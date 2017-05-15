РЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА GOROD55.RU
Семена


Май, 2017
В 2017 году площадь сева сельхозкультур в России превысит 80 миллионов гектаров. Для этого потребуется более 10 миллионов тонн семенного материала. Если в посевах зерновых и зернобобовых на российских полях отечественные семена занимают доминирующее положение, то по остальным культурам зависимость от импорта составляет от 30 до 90 процентов.
Общая площадь посева в Омской области в 2016 году превысила три миллиона гектаров. За последние годы на 13 тысяч гектаров увеличена площадь посева элитными семенами (в 2015 году - 5,6% в общей площади посевов, в 2014 году – 5,2%).

По данным регионального Минсельхоза, для проведения ярового сева область полностью обеспечена кондиционным посевным материалом , и готова реализовать семена зернобобовых культур высших репродукций за пределы региона в объеме более 10 тысяч тонн.

Для развития семеноводства в 2015 году реализован инвестиционный проект по созданию селекционно-семеноводческого центра по производству семян зерновых культур мощностью 20 тысяч тонн в год. Центр с такой производительностью, ЗАО «Нива», находится в Павлоградском районе Омской области.

По словам Петра Чекмарёва, директора департамента растениеводства Минсельхоза России, в нашей стране субсидируется порядка 20% затрат на строительство семенных заводов: «Если, условно говоря, семенной завод стоит миллиард рублей, то 200 миллионов рублей он получит обратно, в качестве субсидии из федерального бюджета. Интерес есть, ежегодно в России строится около десяти семенных заводов».

Под урожай 2017 года в Омском регионе засыпано почти 365 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, проверено 100% семян, из них 363 тысяч тонн (99,6%) кондиционных, сообщают в областном филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области.

По данным на 2 мая, в регионе на реализацию имеется около 7,7 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 344 тонны семян однолетних трав, 142 тонны семян многолетних трав и 394 тонны - технических культур. В регион завезены протравленные семена кукурузы кубанской селекции, которые могут дать хороший урожай.

Семена, подготовленные к посеву, должны обладать определенными посевными качествами, высокими урожайными свойствами и удовлетворительным фитосанитарным состоянием. По оценкам регионального Россельхозцентра, Омская область полностью обеспечена семенами яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур.

По данным на 15 февраля 2017 года, из 319 тысяч тонн проверенных семян требованиям ГОСТа отвечают 72,4%, а некондиционные семена по области составляют 27,6%, или 88,3 тысяч тонн. Всхожесть последних составляет всего 0,7%. В числе основных причин некондиционности семян называют их засоренность (27,4%).

Если взглянуть на репродукционный состав семян, поступивших на анализ под урожай 2017 года, то количество оригинальных и элитных семян составило 3,7%, репродукционных с 1 по 4 репродукции - 62,3% и еще 34% - ниже 4 репродукции (массовые репродукции на товарные цели, иначе - посевы с низкими сортовыми качествами и урожайными свойствами).

В областном Россельхозцентре также отмечают, что в текущем году погодные условия, как и в 2016 году, способствуют развитию листостебельных болезней и болезней репродуктивных органов. Благоприятным фактором для развития вспышки заболеваний может стать наличие даже малого количества инфекций в семенах. Из проанализированных 42,3 тысяч тонн семян, все партии инфицированы различными патогенами в средней и сильной степени: средневзвешенный процент заражённости комплексом патогенов семян составил 79,6%. Специалисты приходят к выводу, что «общая зараженность семян яровых зерновых культур увеличивается с каждым годом. Если в 2009 году средневзвешенный процент составлял 52%, то в 2017 году по состоянию на 15 февраля – 79,6%, что больше на 27,6%».
Вопрос о приобретении семян высших репродукций в регионе остается актуальным. Обновление семян — один из первостепенных факторов роста урожайности (в среднем, прибавка составляет 3,4 ц/га). К примеру, в Оконешниковском районе «нужно приобретать ежегодно элиту для посева в количестве 650-700 тонн (5,2% к посевной площади)», утверждает Евгений Кравцов, замглавы муниципалитета, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия района.

По словам Максима Чекусова, министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в 2017 году сельхозтоваропроизводителями приобретено более 7,2 тыс. тонн элитных семян.

В числе основных покупателей овощных семян - фермеры, садоводы и огородники. При правильном подходе - это настоящая «золотая жила». К примеру, только в Омске работает порядка двухсот организаций, занимающихся реализацией семян - Плодопитомник Сибирского НИИ Сельского хозяйства, сеть магазинов «Дачник», садовый центр «Белая Орхидея» и иные «центры природного земледелия», «центры развития садоводства», «зеленые студии» и «агропитомники». Там можно приобрести семенной материал, саженцы и рассаду оптом и в розницу. Некоторые организации имеют от двух до двадцати филиалов по всему городу. Продажи растут, и конкуренция увеличивается.

По оценке президента холдинга «Русский огород» Владислава Корочкина, в среднем в России потребляются порядка 800-900 миллионов пакетов семян в год . Такой спрос привлекает на российский рынок ведущих мировых игроков, которые ориентируются прежде всего на промышленные сельхозкультуры. К примеру, швейцарская «Сингента», один из крупнейших разработчиков генно-модифицированных растений и семян, инвестировала в развитие инфраструктуры в России более 1,5 миллиардов рублей. Но с 2015 года ГМО у нас запрещены, и отечественное подразделение «Сингенты» переключилось на традиционную селекцию.
В денежном выражении объем российского рынка семян составляет порядка 86 миллиардов рублей. Из них около 25 миллиардов – это импортный семенной материал. Самые «неимпортозамещенные» культуры – это сахарная свекла, кукуруза, и, как ни странно - картофель. Два миллиона тонн, или 40% от всей потребности – столько иностранных клубней окажутся в российской земле в нынешнем году. Причина такой зависимости от импорта - в длительном цикле производства посадочного материала, сообщает «Бизнес-Вектор».
Представители научного сообщества признают, что в ключевых сельскохозяйственных отраслях аграрии по-прежнему зависимы от импортеров. АПК на данный момент является самым растущим сектором экономики, но что обеспечивает "красивые цифры"?

Специалисты УФАС совместно с фондом Сколково оценивают, что зависимость от импорта семян в России доходит до 90% (к примеру, овощи - 80%, сахарная свекла - 90%). То же касается машинного, технологического оборудования, пищевой промышленности и агрохимии.
Виталий Алещенко
доктор экономических наук, проректор по научной работе Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Омской области
Технологическое отставание российской аграрной науки мешает обеспечению россиян отечественными продуктами, считает доктор экономических наук Виталий Алещенко. Ограничение качественного продовольствия возникает из-за барьеров для внедрения отечественных достижений аграрной науки в реальное производство.

«Устойчивый рост показателей развития российского агропромышленного комплекса основан преимущественно на результатах зарубежной аграрной науки. Представители управления контроля АПК ФАС России отмечали, что зависимость отечественных аграриев от поставок импортных семян достигает 90%. Причем это обусловлено даже не отсутствием отечественного производства семенного материала, а отсутствием технологий, которые позволили бы такое производство создать», – убежден Алещенко.

Селекция, основанная на достижениях современной биологии, на протяжении последних 25 лет практически не развивалась в регионах России, что создало технологическое отставание. По мнению Алещенко, существует угроза зависимости ключевого сырья от иностранных поставок, а возможность быстро импортозаместить конкретную позицию отсутствует.

Поскольку сорта и породы, выведенные биотехнологическими методами, удешевляют процессы у сельхозпроизводителя, то российские компании вынуждены высеивать и выращивать иностранные сорта и породы, чтобы не потерять конкурентоспособность на мировом рынке.

К слову, регресс в науке и технологиях касается не только семян: доля импортной сельскохозяйственной техники только по тракторам в России составляет порядка 65%.

«Потребность в машинах и оборудовании для животноводства на 90% удовлетворяется за счет импортной техники, что не позволяет в полной мере говорить о продовольственной безопасности с точки зрения технического потенциала», утверждает Виталий Алещенко.

В России практически отсутствует машиностроение для большинства отраслей пищевой промышленности, как следствие - доля импортного оборудования составляет более 80%, а импортозависимость российской агрохимии близка к 100%, приводит слова Алещенко пресс-служба ОНФ по Омской области.

Виталий Алещенко утверждает, что, по аналогии с Западом, российские научные учреждения должны перейти на коммерческую основу. При этом поддержка государства должна сохраниться, но в меньшей степени.
«За рубежом существуют организации, в которых доля государственного финансирования составляет всего 2 процента. Это государственные научные образовательные учреждения. Остальное предприятия зарабатывают сами. К сожалению, у нас в России существует законодательное ограничение, которое этому препятствует», – поясняет эксперт.

Из выступления Сергея Катырина в выпуске программы "Бизнес-Вектор":

Об импорте

"Подсаживать те или иные рынки на свой продукт - это стратегия крупных зарубежных компаний, которые занимаются производством семян. У них есть такая возможность в силу масштабов того, чего они производят, и обладания достаточно серьезным финансовым ресурсом".

"Для того, чтобы кто-то начал покупать новые семена, надо узнать, что они появились на рынке. Что есть производители и что эти семена уже себя зарекомендовали. Просто на слово вряд ли кто-то поверит. Первое, что Торгово-промышленная палата должна делать, особенно там, где у нас сельхозпроизводители, – это информация о том, какой есть российский семенной фонд, какие результаты дают эти семена.
Цены отечественных семян гораздо ниже, чем у иностранных компаний, а урожайность – не хуже. Если в среднем стоимость импортных семян составляет от 6 до 10 000 рублей на гектар, те же семена «Кубани» стоят от 800 до 2 500 рублей. Это позволяет сельхозпроизводителю сэкономить на каждом гектаре более 8000 рублей. Но в выгодности и стабильном качестве отечественных семян рынок надо убедить".

"В советские времена семенной запас считался стратегическим ресурсом, гарантирующим безопасность страны. Фактически, возродиться этой отрасли помогли именно санкции и удорожание импортных семян. В будущем, говорят участники рынка, возможно, российские гибриды появятся и на европейских полях, но пока компаниям есть куда расти на российской ниве. И это хороший бизнес-вектор".

О необходимости доступных кредитов
"На нормальную жизнь, на банковский сектор, а не только на государственную поддержку, хотелось бы рассчитывать всем. Должна быть процентная ставка, которую способен переварить сельхозпроизводитель. Какую нужно иметь рентабельность культуры, чтобы рассчитаться по ставке в 20%?"

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.
Made on
Tilda