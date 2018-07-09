Некогда самая могущественная группа региона. Влиятельная настолько, что долгое время была единственной силой, но время ее прошло. Если силу влияния Леонида Полежаева до 2012 года никто не оспаривает, то сейчас взгляды на его авторитет расходятся. Противники традиционно демонизируют, союзники вежливо списывают со счетов.
Полежаеву приписывают возврат в областное правительство своего бывшего зама (теперь зама Буркова) Валерия Бойко. Ему так же ставят в плюс хорошие отношения с владельцами ГК «Титан» братьями Сутягинскими. Их же называют финансовой опорой группы Полежаева.

Сторонники экс-губернатора уверяют, что назначение Бойко прошло уж точно не по воле Полежаева. Говорят, его мнение хоть и учитывалось, но среди прочих, а прямого воздействия на вице-губернатора у Полежаева нет. Ко всему, рассказывают о сложных отношениях Бойко и братьев Сутягинских. Он – предметный. Они – идеологи бизнеса, строят воздушные замки. Отношения Полежаева и Сутягинских по-прежнему теплые, но кошельком бывшего главы региона «Титан» точно не является.

Традиционно Леонида Полежаева связывают с Романом Абрамовичем (они и сейчас, без всякого сомнения, общаются), в компании которого, например, работает младший сын Алексей Полежаев.
С кем воюет
Вероятно, ни с кем. Лидер группы Леонид Полежаев вышел из всех публичных конфликтов. Иногда в редких интервью он критикует своего преемника Назарова или действующую власть, но бессистемность таких заявлений свидетельствует об отсутствии стратегии. Это искреннее личное мнение.

В апреле-мае присутствие Леонида Полежаева в прессе увеличилось (интервью, встречи с населением, посевы в соцсетях). Однако эксперты уверены, что это не связано с его амбициями. Скорее некие интересанты используют образ Полежаева для устрашения Александра Буркова. Дескать, если «старик» захочет поучаствовать (не сам, конечно) в выборах, мало не покажется. Эксперты говорят: «Он вам не «старик» и не захочет».
Цель
Формирование образа мудрого, опытного духовно развитого человека. Этакий старейшина региона, к чьему мнению стоит прислушиваться. Строительство храма на Ильинской горке, написание мемуаров.
Потери: Региональные: экс-министр финансов Рита Фомина, экс-министр строительства Александр Стерлягов, экс-министр ЖКХ, экс-министр сельхоза Виталий Эрлих.

Наш спецпроект – это только версия, мнение редакции, основанное на анализе происходящих событий, открытых данных, материалах СМИ и комментариев экспертов из политической жизни региона.