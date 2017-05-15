Семена, подготовленные к посеву, должны обладать определенными посевными качествами, высокими урожайными свойствами и удовлетворительным фитосанитарным состоянием. По оценкам регионального Россельхозцентра, Омская область полностью обеспечена семенами яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур.
По данным на 15 февраля 2017 года, из 319 тысяч тонн проверенных семян требованиям ГОСТа отвечают 72,4%, а некондиционные семена по области составляют 27,6%, или 88,3 тысяч тонн. Всхожесть последних составляет всего 0,7%. В числе основных причин некондиционности семян называют их засоренность (27,4%).
Если взглянуть на репродукционный состав семян, поступивших на анализ под урожай 2017 года, то количество оригинальных и элитных семян составило 3,7%, репродукционных с 1 по 4 репродукции - 62,3% и еще 34% - ниже 4 репродукции (массовые репродукции на товарные цели, иначе - посевы с низкими сортовыми качествами и урожайными свойствами).
В областном Россельхозцентре также отмечают, что в текущем году погодные условия, как и в 2016 году, способствуют развитию листостебельных болезней и болезней репродуктивных органов. Благоприятным фактором для развития вспышки заболеваний может стать наличие даже малого количества инфекций в семенах. Из проанализированных 42,3 тысяч тонн семян, все партии инфицированы различными патогенами в средней и сильной степени: средневзвешенный процент заражённости комплексом патогенов семян составил 79,6%. Специалисты приходят к выводу, что «общая зараженность семян яровых зерновых культур увеличивается с каждым годом. Если в 2009 году средневзвешенный процент составлял 52%, то в 2017 году по состоянию на 15 февраля – 79,6%, что больше на 27,6%».