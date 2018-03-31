Необычные и красивые места для селфи в Омске

Делаете селфи, признавайтесь?
Собираясь на поиски, мы вооружились гаджетом и SIM-картой Tele2 с 4G. Скоростной мобильный интернет стал доступен омским клиентам оператора меньше года назад. Но компания продолжает расширять возможности сети - за год оператору удалось увеличить количество базовых станций LTE в Омской области – сейчас скоростной мобильный интернет уже доступен более чем для 65% населения региона. Покрытие в самом Омске – 100%.
Вот и посмотрим, во всех ли закоулочках, из которых мы планируем делать сногсшибательные фото, есть 4G.
Пока одни твердят о зависимости от селфи, другие публикуют лайфхаки, как сделать самые красивые «себяшки». Мы решили присоединиться к тренду и найти в Омске интересные места, где точно получатся крутые фото на смартфон, которые соберут сотни лайков.

Что у нас получилось – читайте и смотрите в материале ИА «Город55».
Самое «долгожданное» селфи – омское метро
САМОЕ «ДОЛГОЖДАННОЕ» СЕЛФИ — ОМСКОЕ МЕТРО
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 Находится в самом центре города – у библиотеки им. Пушкина.

Выбор места
Все просто. Омичи уже более двух десятков лет (метро начали строить еще в 1993 году) ждут городского метрополитена, а его все нет… Но чтобы не отставать от других городов-миллионников, где уже вовсю курсируют подземные электрички, жителям Омска тоже хочется иметь в запасе пару-тройку фотографии с буквой «М» на заднем плане. Кстати, в 2018 году принято решение вновь «заморозить» строительство метрополитена, так что нам, омичам, просто необходимы фотокарточки на его фоне на добрую и вечную память о несбывшейся мечте!

Снять еще проще
С четырех сторон спуска в «подземку» есть соответствующая буква «М» - два спуска на улицу Красный путь, один на улицу Фрунзе и еще один на библиотеку им. Пушкина. Обязательно поделитесь фотографией с друзьями из других городов – они поверят вам, что в Омске уже есть настоящее метро!

Скорость 4G Tele2: 37 Мбит/сек
САМОЕ АНОМАЛЬНОЕ СЕЛФИ — НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ПОЛЫНЬЯ
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Главный ориентир – Ленинградский мост

Выбор места
Что может быть полезнее, чем прогулки на свежем воздухе? Прогулка на свежем воздухе с друзьями и с фотоаппаратом – ответим мы. Обычно омичи выбирают для рандеву парки и скверы, мы предлагаем новое, присущее только Омску, пешеходное направление – в сторону Ленинградского моста, где в этом году образовалась аномальная, незамерзающая полынья. Стоит отметить, что причиной ее образования заинтересовались не только ученые нашего города, но и далеко за его пределами. Так что селфи с омской полыньёй – это то, что надо, чтобы хвастануть перед друзьями и знакомыми новой достопримечательностью нашего города!

Снимаем осторожно
Одно НО: выход на лед в городской черте строго запрещен. Только официальные переправы могут гарантировать безопасность. Сотрудники МЧС запрещают подходить к полынье на близкое расстояние, поэтому делаем селфи непосредственно с Ленинградского моста!

Скорость 4G Tele2: 29 Мбит/сек
Самое аномальное селфи – незамерзающая полынья
Найти очень просто
Главный ориентир – Ленинградский мост

Выбор места
Что может быть полезнее, чем прогулки на свежем воздухе? Прогулка на свежем воздухе с друзьями и с фотоаппаратом – ответим мы. Обычно омичи выбирают для рандеву парки и скверы, мы предлагаем новое, присущее только Омску, пешеходное направление – в сторону Ленинградского моста, где в этом году образовалась аномальная, незамерзающая полынья. Стоит отметить, что причиной ее образования заинтересовались не только ученые нашего города, но и далеко за его пределами. Так что селфи с омской полыньёй – это то, что надо, чтобы хвастануть перед друзьями и знакомыми новой достопримечательностью нашего города!

Снимаем осторожно
Одно НО: выход на лед в городской черте строго запрещен. Только официальные переправы могут гарантировать безопасность. Сотрудники МЧС запрещают подходить к полынье на близкое расстояние, поэтому делаем селфи непосредственно с Ленинградского моста!

Скорость 4G Tele2: 29 Мбит/сек
Самое безопасное селфи – на пожарной каланче
САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ СЕЛФИ — НА ПОЖАРНОЙ КАЛАНЧЕ
Найти очень просто
там, где МЧС. Ориентир – Главпочтамт, сейчас это улица Интернациональная. До начала XX века – проспект Александровский.
Выбор места
Одной из самых высоких точек Омска является пожарная каланча – уникальное строение 1870 года высотой 32 метра! Пожарную каланчу с полным правом можно отнести к историческим символам Омска. Посетив пожарную каланчу, можно своими глазами понаблюдать, как была устроена система противопожарной безопасности в старину. У каждого, кто хоть раз побывал там, есть, что рассказать и поделиться своими впечатлениями. Во-первых, на каждой ступеньке винтовой лестницы просто дух захватывает! Во-вторых, уже находясь непосредственно на смотровой площадке, невозможно описать словами всю красоту Омска с высоты птичьего полета! И третье, все время чувствуется полная безопасность, потому что за спиной - омские спасатели, которые в любую минуту готовы прибыть, чтобы спасти здоровье и жизнь каждого омича!
Выбираем нужный ракурс
Свободного доступа внутрь здания пожарной каланчи нет, сейчас там располагается центр противопожарной пропаганды и общественных связей, а также работают экспозиции, посвящённые истории омского гарнизона пожарной охраны и самой каланче. Поэтому – только с разрешения сотрудников МЧС.
Скорость 4G Tele2
22 Мбит/сек
Самое мужественное селфи – танк в городе
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Грозная авиадесантная самоходная установка АСУ-85 МВД СССР находится на территории БОУ г. Омска «Школа-интернат среднего общего образования №9 им. Маршала Советского Союза Д.Т. Язова

Выбор места
Установка появилась здесь в 2011 году и сразу стала символом мужественности и патриотизма кадет, обучающихся в школе. Естественно, что боевая машина в настоящий момент законсервирована и выполняет роль памятника, но при этом является еще и отличным фоном для оригинального селфи. Вес АСУ-85 около 15,5 тонн, ее гусеницы и пушка готовы ринуться в бой… Но мы-то с вами знаем, что она не принесет никаких разрушений, а вот фото около нее пополнит наше замечательное портфолио замечательных и удивительных мест Омска!

Как снимать
Несмотря на близость к центральной магистрали города Омска – проспекту Мира – грозную боевую машину трудно сразу заметить, потому что авиадесантная самоходная установка находится за зданием школы. Сфотографируетесь с АСУ-85 – кадеты расскажут вам об истории возникновения казачьего движения в Западной Сибири и непосредственно в Омске.
Самое мужественное селфи — танк в городе
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Грозная авиадесантная самоходная установка АСУ-85 МВД СССР находится на территории БОУ г. Омска «Школа-интернат среднего общего образования №9 им. Маршала Советского Союза Д.Т. Язова».

Выбор места
Установка появилась здесь в 2011 году и сразу стала символом мужественности и патриотизма кадет, обучающихся в школе. Естественно, что боевая машина в настоящий момент законсервирована и выполняет роль памятника, но при этом является еще и отличным фоном для оригинального селфи. Вес АСУ-85 около 15,5 тонн, ее гусеницы и пушка готовы ринуться в бой… Но мы-то с вами знаем, что она не принесет никаких разрушений, а вот фото около нее пополнит наше замечательное портфолио замечательных и удивительных мест Омска!

Как снимать
 Несмотря на близость к центральной магистрали города Омска – проспекту Мира – грозную боевую машину трудно сразу заметить, потому что авиадесантная самоходная установка находится за зданием школы. Сфотографируетесь с АСУ-85 – кадеты расскажут вам об истории возникновения казачьего движения в Западной Сибири и непосредственно в Омске.
Самое историческое селфи — Любинский проспект
Самое историческое селфи – Любинский проспект
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Самая известная в Омске улица, конечно же, улица Ленина. Гостей города и самих омичей больше всего привлекает ее историческая часть – Любинский проспект.
Выбор места
Первые кирпичики Любинского проспекта заложены еще в конце XIX века, сегодня он является самой оживленной улицей города, здесь проводятся все городские мероприятия. Любинский проспект для Омска – как Арбат для Москвы и Крещатик для Киева. Первое место, куда мы идем – это, конечно же, памятник Любочке, рядом с которой можно и присесть отдохнуть. Памятник является олицетворением жены губернатора Омска Густава фон Гасфорда Любови Федоровны. Напротив Любочки, через проезжую часть, из канализационного люка выглядывает сантехник Степаныч. Кстати, и Любочка, и Степаныч – официальные символы Омска. Здесь же неподалеку, на пересечении улиц Партизанской и Ленина, стоит Городовой, который «зорким взглядом следит за порядком» на Любинском проспекте.
Снимаем только с разрешения
Особенно красив Любинский проспект, конечно же, летом, когда клумбы благоухают разноцветными фиалками, глоксиниями и астрами. Но даже зимой фотографии на Любинском получаются изумительные и наполненные историей нашего города!
Скорость 4G Tele2
34 Мбит/сек
А у вас какие самые любимые места в городе? Давайте меняться фотографиями!
А У ВАС КАКИЕ САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В ГОРОДЕ? ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ ФОТОГРАФИЯМИ!
*ООО «Т2Мобайл», Лицензия №137659 от 27 января 2016 г. на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Источник: ИА "Город55"
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