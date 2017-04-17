«Наша юридическая компания сотрудничает с Альфа-Банком уже длительное время. Высокий профессионализм, оперативное решение текущих вопросов, индивидуальный и внимательный подход к клиентам – отличительная черта сотрудников банка. Вести бизнес комфортно, получая грамотные консультации по вопросам расчетно-кассового обслуживания, кредитования и эквайринга. Зарплатный проект, предоставляемый банком, отличает удобный бесплатный веб-сервис для его управления, оперативное открытие счетов и выпуск карт для сотрудников, быстрое зачисление заработной платы. Мы не ошиблись с выбором банка для работы!»