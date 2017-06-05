Кредитные истории Омска

Чтобы оформить кредит в Сбербанке, необходимо обратиться в любой офис банка и оформить заявку. Тоже самое можно сделать по телефону горячей линии 8-800-555-5550, при помощи сервиса Сбербанк Онлайн или через официальный сайт банка. Специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам и помогут подобрать подходящую программу кредитования. Условия кредитования и необходимый пакет документов зависит от программы, которую выберет клиент.
Потребительский кредит в Сбербанке предоставляется гражданам, достигшим возраста 21 года. Для заемщиков в возрасте от 18 лет до 20 лет (включительно) необходимо поручительство родственников.
Для получения кредита клиенту необходимо предоставить:
1. заполненное заявление-анкету;
2. паспорт РФ с отметкой о регистрации;
3. документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации);
4. документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика / созаемщика / поручителя
;
5. свидетельство о рождении;
6. свидетельство об усыновлении заемщика;
7. иные документы в случае изменения ФИО по сравнению с указанными в свидетельстве о рождении/ свидетельстве об усыновлении заемщика (свидетельство о заключении/расторжении брака; свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества и т.п.).
Заявление будет рассмотрено в течение 2-х рабочих дней (для клиентов, получающих заработную плату на счет, открытый в банке срок рассмотрения заявки составляет до двух часов), после банк сообщит о принятом решении. Условия кредитования индивидуальны и зависят от категории заемщика.
Политика Сбербанка в части формирования кредитного портфеля позволяет клиенту на всех этапах оформления кредита, получить ту сумму, по которой он сможет рассчитываться с банком, не испортив свою кредитную историю. Узнать, соответствует ли уровень дохода заемщика предъявляемым требованиям, можно воспользовавшись калькулятором для расчета кредита, который размещен на официальном сайте Сбербанка либо обратиться в любое отделение банка для предварительного расчета. Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от программы и срока кредитования, надёжности, платёжеспособности и категории клиента.
В настоящее время минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% годовых в рублях. Положительное решение по заявке на кредит зависит от того, насколько качественный и полный пакет документов предоставил клиент.
Наиболее частыми причинами отказов являются: предоставление недостоверных данных о доходе и месте работы, фиктивных документов, низкая платежеспособность заемщиков, плохая кредитная история, задолженность по платежам (штрафы, налоги).
Своевременность и качественное исполнение своих долговых обязательств, отсутствие задолженности по штрафам, налогам будут способствовать принятию положительного решения по заявке. Внимательно следует отнестись к заполнению анкеты, указав в ней только правдивые сведения.
По условиям банка, клиент может обратиться с целью подачи новой заявки не ранее, чем через 60 дней с момента получения отказа. Однако если клиент сам передумал и отказался от кредита, он может подать новую заявку уже на следующий день. Кредит может быть выдан единовременно, не позднее 30 календарных дней с даты принятия положительного решения о предоставлении кредита.С начала 2017 года кредитной поддержкой Сбербанка воспользовались более 30 тысяч омичей. Общая сумма выданных кредитов составила около 5 млрд рублей.
Чаще всего клиенты банка в Омске оформляют потребительские кредиты без обеспечения. Для снижения долговой нагрузки существует два способа: снижение процентной ставки или увеличение срока выплаты.
Также Сбербанк предлагает клиентам оформить «Потребительский кредит на рефинансирование». Продукт дает возможность объединить до 5-ти кредитов, как взятых в других банках, так и в Сбербанке, в один, снизив тем самым процентную ставку и размер ежемесячного платежа.
«Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» до конца июля можно оформить по фиксированной ставке 12,9% годовых при сроке кредитования от 3 месяцев до 2 лет либо 13,9 при сроке кредита от 2 до 5 лет
При оформлении потребительского кредита в Сбербанке мы рекомендуем клиентам оформлять страхование
, которое поможет получить финансовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств, как связанных со здоровьем (получение опасных заболеваний, травма, госпитализация, инвалидность, уход из жизни), так и с потерей работы. В зависимости от условий кредитования, финансовые обязательства будут погашены страховой компанией и не станут бременем для семьи клиента в трудной жизненной ситуации.