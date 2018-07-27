На производство каждого вида мороженого уходит около полудня, поэтому фабрика никогда не спит. За тем, как создается чемпион среди пломбиров, наблюдало ИА «Город55».
Не все знают, что исконно российский производитель «Инмарко», который более 20 лет назад появился в Новосибирске, с 2008 года принадлежит международной компании ООО «Юнилевер Русь». Сегодня мороженое торговой марки «Инмарко» занимает лидирующие позиции по продажам. В линейке брендов «Инмарко» представлен чемпион среди пломбиров «Золотой стандарт», который производится на двух фабриках – в Омске и Туле.
Пломбир "Золотой стандарт" - это 100% натуральный пломбир с насыщенным сливочным вкусом. Секрет его удивительного вкуса кроется в пропорциях: в нем очень много молока и особая стабилизационная структура. Это придает мороженому нежную кремовую текстуру и насыщенный сливочный вкус. Чтобы достичь такого эффекта, мы проводим десятки тестов,
— Дмитрий Куксевич, ведущий технолог омского филиала ООО «Юнилевер Русь».
Это трубопроводы для молока и воды, пронизывающие производственные помещения, многолитровые емкости (или на языке технологов – танки) для смешивания промежуточного хранения смеси мороженого. Все это разместилось в нескольких производственных зданиях. Работникам, откровенно говоря, приходится быть в форме, бегая с первого на седьмой этаж и обратно. Каждый из них одет в спецодежду, включая одноразовую шапочку, специальную безопасную обувь и беруши, защищающие от лишнего производственного шума.
ПРИНИМАЕМ МОЛОКО
1
КАК СОЗРЕВАЕТ «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»
Экскурсия по «пломбирной стране» начинается с участка приемки молока. Каждый день на завод приезжают по несколько молоковозов, вмещающих 5-20 тонн. Всего в сутки завод принимает до 60 тонн сырого коровьего молока. В каждую тонну смеси для производства мороженого входит около 500 литров свежего молока.
15
Параметров молока
Специальная лаборатория контролирует около 15-ти физико-химических и микробиологических параметров молока, среди которых массовая доля жира и белка, кислотность, отсутствие антибиотиков, число соматических клеток, которое показывает, от здоровой ли коровки было молоко.
Измерения проводят инженеры-химики по методикам, регламентированным ГОСТом.
На всех стадиях технологического процесса ведется строгий контроль качества. Начиная от приемки сырья, его хранения до момента производства и далее в производстве и хранении готового продукта на складах до момента отгрузки потребителю. На производстве внедрены современные стандарты качества, такие как ISO и НАССР. Проводятся периодические аудиты. Лабораторный контроль на безопасность продукта ведется по программе Роспотребнадзора,
— пояснил Дмитрий.
Специалист отметил, как показывает практика, все принимаемое молоко проходит проверку благодаря качественному предварительному отбору поставщиков. В пастеризационно-охладительной установке оно охлаждается до 2-6 градусов и направляется в танки промежуточного хранения.
ГОТОВИМ ПЛОМБИРНУЮ СМЕСЬ
2
КАК СОЗРЕВАЕТ «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»
Чтобы приготовить смесь для мороженого, нужно около двух часов. Потом она созревает еще шесть. По словам нашего экскурсовода, условно от сырого молока до продукта проходит порядка 12 часов. Перед входом в это отделение нужно пройти целую систему гигиенических мероприятий, состоящую из мытья рук и обуви с дезинфицирующими средствами.
Жидкие ингредиенты для будущего мороженого закачиваются в один из танков, нагреваются и поступают в миксер
Сухие компоненты загружаются в промежуточные емкости - буфера и последовательно попадают в тот же миксер
Все ингредиенты смешиваются и получается смесь, которая должна пройти очередную пастеризацию и гомогенизацию
Процесс создания однородной структуры, когда частички молочного жира под давлением доводят до размеров в 1 микрон
Следующие шесть часов смесь будет созревать в отдельных танках
— говорит Дмитрий
Секрет вкуса будущего пломбира кроется в пропорциях: в нем очень много молока и особая стабилизационная структура. Это придает пломбиру нежную кремовую текстуру и насыщенный сливочный вкус.
Традиционно в рецептуре продукта
только натуральные ингредиенты, такие как сливочное масло, молоко, сахар, глюкозный сироп. Количество сахара, молока и жиров строго регламентировано (жирность пломбира составляет не менее 12%).
Мы никогда не добавляли и не будем добавлять в наш пломбир искусственные красители, ароматизаторы и консерванты.
Они помогают смешать вещества, которые обычно не смешиваются, например, жир, молоко или воду. Благодаря эмульгаторам смесь не расслаивается. Кроме того, эти компоненты замедляют таяние продукта и помогают сохранить форму мороженого,
— рассказали специалисты
Вместе с тем специалисты-технологи завода объяснили, для чего в составе мороженого нужны эмульгаторы.
ДЕЛАЕМ ТРУБОЧКИ И СТАКАНЧИКИ
3
КАК СОЗРЕВАЕТ «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»
Готовую смесь по трубопроводам направляют на фасовочные линии, по которым она попадает во фризеры, где температура понижена до -40 градусов.
Там происходит заморозка смеси до -2…-6 градусов и одновременное насыщение ее воздухом.
Так получается мягкий пломбир.
Его отправляют на дозирующее устройство для изготовления порций - традиционных стаканчиков, рожков, эскимо, брикетов, ванночек или трубочек.
Причем стаканчики на заводе выпекают сами, опрыскивают глазурью и заливают пломбиром.
Самые любимые россиянами виды мороженого — пломбир в стаканчике и эскимо. Вафельные стаканчики мы выпекаем сами, это прекрасное дополнение к классическому 100% натуральному пломбиру «Золотой Стандарт». Эскимо - пломбир на палочке, это, пожалуй, одна из самых популярных в мире форм выпуска мороженого. И кстати, эскимо существует уже более 100 лет,
— поделилась заведующая производством омского филиала ООО «Юнилевер Русь» Анна Осинская.
До готового продукта остается еще немного. Мороженое отправляют на заморозку на 30-60 минут. «Важно очень быстро охладить, чтобы не росли кристаллы воды. Для этого используется шоковая заморозка. Именно поэтому дома сделать качественное мороженое не получится», - отметил главный технолог.
“
По данным AC Nilsen, 68% покупателей предпочитают продукты питания, изготовленные в России.
Поэтому мы вводим все больше вкусов, характерных только для нашей страны. Потребители отдают предпочтение классическим, молочным видам мороженого. По вкусам лидирует ванильное, шоколадное и крем-брюле.
Есть определенные закономерности в предпочтениях жителей разных регионов. К примеру, сибиряки отличаются любовью к насыщенным молочным вкусам, поэтому одним из самых популярных видов мороженого является 100% натуральный пломбир «Золотой стандарт».
— уточнила заведующая производством омского филиала ООО «Юнилевер Русь» Анна Осинская.
НЕ СОДЕРЖИТ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ
СОДЕРЖИТ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО САХОРОЗЫ
НЕ СОДЕРЖИТ КОНСЕРВАНТОВ: СОРБИНОВУЮ И БЕНЗОЙНУЮ КИСЛОТЫ
ГЕРМЕТИЧНАЯ УПАКОВКА ГАРАНТИРУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ ФОРМЫ ПРОДУКТА
ОБЛАДАЕТ ХОРОШИМИ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
«Золотой стандарт» – лидер независимой экспертизы Росконтроля
Высокий уровень качества, безопасности, натуральности и вкуса пломбира «Золотой стандарт» был подтверждён экспертами независимого контроля продуктов «Росконтроль».
Стаканчику «Золотой стандарт» был присвоен отличительный знак качества: знак медведя на упаковке продукта подтверждается путем ежемесячных проверок, испытаний и экспертиз специалистами на регулярной основе.
Заключительным этапом является упаковка и фасовка мороженого. Здесь работает заметно больше сотрудников, которые ловко разворачивают коробки и укладывают в них ровными рядами запакованные стаканчики и трубочки. Причем для упаковки используются материалы, разрешенные для контакта с пищевой продукцией и подлежащие переработке.
16,3%
Доля рынка в России
Благодаря жесткому контролю качества и продуманной работе с потребителями компания ООО «Юнилевер Русь», как и годом ранее, занимает наибольшую долю рынка мороженого, которая, по последним данным, составляет 16,3%.
На производстве внедрена система детекторного контроля, которая просвечивает каждую коробку и по затемнениям выявляет брак. Кроме того, с определенной периодичностью проверяется работа самого устройства. Если происходит сбой, чего на моей памяти еще не было, вся продукция, которая была произведена с момента последнего успешного теста, возвращается,
— пояснил Дмитрий.
Запечатанные и маркированные коробки по транспортеру уезжают на склад. Там проходит очередная проверка качества продукции: в каждой партии через каждые три часа берется отбор проб.
С момента выхода на национальный рынок в 2009 году бренд «Золотой стандарт» уже четыре раза становился победителем национальной премии «Товар года» в категории «Мороженое».
Пломбир бренда трижды удостаивался Гран-при конкурса «Молочный успех» .
В 2016 году подтвердил свое превосходное качество по параметрам РИПИ
Третий год подряд «Золотой стандарт» становится победителем по результатам тестирования независимой экспертизы Росконтроля , завоевывая звание натурального и безопасного пломбира.
В этом году в ассортименте «Золотого стандарта» появилось сразу три новинки
Эскимо «Сибирские ягоды» с брусникой и морошкой.
Пломбир в новом формате - сэндвич с настоящим итальянским шоколадным печеньем.
«Трио» с тремя вкусами: сливки, черная смородина, клубника, выпущенное специально для болельщиков всей страны.