#ДОМАХОРОШО
ГОРОД55
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Впервые ИА «Город55» презентует уникальный интернет-проект, лейтмотивом которого станет помощь читателям в области строительства.
В рамках масштабного проекта мы расскажем:
Как правильно реализовать все этапы строительства дома
Какие инновационные строительные материалы предлагает современный рынок
Что рекомендуют использовать известные омские компании и фирмы
Как сориентироваться и выбрать правильный интерьер для нового дома
Все это и даже немного больше в новом строительном проекте от ИА «Город55».
СТРОИТЕЛЬСТВО
Где лучше жить - в городе или пригороде?
5 причин, по которым стоит перебраться из Омска в тихое и комфортное место для жизни за городом.
Где выбрать компанию для строительства дома своей мечты?
Теплый дом. Проектирование и строительство домов.
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Как защитить свой дом от промерзающей и протекающей крыши?
Чем покрыть крышу дома? Как подготовить кровлю к проливным осенним дождям и к суровым сибирским морозам.
Выбираем крепёж.
Как не ошибиться в выборе крепежных изделий?
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Как
оформить землю
и перепланировку
быстро и по закону?
Что такое ПЗУ и как получить этот документ. Законная перепланировка - быстро и без бумажной волокиты.
Что делать если в доме холодно или требуется капремонт?
Как уменьшить теплопотери в доме? Как правильно провести герметизацию и утепление межпанельных швов.
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ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВЫБИРАЕМ ПЛИТКУ
Свежие идеи и проекты реальных интерьеров
Керамическая плитка KERAMA MARAZZI
Посмотреть
УЮТ И КОМФОРТ
Как правильно спланировать вентиляцию в доме и содержать воздух в чистоте?
Климат-контроль, горячая вода летом и свежий воздух всегда.
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Рекомендации по правильному выбору
домашнего текстиля
Выбираем текстильное оформление
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Проект #домахорошо долгосрочный, он будет постоянно пополняться новыми идеями, свежими советами от экспертов в сфере строительства.
Следите за нашими новостями.
Источник:
ИА "Город55"
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