СПЕЦПРОЕКТ ГОРОД55
Гид по подаркам:
8 марта!
Духи, косметика, сладости, чайно-кофейные наборы и другие приятные вещи, которыми можно порадовать
на 8 марта любимых девушку, маму, сестру.

Город55 составил спасительные варианты подарков для мужчин, которые с ужасом и нескрываемой тревогой ждут приближение Международного женского дня.

Берегите время и нервы, читайте наш
гид по подаркам!
Как Вы думаете, что может застать женщину врасплох? Сломавшийся каблук, внезапный комплимент, заглохшая машина, одинаковый с подругой наряд и еще целое множество событий или вопросов, которые перечислить за один раз просто не представляется возможным.
Мужчин вообще трудно выбить из колеи: более половины из них всегда найдут выход из положения. Однако перед выбором подарка на 8 марта пасуют даже самые стойкие.

Для облегчения поиска праздничного сюрприза Город 55 составил небольшой гид по подарочным идеям, которые можно реализовать в омских магазинах.
VINTAGE
PRONADA
ALF
Пилот
VINTAGE
PRONADA
ALF
Пилот

Аромат весны и любви
В преддверии самого женственного праздника –
8 Марта – сеть магазинов «Парфюм-Лидер» приготовила для женской половины общества сюрпризы и подарки!
Подарки для самых любимых
Что подарить своей
любимой?
Весна…
Первая ассоциация, приходящая на ум, конечно же, Международный женский день. Вместе с этим сразу же возникает вопрос: «Что же подарить своей любим ой?». Среди множества традицион-ных подарков: цветы, конфеты, бижутерия, одна категория подарков занимает особое положение. Это – духи. Сразу вспоминаются слова знаменитого модельера Коко Шанель:
"Духи говорят о женщине больше, чем ее почерк"
— Коко Шанель
И с этим трудно не согласиться.
Духи
Классический подарок,
но к нему надо подходить с осторожностью.

Постарайтесь вспомнить,
что нравится вашей возлюбленной, а опытные консультанты помогут вам подобрать новый, ранее неизведанный аромат.

То же самое относится и к тем случаям, когда женщина сама решила сделать себе подарок.

Сеть магазинов «Парфюм-Лидер» предлагает широкий ассортимент ароматов.
В преддверии самого женственного праздника - 8 Марта
сеть магазинов «Парфюм-Лидер» приготовила сюрпризы и подарки!
Акция «1+1»
Во-первых, держатели (или держательницы) дисконтных карт смогут стать участником акции «1+1», то есть при покупке одного
экземпляра парфюмерии – второй флакон – в подарок!
Для этого необходимо иметь дисконтную карту и войти в личный кабинет на официальном сайте компании или в мобильное приложение. В разделе купоны вас ждет приятный сюрприз!
Подарочные сертификаты
Во-вторых, если все-таки возникают трудности с выбором идеального аромата для своей второй половинки, вы можете приобрести подарочные сертификаты на различные суммы, чтобы потом ваша девушка сама смогла подобрать «свой» аромат.
Но и это еще не все…
Чтобы лучше разобраться во всем многообразии представленной коллекции парфюмерии, мы предлагаем ознакомиться с самыми популярными ароматами.
LUCIANO SOPRANI D LUCIANO SOPRANI

Парфюмерия от Luciano Soprani гармонично сочетает в себе древесные симфонии, фруктовые вспышки и интригующие коктейли на базе цветочных нот. Духи от этого модного дома созданы для молодых девушек, которые не боятся экспериментировать и для ультрамодных стильных женщин. Они прекрасно подойдут жизнерадостным, чувственным натурам. В парфюмерную композицию Luciano Soprani от Luciano Soprani вошли ноты мускуса, ириса, иланг-иланга, сандалового дерева, листьев пачули, апопонакса, дубового мха, виргинского кедра, гальбанума, амбры, корицы, ладана, сиамского бензоина, мандарина, розы, ландыша и белого меда.

3904,9 рублей
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BYBLOS BUTTERFLY

Верхние ноты Byblos Butterfly представлены освежающим и сладким фруктовым коктейлем из красной смородины и белого персика. Сердце аромата дарит цветочный букет из фрезии, магнолии, шафрана, нероли и жасмина, а его теплая и комфортная база включает мускус, светлое дерево, пачули и кашемировое дерево. Аромат облачен в элегантный флакон из прозрачного стекла с толстым дном и красиво отражающими свет гранями. Колпачок выполнен в виде драгоценного камня и украшен сверху буквой "В".

3696 рублей
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DOLCE GABBANA
3 L`IMPERATRICE
Композиция относится к группе ароматов цветочные водяные. Красочный и необычный L`Imperatrice 3 Dolce&Gabbana был создан для того, чтобы подчеркнуть только самые лучшие черты своего владельца. Этот удивительный аромат покоряет с первых нот, приносит радость, ощущение собственной силы и удоволь-ствие. Он очарует вас своей царствен-ностью, роскошью и богатством, приправленным толикой волшебства и магии. Парфюмерная композиция аромата состоит из нот киви, розового цикламена, арбуза и мускуса.


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LANVIN
ECLAT D` ARPEGE
Ароматный бестселлер относят к классам цветочных и зелёных. Чувственно-нежный, утонченный, балансирующий между вымыслом и реальностью, создан для современных, идущих в ногу со временем женщин. Верхние ноты Eclatd'Arpege от Lanvin представлены зеленой сирени и листиками сицилианского лимона. Сердечные ноты формируют запахи цветков персика и листиков зеленого чая. Базовые ноты завершают композицию и являются ее шлейфом. Это амбра, мускус и белый кедр из Ливии.
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ARMAND BASI
HAPPY IN RED
Женский аромат, входящий в семейство цветочно-древесных запахов. Быть счастливой в красном очень легко с этим позитивным и бодрым парфюмом. Оптимистичные цитрусовые взорвут хмурое утро, энергичный жасмин наполнит радостью, нежный гиацинт подарит радость, а свежая и чувственная база надолго удержит хорошее настроение. Аромат предназначен для динамичных женщин, которые хотя сохранить легкую улыбку на устах до самого вечера.Верхние ноты – мандарин, лимон, розовый перец. Сердце – ирис, жасмин, гиацинт. База – пачули, амбра, белый мускус, ветивер.
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MAUBOUSSIN ROSE POUR ELLE

это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов цветочные фруктовые. Mauboussin Rose Pour Elle выпущен в 2012. Mauboussin Rose Pour Elle был создан Benoist Lapouza и Delphine Lebeau-Krowiak. Верхние ноты: Лист черной смородины, Танжерин, Бергамот, Апельсин, Питахайя, Красное яблоко, Груша и Карамель; ноты сердца: Жасмин, Роза, Магнолия и Малина; ноты базы: Мускус, Сандал, Кедр из Вирджинии, Амбра и Карамель.

3998,9 рублей
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PACO RABANNE
LADY MILLION
Запах Lady Million - свежий, древесный, цветочный. В нем слышны ноты цедры лимона, малины, нероли, цветов апельсина, жасмина, гардении, пачули и меда.



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BRACCIALINI
Это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов восточные цветочные. Это новый аромат, Braccialini Eau de Parfum Pour Femme выпущен в 2015. Верхние ноты: Бергамот, Танжерин и Красные ягоды; ноты сердца: Мед, Персик, Белые цветы и Роза; ноты базы: Пачули, Пралине и Ирис.

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LA PERLA J'AIME LA NUIT
Это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов цветочные фруктовые. J`Aime La Nuit выпущен в 2008. Верхняя нота: Груша; ноты сердца: Роза, Жасмин и Орхидея; ноты базы: Кашмирское дерево и Амбра.



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И в завершении снова слова модельера Коко Шанель:
Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойдённый модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать
о ней, когда она ушла.
— Коко Шанель
Самые, самые, самые…

Идеальным завершением образа роковой красотки или просто неотразимой женщины, конечно же, является удачно выбранная парфюмерия. Но без главного в образе – косметики – тоже не обойтись! В магазинах «Парфюм-Лидер» представлен широкий ассортимент декоративной косметики самых популярных торговых марок, таких как, например, MaxFactor, L'oreal, Pupa, Artdeco, Isadora, Maybelline.
На протяжении не одного десятка лет косметические средства Max Factor в первую очередь ассоциируются с миром кинематографа и Голливудом. На сего-дняшний день большой популярностью во всем мире пользуются следующие средства бренда Max Factor: основы для макияжа, губные помады Lipfinity, туши 2000 Calories, а также тушь-шедевр Masterpiece. Хитом продаж можно назвать карандаш-корректор Pan Stik, основу для макияжа Lasting Performance и тональный крем Miracle Touch.
Косметическими средствами Max Factor пользовались такие знаменитости, как: Мадонна, Мишель Пфайфер, Деми Мур, Мерилин Монро, Софи Лорен и много других известных женщин.
На сегодняшний день компания L'Oreal по 4 основным направлениям: средства по уходу за кожей, декоративная косметика L'Oreal, парфюмерия и средства для волос. Компания имеет более 47 заводов, которые расположились в 22 странах мира. В каталоге косметических средств L'Oreal можно найти такие товары, как: тени для век, оттеночные профессиональные шампуни, солнцезащитные кремы для загара, тональные кремы, туши для ресниц, а также краски для волос.

Бренд Pupa был учрежден в середине 70-х годов прошлого века компанией MISYS, которая принадлежала семейству Гатти. Причиной успеха бренда является своеобразный дизайн упаковки и высокое качество выпускаемой продукции. Сегодня косметические продукты Pupa продаются в 80-ти странах.
Известный косметический бренд Artdeco позволяет каждой женщине подчеркнуть свою совершенность, природную красоту и индивидуальность. Данная компания была основана в Германии, и за более чем 25 лет своего существования сумела завоевать весь мир. На сегодняшний день Artdeco является экспертом в области создания безупречных образов, которые одновременно будут классическими и новаторскими, изысканными и яркими.
На сегодняшний день компания L'Oreal по 4 основным направлениям: средства по уходу за кожей, декоративная косметика L'Oreal, парфюмерия и средства для волос. Компания имеет более 47 заводов, которые расположились в 22 странах мира. В каталоге косметических средств L'Oreal можно найти такие товары, как: тени для век, оттеночные профессиональные шампуни, солнцезащитные кремы для загара, тональные кремы, туши для ресниц, а также краски для волос.


Бренд Pupa был учрежден в середине 70-х годов прошлого века компанией MISYS, которая принадлежала семейству Гатти. Причиной успеха бренда является своеобразный дизайн упаковки и высокое качество выпускаемой продукции. Сегодня косметические продукты Pupa продаются в 80-ти странах.





8 Марта – самый прекрасный праздник, на который мужчины преподносят женщинам подарки. В этот день они выбирают лучшие подарки.

Поучать подарки от любимых, как известно, приятно не только по праздникам – можно делать это как можно чаще.

Сеть магазинов «Парфюм-Лидер» готова предложить вам такую возможность. Но помните одно условие: подарки необходимо выбирать с особой заботой и любовью!!!

Сеть магазинов «Парфюм-лидер»
8-800-200-78-80
телефон горячей линии

www.parfum-lider.ru
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Превосходные подарки для
вас и ваших близких!
существует с 2002 года
Компания VINTAGE
Сейчас это огромная сеть из 120 магазинов по России, СНГ
и Ближнему зарубежью, объединенных под самым
знаменитым брендом Vintage.
Партнеры VINTAGE
Крупнейшие поставщики чая и кофейных зерен, завоевавшие признание потребителей,
их уважение и любовь, благодаря высокому качеству своей продукции.
10 магазинов
В Омске магазин Vintage появился в феврале 2013 года. На данный момент это крупнейшая в городе чайно-кофейная сеть, состоящая из 10 магазинов в различных районах нашего города.
Компания Vintage
Подарите вкусный выбор:
Чёрный и зелёный чай с самыми разнообразными добавками
Фрукты, ягоды, цветы, травы и даже специи - на любой, даже самый придирчивый вкус!
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Травяные сборы, фруктовые смеси, чаеподобные напитки
Целая кладезь витаминов! Большой выбор дает возможность ценителям пробовать что-то новое найти подходящий интересный вариант.
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Лучшие чистые сорта чёрного, зелёного, белого чая
Поставляются с самых знаменитых плантаций мира, пуэры, улуны – для настоящих чайных гурманов!
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Многообразие красивых и вкусных
фирменных сладостей


Вишня в шоколаде, нежнейшие кокосовые пирамидки ореховое ассорти, а также уникальные
греческие развесные драже из шоколада, которые можно приобрести только у нас!
Высококачественные кофейные зёрна из самых разных уголков планеты
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Богатый ассортимент натуральных сладостей
Знаменитые Белёвские сладости, мармелад от компании "Мармеладная сказка", продукция фирмы "Сибирский кедр" – все эти компании славятся своим уникальным подходом к производству сладостей и исключительной натуральностью продукции.
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Широкий выбор посуды
Ёмкости для хранения чая

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Чайники (стекло, глина, чугун)
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Кофейные кружки, чашки

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Кружка заварочная
"Пробуждение весны"
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Кружка заварочная
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Стекло, керамика, фарфор, чугун, исиньская глина, турки,
гейзерные кофеварки – всё, чтобы украсить ваш интерьер и позволить получить настоящее удовольствие от привычных процессов
приготовления любимых напитков!
Подарочные наборы
Выполним любой заказ - от самого простого, до большой партии
подарков на корпоративные мероприятия!
Соберите подарок
с уникальным составом
по предзаказу или на
месте в магазине
Подарочные сертификаты
Большой выбор сертификатов и чайно-кофейных подарков
для любого повода, на любой вкус и кошелёк.

Мы предлагаем нашим покупателям искреннюю гостеприимность, отзывчивость
и готовность всегда помочь с выбором.
В плену забот, каждодневных проблем и суеты помните о том, как важно сохранять внутреннюю гармонию. Всегда находите время для отдыха с чашкой ароматного чая в одиночестве после
тяжёлой работы, устраивайте уютные чаепития в кругу друзей и родных – и мир вокруг станет намного ярче!
VINTAGE ПРИГЛАШАЕТ
за подарками
+7 (3812) 638-467

vk.com/vintage55
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PRONADA
ПАРФЮМЕРИЯ КАК ИСКУССТВО
Салон нишевой, селективной парфюмерии и косметики
Предлагает совершенно новый подход к выбору аромата, который будет радовать, очаровывать вас и окружающих, дарить вдохновение и заряд положительных эмоций.

Коллекции PRONADA - это, безусловно, "живые" ароматы, которые очень
тонко реагируют на ваше настроение и погоду за окном, переливаясь
разными оттенками и гранями.
КОЛЛЕКЦИИ PRONADA МОГУТ:
Удивлять и смущать, дарить
кучу позитива
Ппогружать в состояние неги
и умиротворения
Привлекать внимание
и соблазнять
Создавать ауру нежности
и невинности
Выбирайте ваше ароматное окружение сами, а парфюмерные стилисты PRONADA обязательно направят в нужном направлении и расскажут о каждом аромате его историю.
DEMETER FRAGRANCE LIBRARY
PRONADA является эксклюзивным представителем
нашумевшей марки Demeter
Моноароматы Demeter - духи, каких еще не было:
с ароматом солнца, мороженого, летнего дождя, помидора — чего угодно!
НЕОБЫЧНЫЕ АРОМАТЫ DEMETER
· Ботанические
Классические ароматы: ландыш, лаванда и жасмин. Немного смелых интерпретаций: рисовое поле, елка, красный мак
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· Алкогольные
Ароматы для тех, кто любит веселиться: сидр, вино, шампанское, мохито, джин-тоник и самбука


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· Необычные
Ароматы, напоминающие самые обычные вещи: книжный переплет, мыло, летний дождь


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· Шокирующие
Ароматы-провокации : похоронное бюро, хлыст, гроза, дождевой червь, зомби
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· Витаминные
Дыня, апельсин, гранат, помидор, огурец, свекла — если смешать, получатся удивительные букеты
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· Кондитерские
Сладкие ароматы сдобы и варенья, чайная коллекция и терпкий эспрессо
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Ароматы можно выбрать в нескольких форматах:
одеколон, гель для душа, безалкогольный роллербол, аромат для дома и парфюмированное
масло — его можно использовать вместо духов или для массажа.
~
Духи Demeter унисекс , выбор запаха зависит от вашего восприятия. Одним ароматом можно пользоваться вдвоем.
~
Духи Demeter носят по отдельности, но ещё их можно смешивать , создавать собственные парфюмерные композиции.
1+1=3
Выберите 2 аромата:
нанесите их по отдельности или
смешайте – получится третий
Demeter – это больше чем парфюмерия
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Выполнены на плотном папирусе формата А4. Получательница такого подарка может сама выбрать дату полета, ведь сертификат действи-телен в течение 1 года с момента покупки!
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Осуществление незабываемых обзорных полетов.
Вылеты осуществляются круглый год в благоприятную погоду, при отсутствии осадков и ветре не более 5 м/с.

Неважно, на улице пушистый снег, желтые листья или красочный пейзаж, у всех участников полета захватит дух, а фотографии, сделанные с борта огромного воздушного шара, будут больше напоминать цветные открытки!
Услуги
профессионального фотографа
Съемка в течение всего путешествия.


Заказать
Услуги
профессионального видеографа
Съемка в течение всего путешествия.
Заказать
Программа занимает около 3-4 часов
Начинающие воздухоплаватели знакомятся с летной группой, участвуют в раскладке и подъеме аэростата, проходят полетный инструктаж.
Когда все участники готовы к вылету, пилот начинает работать горелкой и столб пламени высотой пять метров поднимает великана в воздух.
Мечта сбылась.
И путешествие времен Жюль Верна начинается.

Незабываемые впечатления
Пилот с удовольствием расскажет об особенностях управления воздушным шаром и проведет экскурсию
1
час
Длится полет
1 500
метров
Высота полета
20-30
километров
Составит пройденный путь
Забронировать полет!
После посадки всех участников полета ожидает обряд посвящения в Воздухоплаватели с шампанским и конфетами! Секреты ритуала клуб не раскрывает – это сюрприз !
Если Вы хотите подарить этой весной сказку, подарите полет на аэростате!

Каждый человек, хотя бы раз в жизни должен совершить такое путешествие, после которого захватит дух, откроются новые горизонты и появятся силы для новых свершений!
Воздухоплавательный клуб «Пилот»
Телефон: 40-70-03
 Адрес: 3 Островская, 2 д
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