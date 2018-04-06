Методология

Индексация производилась на основе двенадцати неотъемлемых антивирусных мер и одного показатели настроения общества – первые публикации в местных СМИ о дефиците товаров (продукты, медицинские средства защиты).

По каждому показателю фиксировалась дата введения меры на территории. На основе даты регионы получали баллы соответствующие занимаемому месту (чем раньше принималась антивирусная мера, тем меньше балл, тем лучше результат). Итоговое значение – это сумма баллов разделенное на количество показателей.

Материалом исследования служили публикации в региональных СМИ. За основу брались официальные сообщения о принимаемых мерах, а не публикации о намерении.

Оперативное введение режима повышенной готовности
Создание оперативного штаба, рабочей группы. Оперативное информирование населения.
Тотальный контроль в аэропортах и вокзалах
Санитарная обработка транспорта, торговых центров, детских садов и школ
Ограничение публичных мероприятий
Перевод вузов на удаленное обучение студентов/закрытие школ и детсадов
Закрытие кинотеатров, кафе, ресторанов и других развлекательных заведений
Наличие средств защиты. Маски, санитайзеры. Как индикатор сообщения в местных СМИ об их отсутствии
Контроль цен. Обеспечение продовольственной безопасности. Появление губернатора в магазине
Поддержка малого и среднего бизнеса. Отмена проверок, финансовая помощь (региональный уровень).
Переориентация медицинских учреждений, создание новых
Закрытие границ региона/Запрет на перемещение внутри региона
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