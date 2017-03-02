Портал Gorod55.ru
Скандал с Любочкой и Степанычем
1 тысяча компенсации вместо 3 млн
текст: Анна Попова
фото: Андрей Кутузов
Накануне, 2 февраля, в областном Арбитражном суде прошло очередное слушание по иску предпринимателя Романа Рудакова к компании «Омский ракурс».
Ключевым объектом спора стали изображения известных городских скульптур - Любочки и сантехника Степаныча, запечатленные омским фотохудожником Кудринским и опубликованные в подарочном издании.
Напомним, исключительные авторские права на две скульптуры, ставшие неформальными символами Омска, принадлежат омскому предпринимателю Рудакову: с ним необходимо согласовывать использование образов Степаныча и Любочки, особенно в коммерческих целях. Ранее адвокат Игорь Колесников, представляющий в суде интересы истца, сообщал, что скульптуры Любочки и Степаныча являются одними из самых популярных на российском рынке. Иски о защите прав Рудакова уже направлены к ряду российских организаций, в том числе в Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Портал Gorod55.ru побывал на третьем судебном заседании по делу "Любочки и Степаныча".

Сторону истца Рудакова представляет адвокат Игорь Колесников . Он также выступает как представитель третьих лиц по данному делу, авторов скульптур Сергея Норышева и Игоря Вахитова .

Сторону ответчика представляет адвокат Иван Голошубин . В качестве третьих лиц в зале суда присутствуют представители омской мэрии, Олег Баланов и Антон Руденко.
Ход дела №А46-15143/2016
Краткий экскурс в историю вопроса.
25 октября 2016 года в Арбитражный суд Омской области поступил иск предпринимателя Романа Рудакова о взыскании с ООО «Омский ракурс» 49 920 рублей.

Позднее истец подал ходатайство с уточнением требований: сумма компенсации возросла до 7,8 миллионов рублей, «за безоговорочное распространение 3000 подарочных альбомов под называнием «Омские маршруты к 300-летию города» в двукратном размере средней стоимости 3000 контрафактных экземпляров произведений». Суд ходатайство удовлетворил.

19 января 2017 года в начале судебного заседания представитель истца вновь ходатайствовал об уменьшении исковых требований к ответчику: 1000 экземпляров приобретены благотворительным фондом и переданы в омские библиотеки. Сумма компенсации составила 5 миллионов 200 тысяч рублей - иск за две тысячи экземпляров издания.

Накануне, 2 февраля, сумма компенсации вновь изменилась, сократившись до 3 миллионов 200 тысяч рублей. Истцу стало известно, что стоимость распространяемого в омских магазинах спорного издания "Омского ракурса" составляет 800 рублей.

Напомним, на судебном заседании 19 января сторона защиты утверждала, что спорное издание выпущено к юбилейной дате и имеет просветительские и познавательные цели, что подтверждается передачей тысячи экземпляров книги в омские библиотеки. «О коммерческой цели речи не шло», говорит представитель ответчика, «если мы создаем подарочный альбом к 300-летию, было бы некорректно не упомянуть значимые для города скульптуры».

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 19 июня 2006 года № 15, в пункте 26 указано, что авторское право переходит к заказчику (работодателю), если сделано по его его заданию (заказу). В связи с этим в суд в качестве третьих лиц привлечены представители Администрации Омска.
Появление скульптур Любочки и Степаныча приурочено к Дню города, прошедшему более 15 лет назад, сообщают представители мэрии Антон Руденко и Олег Баранов. Фигуры находятся в открытом доступе, с ними фотографируются омичи и гости города. В настоящий момент объекты приняты в городскую казну по решению суда. До этого времени они оставались бесхозными, но мэрия и ранее осуществляла их содержание. В администрации Омска уверены, что коммерческую привлекательность объектам придает «местоположение и текущее состояние»

В отношении Любочки из областного Исторического архива предоставлен договор подряда, согласно которому изготовление скульптуры заводу имени Баранова оплатил департамент недвижимости Омска. Представители мэрии предполагают, что документ «можно в какой-то степени расценивать как договор авторского заказа». Тем не менее, вопрос существования договора заказа с передачей исключительного права с Норышевым и Вахитовым пока открыт. По словам представителя истца на том же заседании, без данного документа спор не решится.

Скульптура «Степаныч», по мнению представителей мэрии, является не плагиатом, а «заимствованной идеей», «произведением по мотивам», причем исключительность объекта под сомнением: «по идее, форме и расположению он напоминает похожие фигуры в Оренбурге, Екатеринбурге, Тюмени».

По данным, озвученным на заседании 19 января, за создание скульптур Степаныча и Любочки Норышев получил 9 тысяч рублей, Вахитов - ни рубля, завод Баранова - 600 тысяч рублей на изготовление литья, а исключительное право на свои произведения присутствовало у обоих авторов.

На данный момент и с Игорем Вахитовым, и с Сергеем Норышевым предприниматель Рудаков заключил договор отчуждения авторских прав, получив исключительные права на использование образов.

2 февраля в суде представители мэрии ходатайствовали о приостановлении производства по делу: городская администрация подала в Куйбышевский районный суд иск о признании исключительного права на данные городские скульптуры и оспаривании договоров, представленными Рудаковым. Ходатайство не удовлетворено.

Судья Крещановская, ведущая дело, задала вопрос стороне истца - о наличии документов, подтверждающих, что авторами скульптур «Любочка» и «Степаныч» являются Норышев и Вахитов. Судья отметила, что должны быть материальные следы авторства, которые хотелось бы увидеть на следующем заседании суда. Также представитель истца предоставит трудовые книжки Норышева и Вахитова.

Согласно документам, полученным представителями мэрии в Историческом архиве, Вахитов находился на должности начальника отдела городского дизайна с 30 сентября 1998 года по 7 августа 2001 года. Скульптура Любочки была создана в 1999 году. В связи с этим сторона ответчика ставит под сомнение наличие авторских прав у Норышева и Вахитова. Также, по данным Ивана Голошубина, скульптуры были созданы в соавторстве, и соавторами можно назвать Дроботенко, Яловенко и Рощупкина. «Придется запрашивать их как свидетелей», - говорит адвокат.

Еще один вопрос к истцу - о размере компенсации:

- Компенсация берется, исходя из стоимости издания. Но альбом не складывается только из фотографий Степана и Любы. Ценность альбома составляет содержание всего альбома. Взять стоимость альбома за компенсацию не совсем правильно, - уверена судья Крещановская.
По итогам заседания
Портал Gorod55.ru приводит мнения адвокатов сторон Игоря Колесникова и Ивана Голошубина, высказанные после рассмотрения дела 2 февраля.
Игорь Колесников
Сторона истца (ИП Рудаков)
- На сегодня администрация встала в форме защиты, пытается доказать, что она обладает исключительным правом на скульптуры. Но презумпцию авторства, как по старому законодательству, так и по нынешнему, никто не отменял. Автор говорит: «Это мое», и он не обязан предоставлять какие-то доказательства в подтверждение данного права.

Норышев и Вахитов на данный момент - обладатели исключительного права. Если мы подойдем к скульптурам, на них отмечены авторские подписи и фамилии создателей. Даже если суд посчитает, что Вахитов был в трудовых отношениях с омской администрацией и исключительное право Вахитова на скульптуры принадлежит мэрии, в любом случае, остается Норышев. Он не был работником города, и он является обладателем авторских прав. Альбом как был контрафактным, так и остался.

Да, компенсация будет уменьшена. Можно взять общую сумму - восемь миллионов рублей, - поделить на количество страничек книжки, их 282. Взять стоимость одной странички и умножить на два. И еще раз на два, потому что Степан и Люба находятся на двух страницах. Причем они представлены не на фоне какого-то здания, а являются самостоятельными объектами. Я уже считал, эта сумма примерно около тысячи рублей будет.

Цель не стоит в зарабатывании денег. Важно доказать правоту, что авторами являются Норышев и Вахитов. Мы считаем, что администрация города должна предоставить доказательства на вопросы: кто выделял денежные средства, сколько денег платили. Платилось или 600, или 800 тысяч, или гораздо больше. Мы можем предполагать, что гораздо больше. Как высказался господин Журавлев, это деньги из фонда заработной платы. Поэтому, думаю, работники того периода и не хотят общаться. Там другие деньги.

На сегодняшний момент у нас есть административная практика мирового суда Кировского округа: в июле 2015 года омский предприниматель наказан за сувенирку. Решение суда вступило в силу и его никто не отменял. По этому решению авторами выступают Вахитов и Норышев.

Авторы будут участвовать в процессе, расскажут, как все происходило. Доказательств, документов, которые хочет суд, нет. Есть презумпция авторства: «Я автор, это мое. Доказывайте обратное». Я просто видел фотографии, как создавалась Люба, как лепилась. Это все изготавливалось в студии Норышева, что доказывает авторство скульптуры. Пока это все слова. Документально мы видим копии договора без подлинника, причем ужасного качества.

Единственно могу добавить: кто фотографируется у скульптур, пусть фотографируются, они к этому процессу вообще отношения не имеют. Ажиотаж, петиции президенту… Какая ерунда. Мы же ведем речь о коммерческой деятельности.

Иван Голошубин
Сторона ответчика (ООО "Омский ракурс")
- На сегодня администрация встала в форме защиты, пытается доказать, что она обладает исключительным правом на скульптуры. Но презумпцию авторства, как по старому законодательству, так и по нынешнему, никто не отменял. Автор говорит: «Это мое», и он не обязан предоставлять какие-то доказательства в подтверждение данного права.

Норышев и Вахитов на данный момент - обладатели исключительного права. Если мы подойдем к скульптурам, на них отмечены авторские подписи и фамилии создателей. Даже если суд посчитает, что Вахитов был в трудовых отношениях с омской администрацией и исключительное право Вахитова на скульптуры принадлежит мэрии, в любом случае, остается Норышев. Он не был работником города, и он является обладателем авторских прав. Альбом как был контрафактным, так и остался.

Да, компенсация будет уменьшена. Можно взять общую сумму - восемь миллионов рублей, - поделить на количество страничек книжки, их 282. Взять стоимость одной странички и умножить на два. И еще раз на два, потому что Степан и Люба находятся на двух страницах. Причем они представлены не на фоне какого-то здания, а являются самостоятельными объектами. Я уже считал, эта сумма примерно около тысячи рублей будет.

Цель не стоит в зарабатывании денег. Важно доказать правоту, что авторами являются Норышев и Вахитов. Мы считаем, что администрация города должна предоставить доказательства на вопросы: кто выделял денежные средства, сколько денег платили. Платилось или 600, или 800 тысяч, или гораздо больше. Мы можем предполагать, что гораздо больше. Как высказался господин Журавлев, это деньги из фонда заработной платы. Поэтому, думаю, работники того периода и не хотят общаться. Там другие деньги.

На сегодняшний момент у нас есть административная практика мирового суда Кировского округа: в июле 2015 года омский предприниматель наказан за сувенирку. Решение суда вступило в силу и его никто не отменял. По этому решению авторами выступают Вахитов и Норышев.

Авторы будут участвовать в процессе, расскажут, как все происходило. Доказательств, документов, которые хочет суд, нет. Есть презумпция авторства: «Я автор, это мое. Доказывайте обратное». Я просто видел фотографии, как создавалась Люба, как лепилась. Это все изготавливалось в студии Норышева, что доказывает авторство скульптуры. Пока это все слова. Документально мы видим копии договора без подлинника, причем ужасного качества.

Единственно могу добавить: кто фотографируется у скульптур, пусть фотографируются, они к этому процессу вообще отношения не имеют. Ажиотаж, петиции президенту… Какая ерунда. Мы же ведем речь о коммерческой деятельности.

Рассмотрение дела о Любочке и Степаныче перенесено на 14 февраля, в качестве третьих лиц привлечены авторы скульптур Норышев и Вахитов.
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