Полежаеву приписывают возврат в областное правительство своего бывшего зама (теперь зама Буркова) Валерия Бойко. Ему так же ставят в плюс хорошие отношения с владельцами ГК «Титан» братьями Сутягинскими. Их же называют финансовой опорой группы Полежаева.



Сторонники экс-губернатора уверяют, что назначение Бойко прошло уж точно не по воле Полежаева. Говорят, его мнение хоть и учитывалось, но среди прочих, а прямого воздействия на вице-губернатора у Полежаева нет. Ко всему, рассказывают о сложных отношениях Бойко и братьев Сутягинских. Он – предметный. Они – идеологи бизнеса, строят воздушные замки. Отношения Полежаева и Сутягинских по-прежнему теплые, но кошельком бывшего главы региона «Титан» точно не является.



Традиционно Леонида Полежаева связывают с Романом Абрамовичем (они и сейчас, без всякого сомнения, общаются), в компании которого, например, работает младший сын Алексей Полежаев.

