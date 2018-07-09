ПРОЧИЕ ИГРОКИ

Ранее Валерий Кокорин был преданным союзником губернатора Леонида Полежаева. После его отставки остался в нейтральных отношениях с Виктором Назаровым. Делал, что просили (например, закрывал несколько округов на выборах в Горсовет своими людьми, блокируя коммунистов, обеспечивая победу ЕР). Сам просил в ответ (земля и строительство). Сегодня Валерий Кокорин вроде бы имеет все для выделения в самостоятельную группировку. Он депутат Заксобрания, у него пара депутатов Горсовета. По версии СМИ, входит в пятерку богатейших людей региона. Однако все его стремления сводятся к защите бизнеса. Сейчас находится в стадии латентного конфликта с «уральцами» из-за требования отменить постановление правительства № 108 (регулирует вопросы арендной платы за землю, выкупа земли).

