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У потребителя стало меньше денег, соответственно потребитель начал формировать несколько иной спрос. Производители стали меньше использовать драгоценного металла в изделии, чаще применять серебро, заменять природные камни на синтетические аналоги.



Еще одна проблема ювелиров - изменение законодательства, регулирующего «золотой» бизнес. В январе прошлого года внесены поправки в Федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем. Согласно документу, при покупке ювелирных изделий на сумму более 40 тысяч рублей наличными или 100 тысяч рублей по пластиковой карте покупатель обязан предъявить удостоверение личности, а продавец должен передать данные в Росфинмониторинг. Однако, многие клиенты не хотят этого делать, опасаясь утечки персональной информации к преступникам. По некоторым оценкам, данная законодательная норма уводит в тень от 15% до 20% рынка.

