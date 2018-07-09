В команду Андрея Голушко эксперты записывают совершенно разных персон. И по каждому противоречивые мнения. Называют, например, экс-вице-губернатора Татьяну Вижевитову, мэра Оксану Фадину или Ивана Евстифеева. Но это поверхностные оценки. Говорят, когда Вижевитову назначили вице-губернатором, Андрей Голушко якобы обрадовался, что больше не отвечает за нее. Фадина работала в Горгазе. Ну и что? В мэры ее вывел Александр Бурков, и теперь она, безусловно, его союзник. Евстифеев скорее человек Александра Артемова, а Артемов, как известно, человек выживания. Он умеет быть востребованным при любой власти.
Такие противоречия возникают, вероятно, из-за принципа, который приписывают Голушко – «кто изберется – с тем и работаем». Иначе говоря, ему проще найти подход к конкретному человеку, чем тащить за собой команду, строить разветвленную агентурную сеть.