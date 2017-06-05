Gorod55
Кредитные истории Омска
Июнь, 2017

Текст: Анна Попова
Ремонт в новой квартире или на даче, свадьба, покупка бытовой техники — в жизни каждого омича много «надо!» и не меньше «где на это взять денег?» Банки советуют не откладывать крупные покупки, на которые не хватает денег. Зачем отказывать себе или копить средства, когда можно взять кредит и располагать нужной суммой уже сейчас?




Прежде чем взять кредит по своим желаниям и возможностям, важно учесть целый ряд факторов при изучении предложений банка, оформлении заявки и выплате денежных обязательств. Как выбрать кредитора, чтобы долг не превратился в кошмар — в обзоре ИА «Город55».
Есть два наиболее распространенных варианта получить деньги в финансовой организации — это потребительский кредит и потребительский займ. И если кредит можно получить только в банке, то займы могут оформлять в микрофинансовых организациях, ломбардах, потребительских и сельскохозяйственных кооперативах.

Получить потребительский кредит могут только физические лица — на оплату товаров и услуг для себя или своих близких. Кредит может быть как целевым (с уточнением конкретной покупки), так и без уточнения трат. Максимальную сумму, которую сможет предложить банк, определяет два фактора: доход (заработная плата, пенсия или стипендия) и наличие поручителей или имущества (как обеспечения кредита). Банку всегда нужна гарантия, что клиент закроет обязательства в срок и в полном объеме.

Сумма потребительского кредита в омских банках составляет от 15 тысяч до 3 миллионов рублей. В зависимости от суммы, меняется процентная ставка. Минимальная ставка в Омске составляет 11,9%, максимальная — 25,99%.
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Выбирая кредит, оценивайте свои возможности, узнавайте полную сумму кредита и сумму ежемесячного платежа, сравнивайте условия разных банков.
Рассчитайте, за какой срок вы сможете выплатить необходимую вам сумму. К ней добавятся проценты и дополнительные платежи за услуги банка. Учитывайте предстоящие расходы типа оплаты обучения детей, возможное снижение уровня дохода. К примеру, если выходит, что на кредитные выплаты уйдет половина вашего годового дохода, есть риск не справиться с долгом.

Узнайте полную стоимость кредита, куда должны войти все расходы, предусмотренные договором. Если в стоимость кредита включены допплатежи (за выпуск кредитной карты, смс, добровольную страховку или удаленное обслуживание), уточните, возможно ли отказаться от ненужных вам пунктов. Полную стоимость кредита можно найти в правом верхнем углу на первой странице договора. Она не должна включать услуг, на которые вы не давали согласие.

Любой банк имеет стандартные требования для клиентов — с ними можно познакомиться на сайте банка или в офисе. Тем не менее, каждый кредитный договор строится на индивидуальных условиях (это 16 обязательных пунктов), и именно они определяют стоимость кредита. Убедитесь, что вам понятны условия банка; они должны быть прописаны в отдельной таблице в начале договора.
На что обратить внимание перед подписанием договора
Возможные "подводные камни"
Убедитесь, что ежемесячная сумма платежей реальна и соответствует вашим возможностям, а график платежей удобен. К примеру, некоторые омские банки предоставляют семьям из двух человек с совокупным доходом в 30 тысяч рублей ипотечные кредиты с суммой ежемесячного платежа в 15 000 рублей. В итоге на члена семьи остается сумма ниже прожиточного минимума. Вопрос, насколько реально выплатить кредит в таких условиях, — скорее риторический.

Уточните условия внесения досрочных платежей (по закону кредит можно выплатить раньше, за 30 дней уведомив банк о своем решении). Срок уведомления в договоре может быть короче. Также уточните размер штрафов и пени — что будет, если нарушить график платежей. В пункте о разрешении на использование ваших персональных данных можно не давать согласия.
Зачем нужна страховка
и обязательно ли её оплачивать
При заключении кредитного договора часто предлагают подписать страховку — залога, своей жизни или здоровья. По закону клиент это делать не обязан, но отказ от страховки может не в лучшую для заемщика сторону изменить условия по кредиту. Если банк предлагает кредит со страхованием, то должен предложить и альтернативу без страховки.

Что дает страховка? Позволяет снизить риски, сохранив заложенное имущество, если вдруг клиент остается без работы и не может расплатиться по кредиту. Банк может предложить более выгодные условия, меняя размер кредита, сроки выплаты или процентную ставку.

Также в договоре может быть пункт о возможности уступки прав (требований) по договору потребительского кредита (займа). Это значит, что банк сможет передать ваш долг третьим лицам. Условие можно исключить из договора, но тогда банк может предложить другие условия или вообще отказаться от договора.

На кредит необязательно соглашаться сразу же после одобрения — можно взять пять дней на размышление. За этот период банк может поменять предложенные условия, а вы сможете выбрать наиболее подходящее предложение из нескольких банков.
Перед визитом в банк для оформления заявки на кредит, ознакомьтесь со списком документов, необходимых для банка. Обязательных документов два — паспорт с отметкой о регистрации (иной документ, удостоверяющий личность) и заявление на кредит. Банку могут потребоваться документы, подтверждающие финансовую состоятельность заемщика, к примеру, выписка из трудовой книжки и справка о доходах за последние полгода.

При грамотном подходе к финансам и своим возможностям нет необходимости откладывать мечты «на потом». Главное — внимательно выбрать кредитора, взвешенно оценить свои финансовые возможности, рассчитав комфортную сумму ежемесячного платежа так, чтобы потребительский кредит не стал тяжелой ношей для вас и вашего бюджета.


Марина, 53 года
Я, конечно же, воспользовалась этой картой, не особенно задумываясь о том, сколько мне придется платить, тем более, банк предлагал мне не так много – тысяч двадцать. «Да ерунда, - подумала я, - Расплачусь». Или расплАчусь, как оказалось после. Мне на тот момент даже в голову не пришло, что 0,14% в день – это 50% годовых. Жаль, что простые люди не знают банковской грамоты, хотя бы элементарной. Это спасло бы многих. Но кто нам мешает залезть в интернет и почитать что-нибудь о кредитах. Сами во всем виноваты. Я тоже. Хотя банки на всем этом ой как наживаются. Я говорю о нашем невежестве людском. Так я и погорела.






У меня была положительная история в отношениях с первым кредитом, я благополучно расплатилась по нему, а в благодарность, как бы, мне прислали карту кредитную по почте, которую я в один прекрасный момент активировала и воспользовалась суммой, которую благосклонно навязал мне «Инвестсбербанк». Денег на карте было немного – 25000 рублей. Я вполне успешно расплатилась с этими долгами и осталась довольна. Видимо этот случай оставил в памяти какое-то неплохое отношение доверия, что ли, к банкам и кредитным картам.

Первый раз в кредит я брала компьютер и системный блок, во второй раз покупала нетбук. Стоил он не дорого, кредит был не большой, брала его в «Траст Банке». «Траст Банк» предложил мне кредитную карту, которую я положила в сумку и таскала ее до какого-то времени. С кредитом я расплатилась, про карту забыла. И вдруг понадобились деньги. В памяти возникла моя новенькая неактивированная кредитная карта и воспоминания о предыдущей карте.

Я, конечно же, воспользовалась этой картой, не особенно задумываясь о том, сколько мне придется платить, тем более, банк предлагал мне не так много – тысяч двадцать. «Да ерунда, - подумала я, - Расплачусь». Или расплАчусь, как оказалось после. Мне на тот момент даже в голову не пришло, что 0,14% в день – это 50% годовых. Жаль, что простые люди не знают банковской грамоты, хотя бы элементарной. Это спасло бы многих. Но кто нам мешает залезть в интернет и почитать что-нибудь о кредитах. Сами во всем виноваты. Я тоже. Хотя банки на всем этом ой как наживаются. Я говорю о нашем невежестве людском. Так я и погорела.

Платила по кредиту каждый месяц, получая от банка смс-сообщения об очередном платеже – его дате и величине. И все бы шло нормально, но в банке же не дураки работают. Они видят, что клиент платежеспособен, платит вовремя и предлагают еще большую сумму по кредитной карте, доведя ее постепенно до 100000 рублей. Я плачу денюжку и снимаю, когда мне это надо. Плачу вовремя столько, сколько просит банк. Когда я вижу, что должна уже 100000, и выплатила по моим подсчетам уже больше 30000, а сумма долга не убывает, то я, ничего не понимая, иду в банк.

Оператор мило объясняет, что то, что я плачу по смс-сообщениям от банка о величине очередного платежа – это, в основном, платеж по страховке! Зачем вы пишите такую сумму, в которой от основного платежа прописываются какие-то копейки? Я же верила банку. Наивная. За весь период обладания картой с 2012 года по май 2014 погашение кредита составило 30000, а я заплатила 73000 рублей, 43000 рублей – ушло за страховку.

Хотела судиться с банком за сумму, выплаченную по страховке, а потом плюнула, сама же виновата, думать надо, когда что-то делаешь. Но может зря не пошла в суд. Банк виноват в том, что давал мне ложную информацию о количестве обязательного платежа, растягивая продолжительность оплаты (мне приходилось платить совсем небольшую сумму от основного платежа, больше платя за страховку). А от страховки можно было отказаться через несколько месяцев, но нигде в руководстве по кредитной карте про это не было написано, а операторы об этом не говорят .

В общем, пришлось идти в другой банк (Банк Москвы), брать там кредит под меньший процент и платить еще два года, чтобы расплатиться с долгом по кредитной карте. Больше я кредитными картами не интересуюсь.

ИА «Город55» ознакомился с ключевыми кредитными предложениями нескольких омских банков
Максимальная и минимальная суммы кредита, сроки, размер ежемесячного платежа
В «Сбербанке» процентная ставка потребительского кредита начинается от 12,9%, срок кредита предоставляется на период от 3 месяцев до 5 лет, минимальная сумма — 15 000 рублей, максимальная — 3 000 000 рублей. Для рассмотрения кредитной заявки необходимо заполнить заявление-анкету, принести паспорт РФ, документ, подтверждающий финансовое состояние заемщика и документ, подтверждающий трудовую занятость. Заемщику на момент получения кредита должно быть не менее 21 года, а на момент возврата — не более 65 лет. Важно, чтобы клиент проработал на текущем месте работы не менее полугода и за последние пять лет имел не менее одного года стажа.

В «ВТБ 24» для получения кредита потребуется три документа - паспорт гражданина РФ, справка о доходах по форме 2-НДФЛ и свидетельство обязательного пенсионного страхования. В банке два основных вида кредитов: первый от 400 тысяч до пяти миллионов, под 15,5-16% годовых, второй от 100 до 399 999 рублей, по ставке от 16,5 до 23%. Кредиты предоставляются на срок от полугода до пяти лет. К примеру, если здесь взять в кредит 200 тысяч рублей на мебель на три года, то ежемесячный платеж составит 7 131 рубль, а переплата - 56 700 рублей, то есть больше четверти суммы основного долга.

Потребительский кредит в ОТП-банке дают наличными заемщикам в возрасте от 21 года, имеющим постоянное место работы со стажем не менее трех месяцев. Из документов потребуется паспорт, свидетельство ИНН, сведения об ИНН организации-работодателя, документ, подтверждающий доход, копия трудовой книжки, заверенная работодателем. Здесь можно взять нецелевой кредит на сумму до 750 тысяч рублей, по ставке от 12,5% годовых. Срок рассмотрения заявки составит 15 минут. Согласно кредитному калькулятору, если заемщику требуется кредит в 100 тысяч рублей на год, сумма регулярного платежа составит порядка 9 021 рубля.

В «Промсвязьбанке» , как и во многих банках, есть предложения для держателей зарплатных карт, для клиентов организаций-партнеров - они отличаются размером кредита и ставками. Банк выдает кредиты до 1 500 000 рублей, под процентную ставку от 14,9 до 22,9%. Если заемщик получает кредит в сто тысяч на год, его ежемесячный платеж составит от 9 782 до 10 165 рублей.

«Альфа-Банк» предлагает кредиты наличными на любые цели на сумму до 3 миллионов рублей. По стандартным условиям, можно взять кредит до одного миллиона на срок от года до пяти лет. Среднее время решения банка составляет 1-3 дня. Для разных сумм кредитов предусмотрены различные процентные ставки. При сумме в 50-250 тысяч заемщик получит деньги под процент от 19,9 до 25,99, при сумме кредита в 250-700 тысяч процент составит от 16,99 до 22,49, при кредите от 700 тысяч до 1 миллиона — 15,99-22,49. Владельцы зарплатных карт и сотрудники компаний-партнеров банка имеют право на более выгодные условия. При оформлении кредита заемщику потребуется паспорт гражданина РФ, справка 2-НДФЛ, подтверждающая доход, а также еще два документа - копия трудовой книжки (либо страховой полис / загранпаспорт / свидетельство о регистрации ТС / ПТС) и свидетельство ИНН / водительское удостоверение. В кредитном калькуляторе на сайте банка смоделируем ситуацию, когда человек, при средней омской зарплате в 29 578 рублей (по официальным данным Омскстата) берет в кредит 100 тысяч на один год: ежемесячный платеж составит от 9262 до 9552 рублей.

ИА Город55 обратился за комментариями к официальным представителям омских отделений Сбербанка России и ВТБ24
Самые актуальные вопросы потребительского кредитования
Омское отделение Сбербанка России
Чтобы оформить кредит в Сбербанке, необходимо обратиться в любой офис банка и оформить заявку. Тоже самое можно сделать по телефону горячей линии 8-800-555-5550, при помощи сервиса Сбербанк Онлайн или через официальный сайт банка. Специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам и помогут подобрать подходящую программу кредитования. Условия кредитования и необходимый пакет документов зависит от программы, которую выберет клиент.

Потребительский кредит в Сбербанке предоставляется гражданам, достигшим возраста 21 года. Для заемщиков в возрасте от 18 лет до 20 лет (включительно) необходимо поручительство родственников.

Для получения кредита клиенту необходимо предоставить:
1. заполненное заявление-анкету;
2. паспорт РФ с отметкой о регистрации;
3. документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации);
4. документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика / созаемщика / поручителя ;
5. свидетельство о рождении;
6. свидетельство об усыновлении заемщика;
7. иные документы в случае изменения ФИО по сравнению с указанными в свидетельстве о рождении/ свидетельстве об усыновлении заемщика (свидетельство о заключении/расторжении брака; свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества и т.п.).

Заявление будет рассмотрено в течение 2-х рабочих дней (для клиентов, получающих заработную плату на счет, открытый в банке срок рассмотрения заявки составляет до двух часов), после банк сообщит о принятом решении.

Условия кредитования индивидуальны и зависят от категории заемщика.
Политика Сбербанка в части формирования кредитного портфеля позволяет клиенту на всех этапах оформления кредита, получить ту сумму, по которой он сможет рассчитываться с банком, не испортив свою кредитную историю. Узнать, соответствует ли уровень дохода заемщика предъявляемым требованиям, можно воспользовавшись калькулятором для расчета кредита, который размещен на официальном сайте Сбербанка либо обратиться в любое отделение банка для предварительного расчета.

Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от программы и срока кредитования, надёжности, платёжеспособности и категории клиента.
В настоящее время минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% годовых в рублях.

Положительное решение по заявке на кредит зависит от того, насколько качественный и полный пакет документов предоставил клиент. Наиболее частыми причинами отказов являются: предоставление недостоверных данных о доходе и месте работы, фиктивных документов, низкая платежеспособность заемщиков, плохая кредитная история, задолженность по платежам (штрафы, налоги).

Своевременность и качественное исполнение своих долговых обязательств, отсутствие задолженности по штрафам, налогам будут способствовать принятию положительного решения по заявке. Внимательно следует отнестись к заполнению анкеты, указав в ней только правдивые сведения.

По условиям банка, клиент может обратиться с целью подачи новой заявки не ранее, чем через 60 дней с момента получения отказа. Однако если клиент сам передумал и отказался от кредита, он может подать новую заявку уже на следующий день. Кредит может быть выдан единовременно, не позднее 30 календарных дней с даты принятия положительного решения о предоставлении кредита.

С начала 2017 года кредитной поддержкой Сбербанка воспользовались более 30 тысяч омичей. Общая сумма выданных кредитов составила около 5 млрд рублей. Чаще всего клиенты банка в Омске оформляют потребительские кредиты без обеспечения.

Для снижения долговой нагрузки существует два способа: снижение процентной ставки или увеличение срока выплаты. Также Сбербанк предлагает клиентам оформить «Потребительский кредит на рефинансирование». Продукт дает возможность объединить до 5-ти кредитов, как взятых в других банках, так и в Сбербанке, в один, снизив тем самым процентную ставку и размер ежемесячного платежа.

«Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» до конца июля можно оформить по фиксированной ставке 12,9% годовых при сроке кредитования от 3 месяцев до 2 лет либо 13,9 при сроке кредита от 2 до 5 лет

При оформлении потребительского кредита в Сбербанке мы рекомендуем клиентам оформлять страхование , которое поможет получить финансовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств, как связанных со здоровьем (получение опасных заболеваний, травма, госпитализация, инвалидность, уход из жизни), так и с потерей работы. В зависимости от условий кредитования, финансовые обязательства будут погашены страховой компанией и не станут бременем для семьи клиента в трудной жизненной ситуации.

ВТБ24 в Омской области
Отвечает управляющий ВТБ24 в Омской области Сергей Толкачёв
Общие требования, которые предъявляются к заемщику – это наличие гражданства РФ; постоянная регистрация в любом регионе, где присутствует банк; положительная кредитная история. Кроме того, требуется подтверждение дохода после вычета налогов (начиная от 20 000 руб.), а также наличие общего стажа не менее одного года.

Список документов, которые необходимы для оформления кредита:

- паспорт гражданина РФ;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)(этот документ не требуется для клиентов – военнослужащих);
-оригинал справки по форме 2-НДФЛ, либо оригинал справки в произвольной форме, подтверждающей доход , либо детализированная выписка по личному банковскому счету за последние 6 месяцев в комплекте с оригиналом информационной справки с места работы;
- если запрашиваемая сумма кредита составляет свыше 500 тысяч рублей, дополнительно необходимо предъявить копию документа, подтверждающего занятость (копия трудовой книжки и/или копия трудового договора (контракта)).

При этом клиентам, получающим зарплату на карты ВТБ24, для оформления кредита необходимо предоставить только паспорт РФ. Дополнительно банк рекомендует предоставить страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

Сумма кредита зависит от чистого дохода заемщика. Предварительный расчет возможной суммы предоставляемого кредита, а также сумму ежемесячного платежа можно произвести на сайте ВТБ24 с помощью калькулятора, либо обратившись в Центр клиентского обслуживания банка по телефонам +7 495 777-24-24, 8 800 100-24-24 (звонок по России бесплатный). Центр клиентского обслуживания работает круглосуточно.

Процентная ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента по итогам рассмотрения кредитной заявки и может варьироваться в пределах 14,5-23% в случае оформления потребительского кредита.

Кредит на покупку готового жилья или квартиры в новостройке можно оформить по ставке 10% годовых с учетом программы «Больше метров – меньше ставка». В рамках стандартных программ ставка установлена на уровне 11% годовых при условии комплексного страхования.

Отмечу, что в рамках стандартных программ к базовой процентной ставке могут быть применены действующие в банке дисконты, например: скидка для зарплатных клиентов, специальные условия ключевых партнеров и др.

При одобрении заявки на кредит будут учитываться: кредитная история, уровень дохода, стаж, возраст, наличие или отсутствие постоянной регистрации и гражданства, наличие собственности, семейное и социальное положение, наличие дополнительных источников дохода, наличие судимости. Срок действия кредитного решения составляет 60 дней с момента оформления заявки.

Заключение договора страхования является добровольной услугой , которая позволит вам обезопасить себя и своих близких от непредвиденных жизненных обстоятельств.
Программы страхования — это гарантия выплаты вашего кредита. Если в результате несчастного случая или болезни вы не сможете вносить платежи, страховая компания полностью погасит вашу задолженность перед банком. Вы получаете уверенность в том, что при наступлении страхового случая вашим родственникам и поручителям не придется расплачиваться по кредиту. Все взаимоотношения со страховой компанией берет на себя банк. Единый тариф на страхование действует вне зависимости от вашего возраста, рода занятий и состояния здоровья. Срок страхования равен сроку действия кредитного договора (при условии своевременной оплаты страхования).

С начала текущего года в Омской области ВТБ24 выдал более 6000 потребительских кредитов . Суммы кредитов варьируются от 100 000 до 3 000 000 рублей.

При возникновении риска неплатежа по кредиту необходимо сразу же обратиться в банк. Подчеркну, что цель банков не только вернуть кредитные средства, но и сохранить клиента. Кредитные организации, в том числе ВТБ24, готовы помогать своим клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

В нашем банке в этом случае можно воспользоваться «Кредитными каникулами». Эта услуга позволяет пропустить один любой плановый платеж (основной долг + проценты + комиссия за страхование) в течение действия кредитного договора. Пропущенный платеж сдвигается на следующий период с одновременным увеличением срока кредита. График пересчитывается без изменения аннуитета. Новый график платежей выдается клиенту в офисе банка.

Также в ВТБ24 существует программа реструктуризации действующего кредита, которая позволяет снизить долговую нагрузку заёмщика или изменить условия кредитования
Что делать, если платить кредит становится тяжелее
Максимальная и минимальная суммы кредита, сроки, размер ежемесячного платежа
Важно не давать обещаний, в исполнении которых вы не уверены
Кредит получен, а доход неожиданно падает — сокращение на работе, рост коммуналки, дополнительные траты на обучение детей, неожиданный больничный… Если вы понимаете, что не можете выплачивать полученный кредит, необходимо сразу сообщить об этом кредитору: банк поможет найти решение. Не стоит думать, что долг исчезнет сам собой или кредитор забудет о нем: проценты и пени начисляются, долг растет, а кредитная история ухудшается. Обратитесь в банк первым, и сообщите, что не отказываетесь от обязательств, но на данный момент возможности платить нет.

Есть два наиболее распространенных вариантареструктуризация (изменение условий кредита, чтобы было проще выплачивать, например, увеличить срок выплаты кредита, тем самым понизив сумму ежемесячного платежа) или рефинансирование (оформление нового кредита на более комфортных условиях, чтобы погасить предыдущий).

Если заемщик постоянно нарушает условия договора, например, месяцами задерживает выплаты или вносит неполную сумму ежемесячного платежа, банк имеет право потребовать досрочного погашения кредита. Это же возможно при нецелевом использовании целевого кредита, например, когда деньги, взятые на покупку бытовой техники потрачены на отпуск.

Нельзя сказать, что в банке будут рады неплатежеспособному клиенту и предоставят выгодные налоговые каникулы. Но договориться с банком можно. Для этого стоит подготовить все документы, которые могут стать официальным основанием для отсрочки или пересмотра условий кредита. Например, приказ о сокращении и копия трудовой книжки, судебный иск и заявление о приостановке работы в случае задержки зарплаты работодателем, свидетельство о смерти созаемщика или близкого родственника, кто помогал вам оплачивать кредит, справка об инвалидности или выписка из медкарты, документы о повреждении имущества, приносившего доход, свидетельство о рождении ребенка.

Важно не давать обещаний, в исполнении которых вы не уверены. Если попросить отсрочку на месяц, а за этот срок финансовое положение не улучшится, банк больше не пойдет навстречу.

Артем, 30 лет
У меня ипотека в Сбере. В определенный момент мне нужна была квартира, и пять лет назад мы, недолго думая, решили взять кредит в самом проверенном банке. Оформление не такое сложное, проще некуда: принес документы, подождал, одобрили.

Это безумно дорого. На сегодняшний день я заплатил практически цену квартиры. А основного долга погасил чуть-чуть, такая структура платежа. Первые пять лет ты выплачиваешь только проценты, и с каждым годом все большее из этой суммы выплачивается на основной долг. Сверху сумму внести можно, но влияет это незначительно. По моим расчетам, мне нужно внести минимум полмиллиона рублей, чтобы весомо снизить сумму кредита.Я взял полтора миллиона на 20 лет.
Общая сумма переплаты составляет 3 900 000 рублей. Получается, вернешь полтора миллиона и сверху еще четыре. И это под 14,25%.

У меня очень большая сумма ежемесячного платежа, свыше 20 тысяч. Тех, кто собирается взять, советую сесть и подумать. Сейчас с женой планируем рефинансировать кредит, уменьшив сумму ежемесячного платежа и продлив срок ипотеки.

Как облегчить платеж
Максимальная и минимальная суммы кредита, сроки, размер ежемесячного платежа
Отсрочка платежа, или кредитные каникулы — один из возможных вариантов, которые предложит банк в случае, если заемщик много лет был клиентом, исправно платил и имеет хорошую кредитную историю. Надо иметь в виду, что отсрочка увеличит суммы следующих платежей.

Еще один вариант — реструктуризация долга, то есть пересмотр условий кредита для уменьшения суммы ежемесячного платежа. Чаще всего это происходит за счет увеличения срока кредита, с трех до пяти, либо с пяти до семи лет. Итоговое предложение всегда зависит от банка.

Банку важно понять, когда у неплатежеспособного клиента появятся деньги. Если известно, что через два месяца появится работа или, к примеру, закончится лечение, расскажите об этом, не приукрашая. Обман быстро раскроется и подорвет доверие банка к вам.

Нередко у заемщика, не имеющего возможности оплатить кредит, появляется решение взять новый кредит. В большинстве случаев, решение неудачное. Кредит дадут с повышенной процентной ставкой из-за уже существующей задолженности. Если пытаться новыми кредитами оплатить старые, можно увязнуть в долговой яме.

Даже в случае самых страшных событий (потеря кормильца, нетрудоспособность), заемщик несет на себе все риски, и кредит придется оплачивать в любом случае.

В случае отказа банка в пересмотре условий, заемщик может обратиться к финансовому омбудсмену — общественному примирителю на рынке финансов. Он защищает интересы граждан до суда, в случае, если долг не превышает 300 тысяч рублей. Однако рассчитывать на его помощь можно лишь в случае, если банк с ним сотрудничает.

Если банк лишился лицензии и признан банкротом, долг заемщика не исчезает — он переходит другому банку или организации, либо Агентству по страхованию вкладов. При этом нельзя нарушать график выплаты по кредиту: платите по новым реквизитам и сохраняйте все платежные документы.
Что будет, если не платить кредит
Возможные сценарии
В случае неуплаты кредита банк может потребовать деньги через суд . Суд может учесть непростую ситуацию плательщика и назначить щадящие условия погашения долга (например, частями). Об этом можно договориться с банком и до суда. Если же дело все же заведено, на должника лягут судебные издержки, что вновь увеличит сумму долга.

Скорее всего, до суда с должником свяжутся коллекторы . Они обязаны действовать в рамках закона: могут предупреждать, что за просрочку оплаты ждет штраф и суд, но не могут угрожать физической расправой или запугивать.

Если же после решения суда банк все же не получает выплат, к заемщику приходят судебные приставы . Они могут наложить арест или взыскание на счета и ценное имущество. Если кредит взят под залог недвижимости, то банк имеет право расторгнуть договор и после решения суда продать квартиру должника с торгов.

Уголовная ответственность наступает в случае мошенничества при получении кредита, либо отсутствии выплат по кредиту при наличии большого долга и средств для его погашения.

Объявить себя банкротом — крайняя мера: для погашения долгов имущество банкрота выставят на торги, включая ипотечную квартиру, даже в случае, если это единственное жилье.
Чаще всего люди не выплачивают кредиты не из-за мировых кризисов, а из-за неправильной оценки своих возможностей
Когда человек обращается в банк за кредитом, ему необходимо понимать, что общая сумма платежей по кредитам не должна превышать 30-40% его дохода. Полезно подготовить «подушку безопасности» в размере трех месячных доходов — они выручат в случае форс-мажора. Страховка позволит частично или полностью погасить задолженность перед банком в случае потери трудоспособности.

Упростить условия по кредиту можно, рефинансировав его, используя более выгодное предложение с низкими процентными ставками. Еще один вариант — консолидировать кредиты, собрав в один. Это позволит оплачивать долг раз в месяц в конкретном банке.
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