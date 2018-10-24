Андрей Канунников
председатель райсовета
Владимир Кузнецов
"Альпром"
Татевик Егоян
ООО "Компания русское зерно"
Андрей Посаженников
министр промышленности
Артем Буйный
прокурор
Николай Лобов
председатель райсуда
Андрей Канунников
председатель райсовета
Владимир Кузнецов
"Альпром"
Татевик Егоян
ООО "Компания русское зерно"
Александр Голубниченко
и
Сергей Заболотских
ООО "Сибирь-Агро"
Михаил Болтрик
глава района
Александр Голубниченко
и
Сергей Заболотских
ООО "Сибирь-Агро"
Михаил Болтрик
глава района
Андрей Посаженников
министр промышленности
Артем Буйный
прокурор
Николай Лобов
председатель райсуда
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке