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Даже находясь в непосредственной близости от Москвы — эпицентра COVID-2019 в России, целый ряд субъектов ЦФО игнорировал принятие ограничительных мер и введение особых режимов. Это отразилось на результатах в рейтинге, но главное — это отразилось на скорости распространения вируса на их территории.
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Москва
Москва
1 место по ЦФО/1 место по РФ

Локомотив борьбы с коронавирусом в стране. Здесь самая тяжелая ситуация, но и самые эффективные меры борьбы. Опыт мэра Сергея Собянина федеральным правительством и президентом признан эталонным и масштабируется в масштабах страны. В Москве 2475 заболевших, 140 - выздоровевших и, к сожалению, 19 - погибших. Если инфекцию удастся победить в столице, то и в регионах губернаторов ждет успех.
Брянская область
2 место по ЦФО/15 место по РФ

Входит в группу лидеров исследования. Здесь действовали быстро и слажено по многим направлениям. В частности сразу перекрыли границу с Белоруссией. В регионе всего пять заболевших коронавирусом (на 2 апреля). Губернатор Александр Богомаз даже в сложной ситуации не теряет амбиций и заявил, что в ближайшие пять лет пост главы региона оставлять не намерен, обозначив свое желание участвовать в выборах, которые могут быть перенесены.
Липецкая область
3 место по ЦФО/17 место по РФ

Замыкает число 18 лучших регионов России по подготовке к пандемии. Вовремя были введены ограничительные меры, но не обеспечен должный контроль за ростом цен. Всего в Липецкой области коронавирусом по состоянию на 2 апреля заболело 15 человек. Трое успели вылечиться. Губернатор Игорь Артамонов высказал мнение, что в России меньше распространена инфекция, чем в Европе, потому что удалось сохранить "санитарность медицины". "Может, шприц у нас не такой острый, соглашусь. Но у нас есть множество других преимуществ", - заключил Артамонов.
Смоленская область
 4 место по ЦФО/21 место по РФ

Регион одним из первых начал переориентацию медицинских учреждений, готовясь к пандемии. На 2 апреля в Смоленской области коронавирусом болен всего один человек. Губернатор Алексей Островский организовал самоизоляцию гостей региона. В Смоленске увеличивают число коек с подачей кислорода, а для борьбы с инфекцией привлекают сотрудников медицинского университета.
Рязанская область
5 место по ЦФО/22 место по РФ

Региону не хватило всего немного, чтобы войти в число лучших по готовности. Территория в числе первых озаботилась контролем роста цен и обеспечением продовольственной безопасности. В Рязанской области коронавирусом болеют пять человек, один выздоровел, по состоянию на 2 апреля. Губернатор Николай Любимов обязал жителей отчитываться о поездках в другие регионы.
Воронежская область
6 место по ЦФО/26 место по РФ

Входит в группу крепких середняков по готовности к борьбе с коронавирусом. По состоянию на 2 апреля в регионе 12 человек было заражены смертельной инфекцией. Двое успели вылечиться. Губернатор Александр Гусев обещал внимательно следить за тем, чтобы на период карантина работодатели не отправляли в бессрочный отпуск. К таким собственникам и руководителям будут применяться самые строгие меры.
Белгородская область
7 место по ЦФО/37 место по РФ

Регион входит в список середняков по готовности дать отпор коронавирусу. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко является самым опытным губернатором России (работает с 1993 года), поэтому многие вопросы решались быстро. Местному бизнесу не только помогут, но и спросят с него. Глава региона призвал оказать больницам спонсорскую помощь по закупке аппаратов ИВЛ. "Эпидемия не спрашивает, сколько у тебя денег", — справедливо заметил Савченко.
Тамбовская область
8 место по ЦФО/41 место по РФ

Регион оказался готов в борьбе с коронавирусом не хуже и не лучше других. В числе первых Тамбовская область обеспечила контроль цен на самые важные товары. По состоянию на 2 апреля здесь больны коронавирусом шесть человек. Состояние экономики по поручению губернатора Александра Никитина отслеживает ситуационный центр.
Ивановская область
9 место по ЦФО/43 место по РФ

Регион в числе первых занялся переориентацией медицинских учреждений из-за пандемии коронавируса. В Ивановской области по состоянию на 2 апреля 11 заболевших. Вылечился всего один человек. Губернатор Станислав Воскресенский уверен, что из ситуации с коронавирусом ивановский бизнес выйдет более богатым. Конкуренты из других регионов могут не пережить кризис.
Владимирская область
10 место по ЦФО/49 место по РФ

Чуть-чуть бы и оказалась в отстающих. По состоянию на 2 апреля в регионе три человека заразилось коронасирусом и один умер. Во Владимирской области за месяц намерены возвести новый корпус Областной клинической больницы на 300 мест для больных коронавирусом. Для этого отведено два гектара земли.
Тверская область
11 место по ЦФО/52 место по РФ

Регион не стал вводить меры строгой самоизоляции, но справляется с коронавирусов хуже середняков исследования. Здесь по состоянию на 2 апреля больны пять человек, но двое уже успели выздороветь. Тверская область готова развернуть дополнительные места для больных. Губернатор Игорь Руденя делает ставку на точечные меры реагирования с учетом местной специфики.
Калужская область
12 место по ЦФО/53 место по РФ

Регион оказался в группе отстающих по готовности противостоять коронавирусной инфекции. В частности не был организован должный контроль за ростом цен. В Калужской области существует автомобильный кластер, а производство транспортных средств и комплектующих в первую очередь страдает от экономического кризиса. Из пяти заболевших коронавирусом, один уже вылечился.
Московская область
13 место по ЦФО/54 место по РФ

Регион пытается двигаться след в след за лидером в борьбе с коронавирусом - Москвой, но получается не столь успешно. Власти Подмосковья поторопились ввести комендантский час, что потом обернулось проверкой в правоохранительных органах. По состоянию на 2 апреля в регионе заражено 177 человек. 17 выздоровели, двое умерли.
Курская область
14 место по ЦФО/58 место по РФ

В регионе не обеспечили должный контроль за ростом цен. В числе первых Курская область закрылась на самоизоляцию. Всего в регионе инфицировано коронавирусом три человека по состоянию на 2 апреля. Среди заболевших восьмимесячный ребенок.
Тульская область
15 место по ЦФО/63 место по РФ

Регион не спешил вводить строгую самоизоляцию, поэтому оказался в числе отстающих в рамках исследования. На 2 апреля в Тульской области зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом. Три человека успели выздороветь. Губернатор Алексей Дюмин отмечает, что все случаи опасной инфекции "завозные".
Ярославская область
16 место по ЦФО/64 место по РФ

Регион не спешит вводить меры жесткой самоизоляции и оказался в числе отстающих. В Ярославской области по состоянию на 2 апреля коронасирусом заболели три человека. Один успел выздороветь. Губернатор Дмитрий Миронов лишь рекомендовал жителям не выходить на улицу без лишней необходимости.
Орловская область
17 место по ЦФО/80 место по РФ

Родина лидера КПРФ Геннадия Зюганова в числе аутсайдеров исследования. Регион оказался в числе шести субъектов, не вводивших меры строгой самоизоляции. "Самое простое — все запретить, а потом думать, как обеспечить эти жесткие ограничительные меры. Но мы одними из первых ввели ограничения для сферы услуг, торговли, культурно-массовых мероприятий. Второй момент — экономика. Регион не может остановиться. Так, последние два дня мы и ночью, и днем в ручном режиме запускали производство масок", - отметил губернатор Андрей Клычков. В регионе коронавирусом больны три человека.
Костромская область
18 место по ЦФО/83 место по РФ

Один из аутсайдеров исследования. В регионе не была организована должная поддержка бизнеса из-за пандемии коронавируса. Никто вовремя не смог организовать контроль за ростом цен. Опасной инфекцией в Костромской области по состоянию на 2 апреля три человека больны коронасирусом. Всего в регионе развернуто 317 коек для инфицированных.