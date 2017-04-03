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Вокруг Омска скопилось 32 миллиарда тонн мусора
В Омской области, как и по всей стране, - Год экологии. Именно сейчас крупнейшая организация по размещению отходов ООО «ЖКХ «Сервис» прекратила деятельность, а остальные не готовы обеспечить прием всех образующихся в регионе отходов - из-за «отсутствия свободных мощностей, значительной удаленности от города», «необходимости сохранения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на указанных территориях»... В общем, объект конечного размещения накопленных отходов, вывозимых с территории Омска, отсутствует.

В регионе более тысячи несанкционированных свалок. Уже два года назад на такие свалки попадало около 30-40% всех твердых бытовых отходов. Территориальная схема, разработанная в региональном Минприроды, по утверждению ряда экспертов, неактуальна.

Омск в очередной раз ждет мусорного коллапса.
меньше 12 объектов размещения отходов в регионе имеют лицензию
По данным Минприроды, на территории Омской области расположено 140 объектов размещения отходов производства и потребления, лишь 12 из них включены в ГРОРО - государственный реестр объектов размещения отходов. Добавим, большинство предприятий не имеют лицензии на обращение с отходами I-IV класса опасности.

С прекращением деятельности ООО "ЖКХ "Сервис" на полигоне в Надеждино, рекомендовано вывозить мусор на объекты из ГРОРО. Только они не готовы обеспечить прием всех отходов, образующихся на территории региона.

В реестр включены полигон захоронения промышленных отходов в Омском районе (село Развязка), шлакозолоотвалы (омский филиал "ТГК-11", "ОмскРТС"), илошламонакопитель ("Омскводоканал"), полигоны захоронения твердых коммунальных отходов (Черлак, Называевск, Москаленки, Калачинск), полигон промышленных и твердых отходов (Петровка), другой специально оборудованный объект захоронения отходов (Надеждино).
В приложении №40 к "Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области" указано 1039 объектов размещения отходов, некоторые из них введены в эксплуатацию в 1960 году и ранее. Их планируется ликвидировать посредством вывоза в законные места захоронения.

Суммарный объем мусора, накопленного на территории данных объектов, составляет 32 159 310, 1 тысяч тонн . При этом общая мощность всех 1039 объектов составляет 897 721,14 тысяч тонн в год, в среднем значении - 2 003 тысячи тонн в год. Совокупная площадь объектов размещения отходов в регионе составляет 18 403,88 гектара.
В Омске каждый год образуется по Пять миллионов тонн отходов
По оценке РЭК Омской области, каждый житель многоквартирного дома в Омске производит в сутки килограмм мусора. Если точнее - в среднем, в сутки на человека приходится по 7 литров мусора в благоустроенных домах, по 8 литров (почти 2 килограмма) - в неблагоустроенных домах. При этом в селе норматив ниже - 6 литров в сутки на человека (1,1 килограмм) в благоустроенных домах , в неблагоустроенных - по 5 литров (897 граммов). По статистике, ежегодно в регионе образуется порядка пяти миллионов тонн отходов производства и потребления.

«За последние 20 лет увеличилось количество мусора, изменился его состав, усложнился процесс утилизации. И если плата за вывоз ТКО входила в структуру услуг по содержанию жилья в многоквартирных домах, то жители частных домов вывозят бытовые отходы по собственному усмотрению, что является причиной возникновения несанкционированных свалок», отмечает министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров.
По данным открытых источников, общий объем денег в бытовом мусорном бизнесе в российских регионах превышает 100 миллиардов рублей в год.

Потребители платят некой компании за то, что она избавляет их от мусора. Среднему россиянину такая услуга обходится примерно в 600 рублей в год – чуть меньше 2 рублей в день. Перевозчик отвозит отходы на специально оборудованный полигон, где оплачивает их захоронение. В реальности же мусоровоз может вывалить груз на нелегальной свалке – это обойдется ему намного дешевле.

Официальных полигонов в стране около тысячи, неофициальных – порядка 10 тысяч.

Новые правила по работе с отходами должны были начать действие с января 2017 года, но многие регионы не успели подготовиться: изучить существующие потоки и подготовить на их основании схему – сколько мусора, откуда, кто и куда его везет. Участники рынка утверждают, что схемы во многих регионах получились «нарисованные», не отражающие реального положения дел в отрасли. Выборы регионального оператора по работе с ТКО пришлось сдвинуть на 2019 год. Согласно новым правилам, потребители платят единому оператору, деньги хозяин мусоровоза получает только от полигона, за фактически сданный вес. В этой системе нет соблазна сбросить груз на нелегальной свалке: работу мусоровоза никто не оплатит. У владельца полигона появляется дополнительная возможность прибыли – сортировка мусора. Современные технологии позволяют превратить до 80% поступающего мусора в рыночный товар.

"Актуален вопрос, где взять средства, чтобы бороться с тем, что уже накоплено и тем, что еще будет производиться.

Стихийно возникающие свалки всегда имеют какого-то хозяина. Это очень серьезно переплетается с криминальным бизнесом. Для того, чтобы построить очередную взлетную полосу в Шереметьево, чтобы закрыть доступ мусорщиков на несанкционированно возникшую свалку, президент вынужден был привлекать Росгвардию".

Сергей Катырин
президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
В начале 2014 года в омское Управление Росприроднадзора обратились две организации – «ОКК «Норма плюс» и «Экотехнологии», с целью переоформить лицензию на деятельность по размещению и обезвреживанию отходов I-IV класса опасности.

Результаты проверок показали, что городские свалки, эксплуатируемые названными организациями, не имеют проектно-разрешительных документов, а отходы на свалках уплотняются, перемешиваются и послойно перекрываются грунтом, - то есть, вопреки требованиям закона, на территории города происходит захоронение отходов. Указанным организациям отказано в переоформлении лицензии.

В частности, на территории Ленинского округа в феврале 2015 года размещение бытовых отходов остановлено: площадь в 44,279 гектар на протяжении 56 лет использовалась под свалку, глубина которой достигла 6,9 метров. Над поверхностью мусор возвышался еще на 16 метров. В октябре 2016 года в пресс-службе мэрии сообщали, что планируется уплотнение и изоляция склонов свалки, укладка защитного грунтового слоя, строительство нагорной канавы и прудов накопителей; также обустройство сети скважин для отвода биогаза и высадка многолетних кустарников.
Прекращение утилизации твердых бытовых отходов на полигонах Кировского и Ленинского округов Омска при единственном работающем полигоне в Надеждино привело к неблагоприятной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановке в Омске и пригородах.

По оценке экспертов, 30-40% ТБО, образующихся на территории Омска не поступают на Надеждинский полигон. Отходы с территории города попадают на несанкционированные свалки, вывозятся в овраги, на обочины дорог, попадают в поймы рек в пригороде.

По мнению регионального отделения ОНФ, причиной сложившейся ситуации стали не оформленные своевременно документы двух организаций – ООО «ОКК «Норма Плюс» и ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ», в соответствии с лицензионными требованиями на арендуемые у города Кировский и Ленинский полигоны. Также определенный вклад в ситуацию принадлежит городской администрации, исполняющей свои обязанности в вопросах санитарной очистки территории Омска.

К началу 2014 года по искам Россельхознадзора и Росприроднадзора в совокупности приняты судебные решения на ликвидацию более 220 несанкционированных свалок. «Фактически ни одно решение суда в связи с отсутствием средств у органов местного самоуправления не исполнено», отмечают в ведомстве.

Если к началу 2014 года на территории региона выявлено свыше 500 несанкционированных мест размещения отходов, то к концу 2016 их число возросло более чем наполовину:

- В регионе насчитывается более 1100 несанкционированных свалок. Их планируется ликвидировать в течение трех лет в рамках новой системы комплексной обработки и утилизации мусора, - заявил в декабре 2016 года Александр Винокуров, министр природных ресурсов и экологии Омской области.
Накануне на заседании комитета Горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта в Омске предложено ввести режим ЧС в связи «с надвигающимся мусорным коллапсом».

Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, твердые коммунальные отходы в Омске принимают на трех площадках накопления, причем их ресурса может хватить лишь на 11 месяцев. Далее отходы необходимо вывозить на лицензированные мусорные полигоны, которых в городе пока нет.

Депутат Юрий Федотов уверен, что лицензированный полигон через 11 месяцев в городе не появится, и нужно признать, что «у нас режим чрезвычайный». Он предлагает открыть площадки в режиме ЧС – на период утверждения и рекультивации свалок. Позднее их необходимо отсыпать, выровнять, закрыть, засеять. Депутат считает, что на данный этап потребуется не менее пяти лет.

что еще нужно построить в регионе
«Строительство мусороперерабатывающего завода », наравне с «завершением строительства полигона промышленных отходов », указаны в числе перспективных проектов по охране окружающей среды в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года.

В рубрике «Обзоры обращений граждан» на сайте мэрии Омска уже седьмой год опубликован следующий вопрос: «В городе плохо утилизируют ТБО, свалки периодически горят (Ленинская, под Фадино). Это представляет опасность для населения из-за большого количества пластиковой тары. Строительство мусоросжигающего завода затянулось на 20 лет».

В официальном ответе мэрии говорится, что ими «согласован земельный участок на Окружной дороге возле завода ООО «Омсктехуглерод» под строительство мусороперерабатывающего завода мощностью переработки 1000 куб.м твердых бытовых отходов. В настоящее время разрабатывается проект инвестиционного договора с ООО «АИ ТИ ЭС СИ ЛИМИТЕД». Отметим, что переписка датирована июнем 2010 года.

В 2012 году Минприроды сообщил о заключении с одной из московских фирм контракта на 3 миллиона рублей на разработку схемы, позволяющей постепенно снизить количество свалок и мусорных полигонов, определив, где и в каком количестве в регионе нужны мусороперерабатывающие и мусоросортировочные заводы. По словам Бориса Мишкина, на тот момент находившегося в должности Министра природных ресурсов и экологии Омской области, планировалось, что схема будет готова к концу года (2012). Тогда специализированных полигонов в регионе называли четыре – два в городе (в 2012 году уже заполнены) и два строящихся, в Оконешниковском и Тарском районах.

Информация о грядущем строительстве первого мусороперерабатывающего завода появилась на Омской Губернии в 2014 году. Известно, что инвестиционный проект по созданию на территории региона завода по переработке ТКО сопровождала Корпорация развития Омской области: проведена предварительная оценка вариантов реализации проекта (государственно-частное партнерство), подбиралось потенциальное место для размещения завода. По оценкам представителя Корпорации развития Александра Южного, важность проекту придает и «возможность использования вырабатываемой при переработке мусора тепловой и электрической энергии».

Такой завод обеспечил бы полное обеззараживание бытовых отходов, уменьшил этап предварительной подготовки и сократил содержание загрязняющих веществ, содержащихся в отходах.
План спасения?
Напомним, 2017 год в регионе назван Годом Экологии, в числе основных задач – ликвидация мусорных свалок, улучшение состояния атмосферы, развитие особо охраняемых территорий.

Территориальную схему обращения с отходами Омская область разработала одной из первых в стране: ее объектами станут семь межмуниципальных центров по обращению с отходами, пять муниципальных и 24 станции по сортировке мусора – «чтобы ценные ресурсы не пропадали, а направлялись на переработку».
Ранее министр природных ресурсов и экологии Винокуров сообщал, что работа над территориальной схемой ведется на местах, вносятся корректировки. Уже сейчас в министерстве ищут инвесторов на строительство объектов переработки мусора, «ведется модернизация действующих полигонов для увеличения их мощности».

По расчетам, проведенным подрядчиком, в Омском регионе должны появиться:
- 7 межмуниципальных центров по обращению с отходами (с центрами в Большереченском, Калачинском, Называевском, Омском, Павлоградском, Таврическом и Шербакульском районах);
- 5 муниципальных центров по обращению с отходами (в Оконешниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском, Черлакском районах);
- 24 станций по сортировке, перегрузке отходов (в Азовском, Большереченском (2 станции), Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Исилькульском, Колосовском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Полтавском, Русско-Полянском, Саргатском, Седельниковском, Тюкалинском районах и городе Омске (2 станции).


Строительство мусороперерабатывающего полигона
Вопрос с захоронением мусора Минстрой намерен путём строительства полигона по переработке твёрдых бытовых отходов в Таврическом районе. Конкурс по разработке проектно-сметной документации планируется объявить в марте. В эксплуатацию объект введут в начале 2019 года.
Источник иллюстрации: Омская Губерния
Добавим, о прекращении эксплуатации полигона в Надеждино еще в марте 2016 года говорил первый замдиректора департамента городского хозяйства Евгений Фомин: «С 1 января заканчивается срок действия лицензии на захоронение отходов на полигоне ООО «ЖКХ «Сервис» в Надеждино Омского района, и мэрия планирует «хвосты» (мусор, не подлежащий сортировке на вторсырье для переработки) возить на полигон в Черлак».

По его словам, на территории Дружино планируется выделить участок под мусороперерабатывающий комплекс, полигоны в Кировском и Ленинском административных округах собираются рекультивировать, а на их базе создать современные заводы по переработке. Временное накопление на данных полигонах разрешено до 12 сентября и 2 октября.

Против вывоза омских "хвостов" (порядка 85% образуемых в городе отходов) на Черлакский полигон ранее высказывалась представитель ООО "Экотехнологии" Оксана Казначеева:

«Мы не готовы принять весь городской объем отходов. Наша емкость этого сделать не позволяет. Почему администрацией города поставлен акцент именно на этот объект, для меня остается непонятным, ведь существует еще 5 объектов, имеющих разрешение».

Тогда же было предложено разделить регион на два административно-производственных объекта по линии Иртыша: одна из территорий включает Левобережье Омска, Черлакский, Калачинский, Горьковский, Оконешниковский, Нижнеомский и Кормиловский районы, вторая территория – остальные районы области и правый берег Омска.
ВЯЧЕСЛАВ АБРАМОВ, Генеральный директор ОАО «ЦБОО»
«Полигоны расположены не в каждом районном центре: планируется сделать 18 мусороперегрузочных станций. Мусоровоз, объезжая все села, собирает мусор и высыпает в бункер, который затем отправится на ближайший полигон».

По словам Абрамова, планируется следующее размещение полигонов: «первая территория в селе Усть-Ишим, р.п. Тевриз, г. Тара, г. Называевск, р.п. Большеречье, с. Щербакуль, р.п. Таврическое, р.п. Павлоградка и предложенный инвесторами вариант с. Мельничное (завод по переработке ТКО); вторая территория в г. Калачинск, п.г.т. Черлак, д. Красная Тула и предложенный инвесторами вариант д. Зеленая Роща Омского района».
Кто за что отвечает
По данным регионального Минприроды, с начала 2016 года полномочия по работе с ТКО – организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов возложены на субъекты РФ.

С этого времени специалисты регионального Минприроды разрабатывают и утверждают территориальную схему обращения с отходами, региональные программы в данной области, осуществляют государственный экологический надзор, устанавливают нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, а также принимают отчетность об образовании, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО организуют в омском Минстрое ; там же утверждается порядок сбора ТКО и регулируется деятельность региональных операторов.

Предельные тарифы и нормативы накопления по ТКО, утверждение инвестиционных и производственных программ операторов, относятся к полномочиям РЭК Омской области .

Планируется, что в ближайшие два года проблема с отходами в Омском регионе будет решена. Кому выгодно не строить в регионе мусороперерабатывающий завод - вопрос открытый.
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