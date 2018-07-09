Депутат Госдумы Андрей Голушко, пожалуй, сильнейший публичный политик в регионе. Сильная сторона – харизма, риторика. Слабая - амбиции. До 2012 года Голушко из-за конфликта с губернатором Полежаевым не часто появлялся в регионе, еще реже в СМИ. Он вернулся после отставки Полежаева и назначения своего друга Виктора Назарова врио губернатором.
В команду Андрея Голушко эксперты записывают совершенно разных персон. И по каждому противоречивые мнения. Называют, например, экс-вице-губернатора Татьяну Вижевитову, мэра Оксану Фадину или Ивана Евстифеева. Но это поверхностные оценки. Говорят, когда Вижевитову назначили вице-губернатором, Андрей Голушко якобы обрадовался, что больше не отвечает за нее. Фадина работала в Горгазе. Ну и что? В мэры ее вывел Александр Бурков, и теперь она, безусловно, его союзник. Евстифеев скорее человек Александра Артемова, а Артемов, как известно, человек выживания. Он умеет быть востребованным при любой власти.

Такие противоречия возникают, вероятно, из-за принципа, который приписывают Голушко – «кто изберется – с тем и работаем». Иначе говоря, ему проще найти подход к конкретному человеку, чем тащить за собой команду, строить разветвленную агентурную сеть.
С кем воюет
Традиционными врагами группы является в целом клан «немцев» и персонально Виктор Шрейдер. Однако, как неоднократно писали СМИ, Андрей Голушко отвечал в регионе за выборы в Городской совет, и под его контролем туда прошли шесть депутатов «Оплота» (выходцы из «немцев»), включая тех, которые сейчас развернули против него открытую информационную кампанию.

Наши источники объясняют это тем, что по итогам выборов Андрею Голушко было обещано место губернатора Омской области. Этим опрошенные эксперты объясняют обоюдную нелюбовь Андрея Голушко и Александра Буркова. Логика первого: не может быть хороших отношений с человеком, который занял твое место. Логика второго: не может быть хороших отношений с человеком, который думает, что я занял его место.

Отсюда и легкость, с которой принимаются вбросы медиаресурсов «немецкой группы» о том, что Голушко ищет Буркову серьезного соперника на предстоящих в сентябре выборах. Отсюда вбросы на медиаресурсах самого Голушко, намекающих на тесную взаимосвязь Буркова и «немцев».

В данном случае союзниками Андрея Голушко выступает группа Валерия Каплуната, который с каждой неделей все больше обостряет отношения с врио.
Цель
Основная финансовая опора Андрея Голушко – газовая естественная монополия в Омской области, строительство, строительный ритейл. Газовую опору медленно, но верно из-под него выбивают правоохранительные органы. Для многих наблюдателей это показатель эффективности «немецкой» группы. В этом ключе интересно наблюдать, что сильнее –правоохранительные контакты «немцев» или политические связи г-на Голушко.

Открытым остается вопрос о стремлении Андрея Голушко занять губернаторское кресло. Сам он это регулярно опровергает. Но, если его сложные отношения с Бурковым – это не политические виды и зависть, тогда что это?

Наш спецпроект – это только версия, мнение редакции, основанное на анализе происходящих событий, открытых данных, материалах СМИ и комментариев экспертов из политической жизни региона.