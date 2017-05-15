Из выступления Сергея Катырина в выпуске программы "Бизнес-Вектор":



Об импорте



"Подсаживать те или иные рынки на свой продукт - это стратегия крупных зарубежных компаний, которые занимаются производством семян. У них есть такая возможность в силу масштабов того, чего они производят, и обладания достаточно серьезным финансовым ресурсом".



"Для того, чтобы кто-то начал покупать новые семена, надо узнать, что они появились на рынке. Что есть производители и что эти семена уже себя зарекомендовали. Просто на слово вряд ли кто-то поверит. Первое, что Торгово-промышленная палата должна делать, особенно там, где у нас сельхозпроизводители, – это информация о том, какой есть российский семенной фонд, какие результаты дают эти семена.

Цены отечественных семян гораздо ниже, чем у иностранных компаний, а урожайность – не хуже. Если в среднем стоимость импортных семян составляет от 6 до 10 000 рублей на гектар, те же семена «Кубани» стоят от 800 до 2 500 рублей. Это позволяет сельхозпроизводителю сэкономить на каждом гектаре более 8000 рублей. Но в выгодности и стабильном качестве отечественных семян рынок надо убедить".



"В советские времена семенной запас считался стратегическим ресурсом, гарантирующим безопасность страны. Фактически, возродиться этой отрасли помогли именно санкции и удорожание импортных семян. В будущем, говорят участники рынка, возможно, российские гибриды появятся и на европейских полях, но пока компаниям есть куда расти на российской ниве. И это хороший бизнес-вектор".



О необходимости доступных кредитов



"На нормальную жизнь, на банковский сектор, а не только на государственную поддержку, хотелось бы рассчитывать всем. Должна быть процентная ставка, которую способен переварить сельхозпроизводитель. Какую нужно иметь рентабельность культуры, чтобы рассчитаться по ставке в 20%?"

