Вокруг Омска скопилось 32 миллиарда тонн мусора

Ранее министр природных ресурсов и экологии Винокуров сообщал, что работа над территориальной схемой ведется на местах, вносятся корректировки. Уже сейчас в министерстве ищут инвесторов на строительство объектов переработки мусора, «ведется модернизация действующих полигонов для увеличения их мощности».
По расчетам, проведенным подрядчиком, в Омском регионе должны появиться:
- 7 межмуниципальных центров по обращению с отходами (с центрами в Большереченском, Калачинском, Называевском, Омском, Павлоградском, Таврическом и Шербакульском районах);
- 5 муниципальных центров по обращению с отходами (в Оконешниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском, Черлакском районах);
- 24 станций по сортировке, перегрузке отходов (в Азовском, Большереченском (2 станции), Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Исилькульском, Колосовском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Полтавском, Русско-Полянском, Саргатском, Седельниковском, Тюкалинском районах и городе Омске (2 станции).