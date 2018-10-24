Анатолий Солодовниченко
глава района
Аркадий Ефименко
председатель райсовета
Асхат Гарифов
ООО «СТИ-С»
Карен Мартоян
ООО «Арт Ремстрой»
Андрей Пиянзов
конезавод
Дмитрий Шархун
ООО "Южное"
Павел Василик
АО "Знамя"
Гайдар Тулеев
племзавод "Овцевод"
Юлия Шестакова
ООО "Лакоше"
Игорь Антропенко
депутат Заскобрания
Олег Смолин
депутат Госдумы
Александр Грициков
прокурор
Игорь Кузнецов
и.о. председателя райсуда
Петр (Мансуров), Епископ Калачинский и Муромцевский, глава Калачинской епархии
Александр Грициков
прокурор
Игорь Кузнецов
и.о. председателя райсуда
Анатолий Солодовниченко
глава района
Аркадий Ефименко
председатель райсовета
Асхат Гарифов
ООО «СТИ-С»
Карен Мартоян
ООО «Арт Ремстрой»
Андрей Пиянзов
конезавод
Дмитрий Шархун
ООО "Южное"
Павел Василик
АО "Знамя"
Гайдар Тулеев
племзавод "Овцевод"
Юлия Шестакова
ООО "Лакоше"
Игорь Антропенко
депутат Заскобрания
Олег Смолин
депутат Госдумы
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