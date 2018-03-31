Необычные и красивые места для селфи в Омске

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Главный ориентир – Ленинградский мост



Выбор места

Что может быть полезнее, чем прогулки на свежем воздухе? Прогулка на свежем воздухе с друзьями и с фотоаппаратом – ответим мы. Обычно омичи выбирают для рандеву парки и скверы, мы предлагаем новое, присущее только Омску, пешеходное направление – в сторону Ленинградского моста, где в этом году образовалась аномальная, незамерзающая полынья. Стоит отметить, что причиной ее образования заинтересовались не только ученые нашего города, но и далеко за его пределами. Так что селфи с омской полыньёй – это то, что надо, чтобы хвастануть перед друзьями и знакомыми новой достопримечательностью нашего города!



Снимаем осторожно

Одно НО: выход на лед в городской черте строго запрещен. Только официальные переправы могут гарантировать безопасность. Сотрудники МЧС запрещают подходить к полынье на близкое расстояние, поэтому делаем селфи непосредственно с Ленинградского моста!



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