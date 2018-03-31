Необычные и красивые места для селфи в Омске

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Грозная авиадесантная самоходная установка АСУ-85 МВД СССР находится на территории БОУ г. Омска «Школа-интернат среднего общего образования №9 им. Маршала Советского Союза Д.Т. Язова».
Выбор места
Установка появилась здесь в 2011 году и сразу стала символом мужественности и патриотизма кадет, обучающихся в школе. Естественно, что боевая машина в настоящий момент законсервирована и выполняет роль памятника, но при этом является еще и отличным фоном для оригинального селфи. Вес АСУ-85 около 15,5 тонн, ее гусеницы и пушка готовы ринуться в бой… Но мы-то с вами знаем, что она не принесет никаких разрушений, а вот фото около нее пополнит наше замечательное портфолио замечательных и удивительных мест Омска!
Как снимать
Несмотря на близость к центральной магистрали города Омска – проспекту Мира – грозную боевую машину трудно сразу заметить, потому что авиадесантная самоходная установка находится за зданием школы. Сфотографируетесь с АСУ-85 – кадеты расскажут вам об истории возникновения казачьего движения в Западной Сибири и непосредственно в Омске.