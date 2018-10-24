Феодосий (Гажу)
Епископ Исилькульский и Русско-Полянский
Денис Тарасенко
Следственный комитет
Ольга Ильюченко
ФНС
Елена Квят
председатель городского суда
Леонид Полежаев
первый губернатор Омской области
Степан Бонковский
депутат Заксобрания
Денис Тарасенко
Следственный комитет
Ольга Ильюченко
ФНС
Елена Квят
председатель городского суда
Феодосий (Гажу)
Епископ Исилькульский и Русско-Полянский
Александр Лямзин
глава района
Зоя Волкова
председатель райсовета
Тамир
Алимбаев
"Семиреченская база снабжения"
Александр
Баер
ЗАО "Солнцевское"
Иван
Лошкомойников
"Сибирская опытная станция"
Александр Пристаюк
ФГУП "Боевое"
Юрий Панов
СПК "Лесной"
Кирилл Атаманиченко
депутат райсовета от ЛДПР
Кирилл Атаманиченко
депутат райсовета от ЛДПР
Александр Лямзин
глава района
Зоя Волкова
председатель райсовета
Тамир
Алимбаев
"Семиреченская база снабжения"
Александр
Баер
ЗАО "Солнцевское"
Иван
Лошкомойников
"Сибирская опытная станция"
Александр Пристаюк
ФГУП "Боевое"
Юрий Панов
СПК "Лесной"
Леонид Полежаев
первый губернатор Омской области
Степан Бонковский
депутат Заксобрания
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке