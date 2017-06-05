Кредитные истории Омска

У меня была положительная история в отношениях с первым кредитом, я благополучно расплатилась по нему, а в благодарность, как бы, мне прислали карту кредитную по почте, которую я в один прекрасный момент активировала и воспользовалась суммой, которую благосклонно навязал мне «Инвестсбербанк». Денег на карте было немного – 25000 рублей. Я вполне успешно расплатилась с этими долгами и осталась довольна. Видимо этот случай оставил в памяти какое-то неплохое отношение доверия, что ли, к банкам и кредитным картам.



Первый раз в кредит я брала компьютер и системный блок, во второй раз покупала нетбук. Стоил он не дорого, кредит был не большой, брала его в «Траст Банке». «Траст Банк» предложил мне кредитную карту, которую я положила в сумку и таскала ее до какого-то времени. С кредитом я расплатилась, про карту забыла. И вдруг понадобились деньги. В памяти возникла моя новенькая неактивированная кредитная карта и воспоминания о предыдущей карте.



Я, конечно же, воспользовалась этой картой, не особенно задумываясь о том, сколько мне придется платить, тем более, банк предлагал мне не так много – тысяч двадцать. «Да ерунда, - подумала я, - Расплачусь». Или расплАчусь, как оказалось после. Мне на тот момент даже в голову не пришло, что 0,14% в день – это 50% годовых. Жаль, что простые люди не знают банковской грамоты, хотя бы элементарной. Это спасло бы многих. Но кто нам мешает залезть в интернет и почитать что-нибудь о кредитах. Сами во всем виноваты. Я тоже. Хотя банки на всем этом ой как наживаются. Я говорю о нашем невежестве людском. Так я и погорела.



Платила по кредиту каждый месяц, получая от банка смс-сообщения об очередном платеже – его дате и величине. И все бы шло нормально, но в банке же не дураки работают. Они видят, что клиент платежеспособен, платит вовремя и предлагают еще большую сумму по кредитной карте, доведя ее постепенно до 100000 рублей. Я плачу денюжку и снимаю, когда мне это надо. Плачу вовремя столько, сколько просит банк. Когда я вижу, что должна уже 100000, и выплатила по моим подсчетам уже больше 30000, а сумма долга не убывает, то я, ничего не понимая, иду в банк.



Оператор мило объясняет, что то, что я плачу по смс-сообщениям от банка о величине очередного платежа – это, в основном, платеж по страховке! Зачем вы пишите такую сумму, в которой от основного платежа прописываются какие-то копейки? Я же верила банку. Наивная. За весь период обладания картой с 2012 года по май 2014 погашение кредита составило 30000, а я заплатила 73000 рублей, 43000 рублей – ушло за страховку.



Хотела судиться с банком за сумму, выплаченную по страховке, а потом плюнула, сама же виновата, думать надо, когда что-то делаешь. Но может зря не пошла в суд. Банк виноват в том, что давал мне ложную информацию о количестве обязательного платежа, растягивая продолжительность оплаты (мне приходилось платить совсем небольшую сумму от основного платежа, больше платя за страховку). А от страховки можно было отказаться через несколько месяцев, но нигде в руководстве по кредитной карте про это не было написано, а операторы об этом не говорят .



В общем, пришлось идти в другой банк (Банк Москвы), брать там кредит под меньший процент и платить еще два года, чтобы расплатиться с долгом по кредитной карте. Больше я кредитными картами не интересуюсь.



