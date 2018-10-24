Владимир Саюн
ООО "ЭкоСЕРВИС"
Юрий Дворниченко
НП "Охотничий клуб "Таёжный"
Евгений Онищук
и
Максим Петров
ООО "Сибирский край"
Валерий Житков
ЗАО им. Кирова
Александр Лобищев
прокурор
Сергей Комаров
председатель райсуда
Константин Полежаев
депутат Заксобрания
Александр Лобищев
прокурор
Сергей Комаров
председатель райсуда
Петр (Мансуров), Епископ Калачинский и Муромцевский, глава Калачинской епархии
Василий Киселёв
глава района
Александр Слепченко
ООО "Трансуголь"
Валерий Савин
ООО "Искатель", ООО "21 век"
Дмитрий Филин
ООО "Крутинский рыбзавод"
Владимир Саюн
ООО "ЭкоСЕРВИС"
Юрий Дворниченко
НП "Охотничий клуб "Таёжный"
Евгений Онищук
и
Максим Петров
ООО "Сибирский край"
Валерий Житков
ЗАО им. Кирова
Василий Киселёв
глава района
Александр Слепченко
ООО "Трансуголь"
Валерий Савин
ООО "Искатель", ООО "21 век"
Дмитрий Филин
ООО "Крутинский рыбзавод"
Константин Полежаев
депутат Заксобрания
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке