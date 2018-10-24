Владимир Змейков
НП ОЛОР "Аев"
Сергей Казначеев
глава района
Владимир Миронов
председатель райсовета
Андрей Козачук
АО МК "Фармальянс"
Константин Полежаев
депутат Заксобрания
Виктор Путий
прокурор
Владимир Коршун
председатель райсуда
Владимир Змейков
НП ОЛОР "Аев"
Сергей Казначеев
глава района
Владимир Миронов
председатель райсовета
Андрей Козачук
АО МК "Фармальянс"
Галина Артемова
ООО "Охотничье хозяйство "Белогривское"
Галина Артемова
ООО "Охотничье хозяйство "Белогривское"
Константин Полежаев
депутат Заксобрания
Виктор Путий
прокурор
Владимир Коршун
председатель райсуда
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463051'>Midnight in Moscow</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2585210/track/22463057'>At Sunrise</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4414549'>Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова</a> на Яндекс.Музыке