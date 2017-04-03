Вокруг Омска скопилось 32 миллиарда тонн мусора

В Омске каждый год образуется по Пять миллионов тонн отходов

По оценке РЭК Омской области, каждый житель многоквартирного дома в Омске производит в сутки килограмм мусора. Если точнее - в среднем, в сутки на человека приходится по 7 литров мусора в благоустроенных домах, по 8 литров (почти 2 килограмма) - в неблагоустроенных домах. При этом в селе норматив ниже - 6 литров в сутки на человека (1,1 килограмм) в благоустроенных домах , в неблагоустроенных - по 5 литров (897 граммов). По статистике, ежегодно в регионе образуется порядка пяти миллионов тонн отходов производства и потребления.



«За последние 20 лет увеличилось количество мусора, изменился его состав, усложнился процесс утилизации. И если плата за вывоз ТКО входила в структуру услуг по содержанию жилья в многоквартирных домах, то жители частных домов вывозят бытовые отходы по собственному усмотрению, что является причиной возникновения несанкционированных свалок», отмечает министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров.

