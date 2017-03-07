Женский аромат, входящий в семейство цветочно-древесных запахов. Быть счастливой в красном очень легко с этим позитивным и бодрым парфюмом. Оптимистичные цитрусовые взорвут хмурое утро, энергичный жасмин наполнит радостью, нежный гиацинт подарит радость, а свежая и чувственная база надолго удержит хорошее настроение. Аромат предназначен для динамичных женщин, которые хотя сохранить легкую улыбку на устах до самого вечера.Верхние ноты – мандарин, лимон, розовый перец. Сердце – ирис, жасмин, гиацинт. База – пачули, амбра, белый мускус, ветивер.