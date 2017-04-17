9 лайфхаков для малого бизнеса
от Альфа-Банка
ЛАЙФ — это жизнь, ХАК — это взлом.
Лайфхак — маленькая хитрость, которая позволяет достичь поставленной цели с меньшими временными затратами. « Взломать» жизненно важные секреты для малого бизнеса предлагает Альфа-Банк.
Малый бизнес и ИП, годовая выручка до 350 млн руб.
Гид по лайфхакам: как это устроено
более 350
предпринимателей ежемесячно открывают счета в Альфа-Банке в Омске
до 25%
скидка на товары и услуги от компаний — участников Клуба Клиентов
33 000 руб
дарит банк на развитие и продвижение в интернете (Яндекс.Директ, Mail.ru, Unisender)
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Регистрация компании онлайн
Бесплатно за 15 минут
Альфа-Банк сокращает путь предпринимателя к регистрации ИП или ООО.
Быстро
Документы на регистрацию ИП или ООО за 15 минут. Открытие расчетного счета в течение дня.
Надежно
Все документы соответствуют законодательству РФ и готовятся с двумерным кодом.
Легко
Даже если вы никогда не регистрировали бизнес, у вас не возникнет проблем.
Удобно
Подача документов для регистрации ИП, не выходя из дома.
Ежемесячно порядка 20 новых компаний подают заявки через бесплатный сервис Альфа-Банка.
Подать документы
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Открытие счета за
30 минут
Для этого необходимо лишь заполнить анкету на сайте, без предъявления документов и визита в банк. Бизнесмен получает реквизиты счета, которые может предоставить контрагенту для взаиморасчетов, но осуществлять их сможет только спустя 24 часа.
Вносить и снимать наличные можно в банкоматах Альфа-Банка и банков-партнеров в любое время без предварительного заказа.
Платить своим партнерам до 19:30, а другим клиентам Альфа-Банка — до 23:30.
При оплате обслуживания счета сразу за
9 месяцев вы получите еще 3 месяца в подарок.
Реквизиты счета можно получить за
10 минут.
Открыть счет
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Пакеты решений для разных видов бизнеса
Удобные тарифы для любой компании и любых оборотов.
СтартАп
Для небольшого и нового бизнеса.
Электронный
Для тех, кто делает много платежей.
Успех
Для тех, кто активно платит со счета и работает с наличными.
Альфа-Бизнес ВЭД
Для работы с зарубежными партнерами.
Все включено
Для финансово активных компаний.
Узнать больше
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Удаленные каналы:
« Альфа-Бизнес Онлайн» и « Альфа-Бизнес Мобайл»
Всегда быть в курсе финансов всех своих компаний: онлайн-состояние счета, финансовая аналитика и выписки глубиной до 1000 операций.
« Альфа-Бизнес Онлайн»
Работает на любой системе и в любом браузере.
Уведомляет ваших партнеров об исполнении платежей по SMS или email.
Авторизация и подписание платежей кодом из SMS или usb-токеном.
Автоматически обменивается платежками и выписками с популярными облачными сервисами.
Оформление справок в режиме онлайн.
«Альфа-Бизнес Онлайн»
« Альфа-Бизнес Мобайл»
Позволяет в онлайн-режиме контролировать счет, где бы вы ни находились.
Распознает реквизиты по фото, отправляет платежи в одно касание.
Создает счет на оплату и
отправляет его контрагенту.
Автоматически проверяет контрагента при отправке платежа.
«Альфа-Бизнес Мобайл»
Новые возможности для предпринимателей: оформление справок в режиме онлайн без посещения отделения банка
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Банк и бухгалтерия в одном окне
Интеграция интернет-банка с онлайн-бухгалтерией «1С»
«Альфа-Линк» (канал интеграции с «1С») позволяет:
Создавать платежные поручения и направлять их в банк.
Получать статусы отправленных в банк платежей.
Работать с документами и счетами нескольких организаций в режиме одного окна системы «1С: Предприятие 8».
Получать из банка выписки по счетам.
Интегрировать
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Получить до 6 млн рублей просто, быстро и удобно
Без залога, по сниженной ставке от 12,5 %
Сейчас это одна из самых низких ставок на рынке на беззалоговые кредиты для малого бизнеса.
* Ставка действительна при получении кредита на срок 13 месяцев и дополнительном снижении за счет авансовой оплаты обслуживания счета по Пакету услуг «Все Включено УЛЬТРА», а также при наличии положительной кредитной истории по ранее погашенным кредитам «Партнер» или предоставления документов на собственность или наличия оборотов в Альфа-Банке. При оформлении кредита со сниженной ставкой скидка за авансовую оплату обслуживания счета не предоставляется. В иных случаях ставка по кредиту «Партнер» при кредитовании на срок 13 месяцев составляет 17,5%, на срок 24 месяца — 18,5%, на cрок 36 месяцев — 19,5%. Cтавки действуют до 15 января 2017 года.
Взять кредит
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Карта Альфа-Cash Ультра для работы с наличными
С картой Альфа-Cash Ультра внесение выручки и оплата хозяйственных расходов становится проще и удобнее.
Круглосуточный доступ к расчетному счету и работа с наличными без посещения кассы банка.
Снятие и внесение наличных в банкоматах Альфа-Банка и банков-партнеров без предварительного заказа.
Оплата товаров и услуг в рублях в торговых точках и в интернете на территории РФ без комиссии.
Apple Pay и Samsung Pay.
Заказать карту
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Клуб Клиентов Альфа-Банка
Развивай свой бизнес с Клубом Клиентов Альфа-Банка.
Скидки, бонусы, подарки от участников Клуба Клиентов и партнеров банка.
Экспертные мероприятия: специалисты из разных сфер бизнеса делятся опытом и практическими советами.
Привлечение новых клиентов.
Вступить в Клуб Клиентов
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«Свой» человек в банке
Персональный менеджер и консультации по финансовым вопросам.
Индивидуальный подход и знание специфики вашего бизнеса.
Всегда на связи с банком: по телефону, в чате.
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Отзывы клиентов
«Наша юридическая компания сотрудничает с Альфа-Банком уже длительное время. Высокий профессионализм, оперативное решение текущих вопросов, индивидуальный и внимательный подход к клиентам – отличительная черта сотрудников банка. Вести бизнес комфортно, получая грамотные консультации по вопросам расчетно-кассового обслуживания, кредитования и эквайринга. Зарплатный проект, предоставляемый банком, отличает удобный бесплатный веб-сервис для его управления, оперативное открытие счетов и выпуск карт для сотрудников, быстрое зачисление заработной платы. Мы не ошиблись с выбором банка для работы!»
Сергей Сапрыгин
директор ООО "ПРОСТО"
«Открывая очередное направление в нашей Группе компаний, не было сомнений, где будет обслуживаться новое юридическое лицо - однозначно Альфа-Банк. Ведь банк удобен в работе многими механизмами и продуктами. Например, перевод денежных средств со счета на счет между юридическими лицами в рамках Альфа-Банка можно произвести моментально и без комиссий. Удобно и очень выгодно. Широко применяем в своих коммерческих интернет-проектах интернет-эквайринг от «Альфы». Адекватные ставки по сравнению с другими рыночными предложениями, удобные формы оплаты для клиентов, оперативная служба поддержки.

Стоит отметить и Клуб клиентов Альфа-Банка - хорошая идея продвижения своих товаров и услуг среди клиентов банка в секторе B2B. С удовольствием участвуем в бизнес-конференциях, организованных «Альфой», получая много полезной информации для ведения бизнеса».
Раиса Быкова
директор по развитию ГК "МЕАНДР"
«Клиентом Альфа-Банка являюсь относительно недавно, но уже могу сказать, что «Альфа» - это передовой динамичный банк, активно участвующий в развитии бизнеса клиентов. Более всего удивило и порадовало мобильное приложение "Альфа Бизнес Мобайл" - мои финансы всегда под рукой, счетом могу пользоваться онлайн, не привязан к стационарному компьютеру. Несомненное преимущество для меня - продленный операционный день, потому что моя компания работает во многих регионах».
Сергей Губанов
генеральный директор ООО "ГУД КАР"
Востребованность кредита со стороны предпринимателей выросла, так как многие компании адаптировались к новым условиям ведения бизнеса и пересмотрели свои стратегии. Мы хорошо понимаем, что кредитная поддержка малого бизнеса обеспечивает развитие предпринимательства. Мы уже снизили ставки по кредитам, и в течение года планируем еще улучшать условия кредитования и представлять новые интересные предложения для предпринимателей
Евгения Уманская
Директор по массовому бизнесу ОО "Омский"
Альфа-Банка
Альфа-банк входит в пятерку банков с лучшими онлайн сервисами для малого бизнеса (по данным Аналитического агентства Markswebb Rank & Report , Business Internet Banking Rank 2016 — четвертая волна ежегодного исследования эффективности интернет-банков для малого бизнеса).
Альфа-бизнес Онлайн — это пример того, как специализация на обслуживании крупного бизнеса не мешает реализовывать великолепные сервисы для малых предприятий.
Нам можно доверять
Альфа-Банк входит в список системно значимых банков, утвержденных Банком России
25
лет на рынке
250
отделений
BB+
Fitch Ratings
BB
Standard & Poor's
Ba2
Moody's
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн долларов США. По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре. Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople. АО «АЛЬФА-БАНК», генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.


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