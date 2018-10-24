Абай Ракимжанов
глава района
Валерий Чебаков
председатель райсовета
Геннадий Вальтер
Любинский МКК
Евгений Шостя
Любинский МКК
Самвел Григорян
ООО «ИКГ-Транс»
Араик Татоян
ООО "Птицефабрика Любинская"
Виктор Черемисин
ООО "НПФ Внедрение"
Роман Канушин
ООО "Любинский торговый двор"
Николай Величев
депутат Заксобрания
Игорь Антропенко
депутат Заксобрания
Анатолий Калинин
КПРФ/ЛДПР)
Алеся Григорьева
ЛДПР
Петр
(Мансуров), Епископ Калачинский и Муромцевский, глава Калачинской епархии
Анатолий Калинин
КПРФ/ЛДПР)
Алеся Григорьева
ЛДПР
Араик Татоян
ООО "Птицефабрика Любинская"
Виктор Черемисин
ООО "НПФ Внедрение"
Роман Канушин
ООО "Любинский торговый двор"
Абай Ракимжанов
глава района
Валерий Чебаков
председатель райсовета
Геннадий Вальтер
Любинский МКК
Евгений Шостя
Любинский МКК
Самвел Григорян
ООО «ИКГ-Транс»
Ракимжанов
Абай Курмашович (глава района, бывший военком)
Чебаков
Валерий Васильевич (председатель райсовета)
Вальтер
Геннадий Фридрихович (директор Любинского МКК)
Шостя
Евгений Григорьевич (собственник Любинского МКК)
Николай Величев
депутат Заксобрания
Игорь Антропенко
депутат Заксобрания
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Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке