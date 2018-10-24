Петр (Мансуров)
епископ Калачинский и Муромцевский
Вадим Ермолаев
прокурор
Сергей Бородихин
ФНС
Евгений Дементьев
председатель городского суда
Валерий Борисов
депутат Заксобрания
Вадим Ермолаев
прокурор
Сергей Бородихин
ФНС
Евгений Дементьев
председатель городского суда
Петр (Мансуров)
епископ Калачинский и Муромцевский
Фридрих Мецлер
глава района
Владимир Куратов
ООО "Омич"
Елена Григорьева
АО "Омский бекон"
Александр Моисеев
ООО "Осокино"
Владислав Ратковский
и
Константин Киселевский
ООО "Измайловское"
Нурзамал Дюсембаева
Виталий Поддубиков
ОНФ
Алевтина Кабакова
КПРФ
Виталий Поддубиков
ОНФ
Алевтина Кабакова
КПРФ
Фридрих Мецлер
глава района
Владимир Куратов
ООО "Омич"
Елена Григорьева
АО "Омский бекон"
Александр Моисеев
ООО "Осокино"
Владислав Ратковский
и
Константин Киселевский
ООО "Измайловское"
Нурзамал Дюсембаева
Валерий Борисов
депутат Заксобрания
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463050'>Kamarinskaya</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке