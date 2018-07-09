ПРОЧИЕ ИГРОКИ

В эту категорию попали те, кто не имеет всех (условно трех) критериев организованной политической группы: финансы, необходимость политического участия, желание.
ФРИДМАНЫ
Очаровательному Геннадию Фридману и его сыну Илье удалось выстроить масштабную бизнес-сеть с широкой палитрой сфер деятельности (медицина, АЗС, авто, гостиничный бизнес, кинотеатр). Гений Фридмана не в математическом даре, как принято считать, а в коммуникации. Ему удается одинаково успешно найти общий язык и с представителями власти (спросите министра здравоохранения Андрея Стороженко), и с городскими авторитетами (долгое время партнером Фридманов был предприниматель Юрий Бондаренко). Впрочем, в регионе широко распространены слухи о несамостоятельности Фридмана – говорят, даже мелкие покупки в «Евромед» приходится согласовывать с «инвесторами» из столицы. Главная особенность семьи Фридманов – скромность и отсутствие показной влиятельности. Имей они желание, могли бы стать весьма значимыми игроками политической арены региона.
КОКОРИН
Ранее Валерий Кокорин был преданным союзником губернатора Леонида Полежаева. После его отставки остался в нейтральных отношениях с Виктором Назаровым. Делал, что просили (например, закрывал несколько округов на выборах в Горсовет своими людьми, блокируя коммунистов, обеспечивая победу ЕР). Сам просил в ответ (земля и строительство). Сегодня Валерий Кокорин вроде бы имеет все для выделения в самостоятельную группировку. Он депутат Заксобрания, у него пара депутатов Горсовета. По версии СМИ, входит в пятерку богатейших людей региона. Однако все его стремления сводятся к защите бизнеса. Сейчас находится в стадии латентного конфликта с «уральцами» из-за требования отменить постановление правительства № 108 (регулирует вопросы арендной платы за землю, выкупа земли).
ВАРНАВСКИЙ
Бессменный лидер регионального парламента Владимир Варнавский – пример того, как должно себя вести в политике. В парламенте он незаменим, потому что давно уже нашел рычаг воздействия на депутатов-оппозиционеров. В силу своей харизмы выстроил правильные отношения со всеми группировками, руководителями силовых структур, лидерами мнений. Его знакомства простираются далеко за пределы Омской области и даже России. Именно отношениями к Владимиру Варнавскому защищен бизнес его семьи.
ПОЛЯКОВ
Долгое время Иван Поляков и его радиозавод им. Попова был в оппозиции к Леониду Полежаеву. Однако ввиду неучастия в открытом противостоянии, неучастия в финансировании противников Полежаева Поляков оставался в регионе (в то время как другие даже самые влиятельные игроки были вынуждены уезжать из региона или уходили в забвение). После отставки Полежаева радиозавод инвестировал около 2 млрд рублей в собственную медиакорпорацию. По иронии судьбы костяк команды там составили бывшие журналисты полежаевского пула. Однако применения медиаактиву завод так и не нашел.
КПРФ
В Омской области традиционно сильно влияние компартии. У КПРФ преданный голосующий электорат, способный обеспечить кандидатам 20-30% голосов. Однако сейчас в региональном стане коммунистов происходит то же, что случилось с федеральной КПРФ и «Справедливой Россией» – молодежь рвется вверх, старики не хотят уходить. В омском обкоме серьезный раскол. За неделю до официального объявления старта избирательной кампании у них нет единой позиции по своему кандидату.
Наш спецпроект – это только версия, мнение редакции, основанное на анализе происходящих событий, открытых данных, материалах СМИ и комментариев экспертов из политической жизни региона.