ЗОЛОТОЙ ОМСК
Ювелирный рынок России сегодня
Несмотря на такие внушительные цифры ювелирный рынок за последние пять лет упал более чем в два раза.
Рынок золотых изделий России
По данным Пробирной палаты России
2013 год
107 тонн
43 миллиона штук
средний вес – 2,5 грамма
2016 год
51 тонна
27 миллионов штук
средний вес – 1,9 граммов
Как отмечают эксперты, причина падения - сокращение доходов населения. Сегодня средний чек клиента ювелирного салона около трех тысяч рублей.
Эдуард Уткин
генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России»
У потребителя стало меньше денег, соответственно потребитель начал формировать несколько иной спрос. Производители стали меньше использовать драгоценного металла в изделии, чаще применять серебро, заменять природные камни на синтетические аналоги.

Еще одна проблема ювелиров - изменение законодательства, регулирующего «золотой» бизнес. В январе прошлого года внесены поправки в Федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем. Согласно документу, при покупке ювелирных изделий на сумму более 40 тысяч рублей наличными или 100 тысяч рублей по пластиковой карте покупатель обязан предъявить удостоверение личности, а продавец должен передать данные в Росфинмониторинг. Однако, многие клиенты не хотят этого делать, опасаясь утечки персональной информации к преступникам. По некоторым оценкам, данная законодательная норма уводит в тень от 15% до 20% рынка.
Сергей Катырин
президент Торгово-промышленной палаты России
Тем, кто хочет отмыть деньги, это не помешает. Мне кажется, это чрезмерные нормы на сегодняшний день.
А что в Омске?
Омский ювелирный рынок следует за общероссийскими тенденциями. По мнению местных ювелиров, наиболее «жирным» годом был 2014, когда резко подскочил курс доллара и граждане Казахстана массово скупали украшения в салонах города.

Далее последовало падение, сегодня же все занятые в этой сфере говорят о стабилизации рынка.
Юлия Короткова
руководитель отдела маркетинга и рекламы сети магазинов «Ювелирторг»
2014 год - это было прекрасное время. Сейчас мы идем стабильно. Каких-то абсолютных падений, резких провалов мы не наблюдаем ни по одной товарной категории.
Елена Селезнева
руководитель торгового отдела сети магазинов «Россювелирторг»
Ювелирные украшения не являются предметами первой необходимости, но, тем не менее, люди не перестают себя украшать. В начале года ситуация была лучше, сейчас она не критична, но стабильна. По крайней мере, она поддается прогнозу и удерживается на уровне.
Ювелирные тренды
В Омске в 2017 году одними из самых актуальных украшений в Омске считаются изделия из золота с керамикой, а также с эмалью. Это общесезонный тренд, но летом такие украшения приобретают особую популярность.
Также набирают известность тематические украшения. К примеру, когда в день рождения ребенка, супруг дарит жене ювелирный подарок.

Еще одна тенденция – рост продаж серебра.
Елена Селезнева
руководитель торгового отдела сети магазинов «Россювелирторг».
Тренд сезона – это серебро, серебро с натуральными камнями, изделия федерального производителя марки «Соколов».
Юлия Короткова
руководитель отдела маркетинга и рекламы сети магазинов «Ювелирторг»
Объем продаж серебра выше, поскольку цена ниже. Однако у нас есть дизайнерские изделия - цены на них идут на уровне золота. Это ручная работа, произведения искусства, штучный товар.
Самый дорогой бриллиант
По словам омских ювелиров, цена кольца с бриллиантом может доходить до цены «очень-очень хорошей квартиры». В тоже время есть варианты и подешевле. Более менее приличные украшения с драгоценными камнями начинаются от 8-10 тысяч рублей.
«Такой бриллиант хотя бы будет видно. Дешевле покупать не стоит. Конечно можно купить и за 3 тысячи рублей, но это, по сути, будет не бриллиант, а то, что осталось от бриллианта», - говорят местные эксперты.
Елена Селезнева
руководитель торгового отдела сети магазинов «Россювелирторг».
Самые дорогие бриллиантовые кольца в магазинах Омска стоят 1,5-1,6 миллиона рублей. У нас был спецзаказ на такое изделие с камнем в один карат. При улучшении чистоты камня, цена в таких случаях сразу увеличивается на полмиллиона рублей.
На что обращать внимание при покупке дорогостоящего украшения
Омские ювелиры рекомендуют в первую очередь смотреть на производителя изделия. «Это исходя из нашего опыта. Лучше и качественней изделий, чем у российских производителей, ни у кого нет» , - говорят специалисты.

Стоит добавить, что ювелирной столицей России считается Кострома. Сегодня в этом 300-тысячном городе производится около половины всех российских драгоценностей.
Перспективы
На сегодняшний день ювелирная отрасль в России выглядит следующим образом:
25
тысяч предприятий
работают cегодня в российском ювелирном бизнесе
4
тысячи предприятий
занимаются непосредственно производством
10%
маржинальность внутреннего
ювелирного рынка
(по оценкам участников)
Для уменьшения издержек некоторые отечественные предприятия начинают задумываться о переводе производства за границу.
Эдуард Уткин
генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России»
Переносят производство и в Китай, и в Тайланд. И сейчас многие думают о переносе производства в Казахстан и Киргизию. Дело в том, что в этих странах созданы более благоприятные условия для производства ювелирных изделий. Как в части налогообложения, так и в части регулирования деятельности.
И все же эксперты с оптимизмом смотрят на 2017 год. По данным Пробирной палаты России, за первые три месяца этого года в РФ произвели почти восемь миллионов золотых украшений, что на 20% больше чем за аналогичный период прошлого года. Впервые с 2013 года отрасль демонстрирует рост . Главное, не создавать ей препятствий.
Сергей Катырин
президент Торгово-промышленной палаты России
Нужно не мешать развиваться отрасли и по возможности убрать те препоны, которые на сегодняшний день сложились. И отрасль будет развиваться. Даже без какой-то государственной финансовой поддержки и подпитки.
Источник: ИА "Город55"
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