Традиционными врагами группы является в целом клан «немцев» и персонально Виктор Шрейдер. Однако, как неоднократно писали СМИ, Андрей Голушко отвечал в регионе за выборы в Городской совет, и под его контролем туда прошли шесть депутатов «Оплота» (выходцы из «немцев»), включая тех, которые сейчас развернули против него открытую информационную кампанию.



Наши источники объясняют это тем, что по итогам выборов Андрею Голушко было обещано место губернатора Омской области. Этим опрошенные эксперты объясняют обоюдную нелюбовь Андрея Голушко и Александра Буркова. Логика первого: не может быть хороших отношений с человеком, который занял твое место. Логика второго: не может быть хороших отношений с человеком, который думает, что я занял его место.



Отсюда и легкость, с которой принимаются вбросы медиаресурсов «немецкой группы» о том, что Голушко ищет Буркову серьезного соперника на предстоящих в сентябре выборах. Отсюда вбросы на медиаресурсах самого Голушко, намекающих на тесную взаимосвязь Буркова и «немцев».



В данном случае союзниками Андрея Голушко выступает группа Валерия Каплуната, который с каждой неделей все больше обостряет отношения с врио.

