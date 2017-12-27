О том, где и как можно провести новогодние каникулы
Весь год мы упорно трудились и не жалели сил, проводя каждый день на работе, кто-то даже без отпусков. И теперь, когда самый главный праздник года уже так близко, пора задуматься, где провести заслуженный отдых. Пришла пора повеселиться от души!
Город55 подобрал несколько нескучных мест, где можно интересно провести новогодние каникулы.
Лиловый кот
Детский центр
Адреналин
Secret Project
Квесты в реальности
Ермак
Спортивный комплекс
Завод разума
Квест "Затерянный шаттл"
Чадоград
Город профессий
Квесторан
Корпорация квестов в Омске
Пейнтбол
"Лиловый Кот" приглашает ребят от 6 лет на зажигательную дискотеку!
5 января 2018 года в 18:00
Пусть каникулы пройдут весело и с пользой! Новые знакомства,снегопад радости,отличное настроение,крутые селфи в красочном интерьере!
Кто тут свеж!!!
Купи билет
Приходите к нам:
г. Омск, ул. 6-я Линия, 99 8 950 953 47 73 8 962 032 32 00
Друзья, это чудесная идея досуга для ребенка!
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Это интересно!
Любой ребенок, получая готовый фабричный расписной пряник, обязательно задает вопрос о том, кто разрисовывает пряники, втайне мечтая принять участие в этом деле и изобразить на прянике что-нибудь чудесное!
Это весело!
Воплотить в жизнь такие кулинарно-художественные фантазии можно в ходе ароматного мастер-класса по росписи имбирных пряников.
Это познавательно!
Мастер-класс по росписи пряников – развитие мелкой моторики, фантазии и художественного вкуса !
Цена: 350 руб (ребенок +1 взрослый)
Даже самые маленькие детки верят в волшебство и ждут новогоднее чудо!
Наш Дедушка Мороз с трепетом относится к каждому юному гостю. ☺ Мы написали программу для самых маленьких от 1 до 4 лет! ☻ И для деток постарше, от 4-х лет! ☺ Учитывая возрастные особенности,чтобы всем было комфортно и интересно!
Детки погрузятся в настоящую новогоднюю сказку!
Сыграют на музыкальных инструментах новогоднюю мелодию для Дедушки
Помогут снегурочке нарядить праздничную ёлку
Преодолеют снежный тоннель и соберут снежков для снеговика
Будут водить хоровод, хлопать, топать и танцевать
Деток постарше ждут командные игры,зимние эстафеты, веселая дискотека! Мы ждём Вас и Ваших малышей на празднике!
* Скидка действует на день рождения, который будет проходить в декабре и в любом месяце 2018 года, при условии, что заказ дня рождения и бронирование ( т.е предоплата) произведены в период с 1 по 31 декабря 2017 года. Скидка на аренду помещения при заказе программы аниматора и не менее 10 воздушных шаров.
Лиловый Кот
Омск, ул. 6-я Линия, 99
8 950 953 47 73 8 962 032 32 00
Адреналин
Игровой центр развлечений
Океан позитивных эмоций и ярких впечатлений Вам гарантирован!
Подарите и Вы своим коллегам отличный праздник на Новый год!
Детский пейнтбол
Лазертаг
Пейнтбол взрослый
Лазерная битва со множеством сценариев и несколькими игровыми площадками.
Играй и ты на самой большой пейнтбольной крытой площадке Омска.
Крутая фишка, невероятное развлечение в виртуальном мире для взрослых и детей.
Детский квест
Скалодром
VR - виртуальная реальность
Активный отдых для детей, которые так любят бегать и прыгать.
Специальная тематическая комната со множеством загадок.
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Детские праздники
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Мероприятия для детей и взрослых любых возрастов
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Аттракционы
Борьба СУМО На "Акулах" ( пневмотруба ) Метание акул Перетягивание сосисок
Комната отдыха для праздников
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Монахи не зря оставили это место и постарались стереть путь к нему со всех карт. Несколько столетий назад один из братьев наткнулся на древнюю книгу заклинаний и, поддавшись искушению тайного знания, вызвал демона. Порождение ада мгновенно подчинило несчастного своей воле и буквально вселилось в него.
Ценой собственных жизней монахам удалось запереть одержимого в клетке и наложить на это место магическую печать. Каждый, кто оставался поблизости дольше часа, навсегда терял рассудок. Сможете ли вы изгнать этого демона?
ПРОКЛЯТЫЙ МОНАСТЫРЬ
Не стоило искать сокровищ в подвале заброшенного монастыря.
Местные рассказывают, что много лет назад его директор расплачивался душами детей за свое бессмертие. А потом всего за одну ночь приют внезапно опустел. «Вздорные небылицы», - решили вы и отправились исследовать это место из страшных сказок.
И вот вы здесь, в пустом заброшенном здании. Пора возвращаться, но, кажется, что-то или кто-то не даст вам просто так уйти.
ЗАБРОШЕННЫЙ ПРИЮТ
На окраине маленького городка есть темный лес, а в глубине леса - заброшенный приют.
Серик Булатов
Квест реально крутой , есть с чем сравнивать. Спойлерить не буду, так бы все от и до описал, в Омске практически во всех были (перфоманс). Всем советую!!!
Квест "Проклятый монастырь" очень интересный , логичный и страшный! Всем желаю на него сходить. Останетесь в очень хорошем впечатление.
29 октября 2017 в 21:26
Ходили на квест "Проклятый монастырь" очень понравился сюжет, отличные декорации! Актёр на протяжении всей игры щекотал нам нервы что придавало остроты нашим эмоциям! Было круто, нам очень понравилось! Всем кто ещё не посетил рекомендую обязательно это сделать.
25 сентября 2017 в 0:06
Как только зашли в локацию сразу окунулись в атмосферу квеста. Всё более чем логично, и безумно интересно. История реально захватывает. Много интересных штук (в техническом плане). Задания все придуманы под тематику квеста, ничего лишнего.
15 октября 2017 в 3:54
27 ноября 2017 в 15:38
Павел Столярков
Даниил Давыдов
Кристина Неделько
Отзывы
Режим работы: Круглосуточно
(ночные сеансы проводят только по предварительной стоимости)
Аквааэробика позволяет за 45 минут сжечь до 700 килокалорий и прилично накачать все группы мышц!
Эффект от тренировок в воде значительно лучше, чем в сухом зале. Спешите попробовать!
Номера-сауны
Сауна располагает • мини-бассейном • душевой • зоной отдыха с мягкой мебелью • телевизором, музыкальным центром • большим столом, чайником
Бесплатно предоставляются простыни, посуда, фен. Наши гости могут воспользоваться вениками, принесенными с собой.
Ждем Вас ежедневно с 7:00 до 24:00
Спортзал. Настольный теннис
Спорткомплекс «Ермак» приглашает любителей активного отдыха в свой спортивный зал для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис.
Зал настольного тенниса открыт ежедневно с 7:00 до 21:00. Ракетки и мячи предоставляются.
Тренажёрный зал
Спорткомплекс «Ермак» располагает двумя тренажерными залами с новейшим оборудованием. Кардиозона и зал для силовых упражнений ждут Вас!
Предлагаем Вам посетить наш тренажерный зал в комплексе с посещением бассейна и сауны.
Кафе
Спорткомплекс «Ермак» приглашает посетить свое уютное кафе «КофЕрмак» со вкусными блюдами и демократичными ценами. Ароматный кофе, свежевыжатый сок, молочный коктейль, выпечка, бизнес-ланч или банкетные блюда. Выбирайте то, что Вам по душе!
Акции кафе:
Счастливые часы – с 15:00 до 18:00 – 2 чашки кофе по цене одной!
Блюда на вынос со скидкой 20%.
АКЦИИ СПОРТКОМПЛЕКСА "ЕРМАК"
Посещение в подарок
При покупке абонемента в бассейн/тренажерный зал
1 ПОСЕЩЕНИЕ В ПОДАРОК
с 15 декабря 2017г. по 10 января 2018г.
$400
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Скидка 20%
На разовые посещения
по будням с 10:00 до 16:00
$600
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Дневной абонемент*
800 руб./за 4 посещения
Для школьников, студентов, пенсионеров
$700
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по будням с 10:00 до 16:00
Скидка 20% на разовые посещения
1ч. бассейна – 280р.
1,5ч. бассейна – 320р.
2ч. бассейна – 360р.
1,5ч. бассейн + тренажерный зал – 360р.
2ч. бассейн + тренажерный зал – 400р.
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Положительные эмоции, здоровье и красота – отличные подарки для самых близких людей!
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Чтобы выбраться из инопланетного шаттла, а может быть, и раньше
Квест в полной реальности. Игра в локации
Команда от 2 до 4 человек
Отведенное время 60 минут
Погружение в полную реальность
Ты уже никогда не будешь таким, как прежде!
"Завод разума" переработает твое сознание, проапгрейдит твой мозг и заставит его работать!
Тебя ждет море эмоций: от полного ступора, до озарений, радости, азарта!
Каждый выход из комнаты - это жгучая смесь переживаний!
Новые, незабываемые впечатления.
Отличное времяпрепровождение в новом формате.
Карлен Аракелян
Посетил немало квестов разной сложности. Хочу сказать, что был приятно удивлен Затерянному шаттлу! Он атмосферный, интересный, задачи разной сложности! Квест на очень высоком уровне! Есть технические фишки! Очень интересно! Всем советую! Команда администраторов очень общительная и дружелюбная! Спасибо Вам!
Огромное спасибо организаторам этого чудесного квеста. Наша команда достаточно опытная (для нас это был 24 квест). Думали, что нас уже нечем удивить. Но... То что с нами произошло... Нереально реальная атмосфера, разнообразные задания, квест проходится на одном дыхании. Очень динамичный, антуражный и захватывающий. Однозначно рекомендую!!!
Ольга Тесленко
Нашей команде квест очень понравился. Атмосферно, с отличным погружением в легенду. Загадки логичны, а некоторые для нашей команды (прошедшей более 30 квестов) показались новыми и интересными. Техническое выполнение загадок квеста не высоте. Все сделано аккуратно и точно. Легенда инересная, в квесте главное быть внимательным, и следить за всеми загадками. в конце не забыть задание :))
silver_dew
Отзывы
Завод разума Локация "Затерянный шаттл"
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Юных омичей ждут незабываемые каникулы вместе с Чадоградом!
Каникулы с «Чадоградом» –
Приближается самое долгожданное для всех мальчишек и девчонок время. Детский город «Чадоград» приглашает всех, всех, всех весело и, самое главное, незабываемо провести зимние каникулы.
что может быть круче!
«Чадоград» наполнится настоящими сибирским весельем, безграничной радостью и новогодним волшебством!
Здесь найдется занятия по душе каждому – и взрослому, и ребенку.
Самые маленькие посетители смогут от души повеселиться в детском саду с игрушками, горками, лабиринтом и маленьким батутом.
Для детей постарше все зимние каникулы будет работать город профессий.
Ребята смогут попробовать себя в роли полицейского, пожарного, бортпроводника и тд. Здесь же они научаться зарабатывать «деньги» и потратить их по своему усмотрению, купив, например, памятные подарки себе и близким.
Игровая зона «Чадограда»
В игровой зоне «Чадограда» установлены игровые автоматы, и взрослые, и дети с удовольствием найдут подходящие развлечения: - аэрохоккей, - различные стимуляторы, -игры, на которых мамам и папам помогут подзаработать для своих чад «тикеты» – специальные талончики, которые потом можно обменять на призы.
Пиццерия «Чадограда» «Пицца-Пицца»
Ну и, конечно, ни один праздник не может обойтись без вкусного обеда. После насыщенного игрового дня вся семья может полакомиться любимыми блюдами в пиццерии «Чадограда» «Пицца-Пицца».
«Чадоград» станет беспроигрышным вариантом проведения семейных выходных. Ведь, время, проведенное с семьей – бесценно.
Проведите время с друзьями и семьёй в приятной обстановке
Опрятных, вежливых и доброжелательных работников
Возможность проведения игры для взрослых и для детей от 5 лет
Чайную зону, где можно посидеть до или после игры
Конечно же, интересные квесты
У нас вы найдете:
КВЕСТОРАН — не кафе и не ресторан.
Это квеструмы. Игровые локации, расположенные в самом центре Омска. Идеальное место для тимбилдинга, мозгового штурма и отдыха в приятной компании.
У нас 7 квестов
В двух точках города: в центре и на левом берегу.
Квесты в виртуальной реальности – это классические квесты, которые созданы в компьютерном мире. Вы управляете действиями и объектами и проходите логическую цепочку заданий с помощью компьютерных технологий.
VR-квесты: "Особое мнение" "Ледяная Валькирия"
У нас есть локации как для взрослых, так и для детей от 5 лет
"Однажды в кондитерской" от 5 лет "Платформа 9¾" от 8 лет
Вы наконец-то получили заветное письмо из Хогвартса, собрали чемоданы, запаслись волшебными атрибутами. Путешествие начнётся с вокзала Кингс-Кросс на Платформе 9¾, откуда вы, вооружившись смекалкой и фантазией, отправитесь в магический мир.
Впереди вас ждет курс обучения чародейству, а также опасные испытания.
Сможете ли вы с ними справиться и успешно вернуться в мир маглов?
Действия приключения происходят не иначе как в комиксе про сверхлюдей. Вы — молодая и амбициозная супергеройская команда. Однажды, выполняя первую миссию, вы наткнулись на секретное место — некогда покинутый супергеройский штаб. Обратный отсчет, запустившийся сразу же после проникновения сюда, не предвещает ничего хорошего. Остается либо спасаться бегством, либо ликвидировать неминуемый взрыв, который, в случае неудачи, разнесет весь город и окрестности. Действуйте незамедлительно и докажите право называться героем.
Первый в Омске квест в очках виртуальной реальности. Представьте себе недалекое будущее, в котором научились предсказывать преступления с помощью технологий и задерживать подозреваемых до совершения злого умысла. Вы — группа следователей, и в ваш отдел поступает звонок о том, что вскоре будет убита некая Холли Джонс. Вам предстоит переместиться на несколько дней вперед, собрать все улики на месте происшествия, изучить версии следствия и спасти невинную женщину. Жизнь человека в ваших руках.
Последние сводки мировых новостей только и трубят, что над западным побережьем Антарктиды потерпел крушение вертолет с туристами. Спасатели обнаружили груду обломков, но не нашли никого из пассажиров — все они непостижимым образом исчезли…
Примерно в то же время ваша команда попадает в легендарный подводный город с опасными тоннелями, агрегатами и загадочными персонажами, которые то ли пытаются помочь вам, то ли убить.
От каждого вашего действия зависит судьба команды. Подробнее...
Узнав об одной популярной кондитерской лавке, где готовят самые вкусные в городе сладости, вы загорелись желанием посетить это место и продегустировать угощения, о которых уже ходят легенды. Безумный, но гениальный инженер-кондитер, что встретил вас у порога, не очень-то готов делиться угощениями просто так. Деньги, по слухам, его не интересуют. Вместо этого, он предложил разобраться в своих хитроумных изобретениях, справившись с механизмами которых у вас получится отведать долгожданных лакомств.