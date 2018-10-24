Александр Ряполов
глава района
Михаил Федоренко
председатель райсовета
Юрий Щетинин
ООО "Деликатесы Сибири"
Владимир Бем
сельхозартель "Родная долина"
Александр Шачнев
СПК "Сибиряк"
Владимир Синеокий
СПК "Большевик"
Владимир Совицкий
сельхозартель "Родная долина"
Степан Бонковский
депутат Заксобрания
Марат Муканов
прокурор
Ольга Кобзарь
председатель райсуда
Виктор Мосур
экс-глава района
Марат Муканов
прокурор
Ольга Кобзарь
председатель райсуда
Ряполов
Александр Викторович (глава района)
Федоренко
Михаил Михайлович (председатель райсовета)
Щетинин
Юрий Анатольевич (ООО «Деликатесы Сибири")
Владимир Бем
сельхозартель "Родная долина"
Александр Шачнев
СПК "Сибиряк"
Владимир Синеокий
СПК "Большевик"
Владимир Совицкий
сельхозартель "Родная долина"
Александр Ряполов
глава района
Михаил Федоренко
председатель райсовета
Юрий Щетинин
ООО "Деликатесы Сибири"
Степан Бонковский
депутат Заксобрания
Виктор Мосур
экс-глава района
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463062'>Tale of Tsar Saltan, Op. 57: Flight of the Bumblebee</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке