Секрет вкуса будущего пломбира кроется в пропорциях: в нем очень много молока и особая стабилизационная структура. Это придает пломбиру нежную кремовую текстуру и насыщенный сливочный вкус.



Традиционно в рецептуре продукта только натуральные ингредиенты, такие как сливочное масло, молоко, сахар, глюкозный сироп. Количество сахара, молока и жиров строго регламентировано (жирность пломбира составляет не менее 12%).



Мы никогда не добавляли и не будем добавлять в наш пломбир искусственные красители, ароматизаторы и консерванты.