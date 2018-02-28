СПЕЦПРОЕКТ
8 МАРТА
Милым, нежным, неповторимым: подарки для любимых!
8 МАРТА
Милым, нежным, неповторимым:
подарки для любимых!
VINTAGE
РОССЮВЕЛИРТОРГ
Сеть ювелирных салонов
PELLECON
Модных сумок миллион

МОНРО
Салон красоты
FAMILY
Одежда для дома и отдыха
Чай. Кофе. Сладости
Город55 делится идеями беспроигрышных подарков
В грядущий весенний праздник, когда милые дамы готовятся принимать подарки и поздравления, хочется пожелать мужчинам не ограничиваться букетом цветов, а подобрать подарок, соответствующий увлечениям любимых мам, бабушек, дочерей, подруг или коллег.
«Россювелирторг»
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скидки до
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«Россювелирторг» - магазин ювелирных подарков!
Идеальный подарок для любимой женщины – это украшения, которые радуют не только глаз, но и душу. Ювелирные изделия как подарок к 8 марта – это отражение высоких мужских чувств!
Серебряное кольцо с камнями сваровски.
*Акция действует с 24 февраля по 11 марта 2018 года.
Количество товара ограничено. Информацию уточняйте в салонах «РОССЮВЕЛИРТОРГ».
Накануне 8 Марта «Россювелирторг» поздравляет милых дам с праздником весны!

Мы приглашаем мужчин посетить наш ювелирный интернет-магазин, где представлен весь ассортимент самых изысканных изделий из серебра и золота, драгоценных и полудрагоценных камней.
Оформить заказ в интернет-магазине «Россювелирторг» — это удобно и просто!
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Вы выбираете
Вам не нужно тратить время на то, чтобы исследовать все ювелирные магазины в городе, стоять в пробке и в итоге не найти того, что искали.
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Еще немного терпения, и ваша покупка будет доставлена вам домой в удобное для вас время.
Выбрать подарок
В случае, если Вам удобнее посетить ювелирный салон и сделать покупку там, также на помощь придёт интернет-магазин, где можно выбрать изделие и узнать наличие.
Салоны «Россювелирторг» расположены во всех районах Омска – покупать подарки в наших ювелирных салонах выгодно и удобно! Начините свою историю любви вместе с «Россювелирторг»!
Что дарить любимой на 8 марта?
В случае, если вы не уверены в правильности своего выбора или есть страх не угодить с выбором украшения, на помощь придут подарочные сертификаты «Россювелирторг» на сумму:
Подарочные сертификаты
1000 руб.
1500 руб.
2000 руб.
3000 руб.
5000 руб.
10 000 руб.
20 000 руб.
Купить сертификат
Чем драгоценное украшение лучше иного подарка?
Внимание
Любое ювелирное изделие сразу выделится среди общих подарков. Этот сюрприз, как и его организатор, станет центром внимания празднующих.
Ценность
Этот подарок, воплощенный в золоте, серебре будет с получателем подарка на всю жизнь, как памятный знак одного из ярких дней жизни.
Традиция
Ювелирный подарок спустя время может стать семейной реликвией и передаваться из поколения в поколение. Прекрасный повод сделать первый шаг к семейной традиции.
Оберег
Многие камни, облаченные в металл, несут своим хозяевам энергию добра и мощную защиту от недоброго глаза, наговора, сплетен. Даже маленькое колечко станет оберегом для носящего.
Россювелирторг
СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ
8-800-2500-577
единая справочная

 zoloto55.ru
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Компания VINTAGE
Сейчас это огромная сеть из 120 магазинов по России, СНГ и Ближнему зарубежью, объединенных под брендом Vintage.
Многообразие красивых и вкусных фирменных подарков
8
марта
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Вдохновляющая подборка подарков для милых женщин к Международному женскому дню!
СОБЕРИТЕ ПОДАРОК
По Вашему запросу соберём подарок с уникальным составом по предзаказу или в магазине!
Мы предлагаем нашим покупателям искреннюю гостеприимность, отзывчивость и готовность всегда помочь с выбором!
Выполним любой заказ - от самого простого, до большой партии подарков на корпоративные мероприятия!




Подарочные сертификаты
Большой выбор сертификатов и чайно-кофейных подарков по особым поводам, на любой вкус и кошелек.

Больше примеров оформления можно увидеть в нашем каталоге:
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Наши магазины есть в каждом районе города
СТЦ «Мега»
Б. Архитекторов, 35
т. 63-88-70
ТВЦ «Каскад»
пр. К. Маркса, 24
т. 63-78-50
СТЦ «Триумф»
ул. Березовского, 19
т. 63-78-00
ТК «Первомайский»
ул. Заозерная, 11/1
т. 63-81-60
ГМ «Магнит»
ул. 70 лет Октября, 1
т. 63-78-10
ТК «Европа»
пр. Мира, 42/1
т. 63-78-20
ТК «Маяк»
пр. Комарова, 2/2
т. 63-78-30
ТК «Апельсин»
пр. Рождественского, 6/1
т. 63-60-19
ГМ «Лента»
ул. Лукашевича, 33
т. 63-60-18
ТРК «Континент»
ул. 70 лет Октября, 25/2
т. 63-78-60
ТРК «Фестиваль»
ул. 70 лет Октября, 19
т. 63-78-40
ГМ «Лента»
ул. 70 лет Октября, 25
т. 637-890

VINTAGE
приглашает за подарками
+7 (3812) 638-467

Сеть магазинов
vk.com/vintage55
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А к празднику, милые дамы, ещё и со скидкой!!!
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ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА
Одежда для дома и отдыха
В нашем магазине представлена прекрасная домашняя одежда во всем многообразии ее видов, фасонов, размеров и цветовой гаммы.
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Широкий ассортимент
Производство Турция, Россия и Белоруссия
Доступные цены
Разнообразие моделей для любого кошелька
ПЛАТЬЯ. ТУНИКИ.
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ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ
ПИЖАМЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
МУЖСКИЕ ХАЛАТЫ КОСТЮМЫ
ТАПОЧКИ
БЕЛЬЕ ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ
ТУРЦИЯ
"BAYKAR", "DONELLA"
Платья Cocoon
Производство Турция
Вся коллекция
Халаты
Производство Россия, Белоруссия, Турция
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Домашние костюмы
Очень удобная, красивая и качественная домашняя одежда
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Сорочки
Шикарный подарок. Это вещь, которая нужна каждой женщине.
Вся коллекция
Дарите своим любимым комфортные, красивые подарки, которые будут радовать их каждый день!
FAMILY
ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА
8 913 972 66 20

Омск, пр. Карла Маркса, 10
family-pro55.ru
Красота, как образ жизни!
Почему выбирают именно нашу студию?
Специалисты
Парикмахеры-колористы с опытом работы более 10-ти лет
Атмосфера
Уютная атмосфера и приветливый персонал
Скидки
Скидки и акции для новых и постоянных клиентов
Безопасность
Обязательная дезинфекция всех инструментов согласно нормам
Запишитесь к нам в праздничную неделю с 5 по 11 марта и мы подарим вам скидку на любую услугу.
Акция
Пароль: неделя красоты!
*Подробности по тел. (3812) 48-00-41
СТУДИЯ КРАСОТЫ МОНРО
Наши услуги
Парикмахерские услуги
Окрашивание в любой технике. Укладка для вечернего образа. Наращивание южно-русских и славянских волос.
Ногтевой сервис
Маникюр. Педикюр. Покрытие гель-лак.
Все виды макияжа
Создание образа. Экспресс макияж, свадебный, вечерний. Макияж для фотосессий. Бодиарт.
Роковая красавица или милашка?
Студия красоты МОНРО
В студии Монро для вас создадут любой образ! В нашей студии работают одни из лучших парикмахеров-колористов и визажистов Омска!
Роковая красавица или милашка?
Студия красоты МОНРО
В студии Монро для вас создадут любой образ! В нашей студии работают одни из лучших парикмахеров-колористов и визажистов Омска!
СТУДИЯ КРАСОТЫ МОНРО
Убедитесь сами в качестве нашей работы
Более полный каталог наших работ вы можете посмотреть здесь:
Посмотреть
МОНРО
Студия красоты
(3812) 48-00-41

Омск, ул. Крупской, 14
с 10.00 до 21.00
VK
Instagram
Источник: ИА "Город55"
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