеслав Белоусов
и.о. председателя горсуда
Сергей Бомбин
ТЦ "Ника"
Владимир Шаповалов
ООО "Жирновское"
Виталий Лапухин
и
Елена Разумова
ООО "Л.М.Р."
Андрей Голушко
охотугодья
Николай Кох
"Сибнефтехиммонтаж"
Татьяна Мельникова
ООО "Хубертус"
Михаил Костюков
СПК "Большепесчанский"
Николай Стапцов
глава района
Николай Ситников
председатель райсовета
Николай Шацких
ЛДПР, КПРФ
Николай Шацких
ЛДПР, КПРФ
Михаил Костюков
СПК "Большепесчанский"
Николай Стапцов
глава района
Николай Ситников
председатель райсовета
Константин Полежаев
депутат Заксобрания
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463062'>Tale of Tsar Saltan, Op. 57: Flight of the Bumblebee</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463062'>Tale of Tsar Saltan, Op. 57: Flight of the Bumblebee</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке