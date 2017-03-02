- На сегодня администрация встала в форме защиты, пытается доказать, что она обладает исключительным правом на скульптуры. Но презумпцию авторства, как по старому законодательству, так и по нынешнему, никто не отменял. Автор говорит: «Это мое», и он не обязан предоставлять какие-то доказательства в подтверждение данного права.



Норышев и Вахитов на данный момент - обладатели исключительного права. Если мы подойдем к скульптурам, на них отмечены авторские подписи и фамилии создателей. Даже если суд посчитает, что Вахитов был в трудовых отношениях с омской администрацией и исключительное право Вахитова на скульптуры принадлежит мэрии, в любом случае, остается Норышев. Он не был работником города, и он является обладателем авторских прав. Альбом как был контрафактным, так и остался.



Да, компенсация будет уменьшена. Можно взять общую сумму - восемь миллионов рублей, - поделить на количество страничек книжки, их 282. Взять стоимость одной странички и умножить на два. И еще раз на два, потому что Степан и Люба находятся на двух страницах. Причем они представлены не на фоне какого-то здания, а являются самостоятельными объектами. Я уже считал, эта сумма примерно около тысячи рублей будет.



Цель не стоит в зарабатывании денег. Важно доказать правоту, что авторами являются Норышев и Вахитов. Мы считаем, что администрация города должна предоставить доказательства на вопросы: кто выделял денежные средства, сколько денег платили. Платилось или 600, или 800 тысяч, или гораздо больше. Мы можем предполагать, что гораздо больше. Как высказался господин Журавлев, это деньги из фонда заработной платы. Поэтому, думаю, работники того периода и не хотят общаться. Там другие деньги.



На сегодняшний момент у нас есть административная практика мирового суда Кировского округа: в июле 2015 года омский предприниматель наказан за сувенирку. Решение суда вступило в силу и его никто не отменял. По этому решению авторами выступают Вахитов и Норышев.



Авторы будут участвовать в процессе, расскажут, как все происходило. Доказательств, документов, которые хочет суд, нет. Есть презумпция авторства: «Я автор, это мое. Доказывайте обратное». Я просто видел фотографии, как создавалась Люба, как лепилась. Это все изготавливалось в студии Норышева, что доказывает авторство скульптуры. Пока это все слова. Документально мы видим копии договора без подлинника, причем ужасного качества.



Единственно могу добавить: кто фотографируется у скульптур, пусть фотографируются, они к этому процессу вообще отношения не имеют. Ажиотаж, петиции президенту… Какая ерунда. Мы же ведем речь о коммерческой деятельности.



