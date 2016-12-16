портал GOROD55.RU
В Омске слишком много общественного транспорта,
считают в мэрии
о целесообразности отмены маршрутов
Замглавы омского дептранса Игорь Кожухов рассказывает, зачем в Омске планируют отменить 27 маршрутов; о том, как это отразится на жизни омичей и городской инфраструктуре. Портал Gorod55.ru приводит мнения омских частных перевозчиков, столкнувшихся с сокращением порядка пятисот транспортных единиц на магистралях города.
Игорь Кожухов:
Омская маршрутная сеть неэффективна
- Омская маршрутная сеть неэффективна, необходимо принимать меры по ее реорганизации. Нас тоже это волнует, мы ощущаем волнения и переживания жителей Омска по этому вопросу, - говорит Кожухов. В числе позитивных последствий оптимизации транспорта он видит снижение себестоимости перевозки, «чтобы в ближайшее время вопросов о необходимости повышения цены на проезд не возникало».

Напомним, омская мэрия отменяет 27 маршрутов и изменяет схемы движения 25 маршрутов. При этом, после огромного числа звонков от омичей, решено ничего не менять по маршрутам №6 и №8.

- В постановлении прописано «отмена», но это не означает, что хотя бы одно транспортное средство, которое там работает, с первого января уйдет, - утверждает Кожухов.



На двух названных выше маршрутах уже на протяжении двух лет не работают муниципальные автобусы большого класса. А согласно документации, в реестре на этих маршрутах числились автобусы большого класса.

- Сейчас их просто исключили из реестра. Для жителей ситуация не меняется, названные маршруты сохранены, - говорит Кожухов. - Некоторые омичи воспринимают отмену маршрута 110-Н как отмену автобуса по 110-му маршруту. Поясняю, автобусы не отменяются, отменяется дублирующий маршрут № 207. Хотелось бы донести это до жителей Омска, чтобы они не переживали по поводу отмены. Снимаются дублирующие маршруты; место снятых займут существующие скорректированные маршруты. При отмене одного маршрута будет продлен другой, и транспортное сообщение сохранится, - уверен Игорь Кожухов.
Игорь Кожухов:
У нас много маршрутов, много транспортных средств
В омском дептрансе проанализировали ситуацию в городах-миллионниках – Челябинске, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Красноярске. На пример Москвы и Санкт-Петербурга не смотрели: «там и стоимость проезда другая». Игорь Кожухов привел данные по количеству маршрутов и единиц общественного транспорта в восьми городах России:

- В Омске сегодня в реестре утверждено 203 маршрута наземного городского пассажирского транспорта, в Челябинске – 111 маршрутов, в Самаре – 146, в Екатеринбурге – 136, Тюмень не буду приводить, Новосибирск – 167, Пермь – 86, Ростов-на Дону – 152, Красноярск - 80. Причем в Екатеринбурге сейчас также идет оптимизация и количество маршрутов сокращается. В Омске в реестре – 3660 транспортных средств, в Челябинске – 1745, в Самаре – 2 290, в Екатеринбурге – 1939, в Новосибирске – 1973, в Перми – тысяча единиц. Если проанализировать эти показатели, то мы поймем, что чем больше транспорта в городе Омске, тем выше себестоимость перевозки пассажиров, в особенности в автобусах, троллейбусах, трамваях. У нас много маршрутов, много транспортных средств.




По логике дептранспорта, если автобус вместимостью сто пассажиров везет 20-30 человек, это неэффективно, и предприятие будет нести убытки. «Первым этапом нашего плана станет отмена 27 маршрутов из 203», - говорит Кожухов, - «при этом общее количество маршрутов, в сравнении с другими городами, которые я уже приводил, будет превышать любой другой город-миллионник».

Другие города-миллионники давно уже отказались от маловместительного транспорта, там работают автобусы среднего и большого класса.

Сегодня мы понимаем, что себестоимость перевозки пассажиров в Омске автобусами, троллейбусами и трамваями, то есть подвижным составом большого класса, достаточно высока. Внутренними резервами, внутренней оптимизацией стараемся снизить эту себестоимость, но та маршрутная сеть, которая сформировалась в последние годы, общее количество транспорта, не дает нам снизить себестоимость проезда эффективно и качественно.

Игорь Кожухов:
Где-то на окраинах транспорта, может быть, недостаточно, но в центре его однозначно переизбыток
- Если сегодня взять самые основные городские магистрали, проспект Карла Маркса, улицу Красный Путь, проспект Мира, можно отметить, что на участке от железнодорожного вокзала до кинотеатра «Кристалл», помимо муниципального транспорта (автобусы большого класса, №69, троллейбус №4) есть много частных перевозчиков. Одиннадцать маршрутов маловместительных автобусов идут практически параллельно друг другу, и различаются только хвостики этих маршрутов, - говорит замглавы дептранса.

Согласно примеру, приведенному Кожуховым, в районе железнодорожного вокзала идет разветвление маршрутов: три на Труда, один в Порт-Артур, один на Телевизионный завод, один в туннель на Серова. По словам Кожухова, это и есть "хвостики", которыми отличаются маршруты.

- Где-то на окраинах сегодня транспорта, может быть, недостаточно, но в центре его однозначно переизбыток, - говорит замглавы департамента. - Если мы выйдем на центральные остановки, например, на площадь Ленина, то за минуту насчитаем 5-6 транспортных средств, которые будут следовать в направлении железнодорожного вокзала. В основном, это маловместительный транспорт, они занимают определенную площадь на дороге – создают затор.




Еще одна причина сокращения маршрутов - попытка решить проблему нехватки водителей, из-за которой пассажирский транспорт в вечернее время работает не так эффективно.

- Если у нас сегодня 3600 водителей работают, то вечером они, естественно, раньше положенного сходят с линии, чтобы утром опять выехать на маршрут, - говорит Кожухов.

В дептранспорта считают, что подобными мероприятиями смогут перераспределить водителей с высвобождающегося транспорта и укомплектовать оставшиеся маршруты для работы в нормальном режиме. Если сейчас водители на двух автобусах малого класса перевозят 30-40 человек, то этих же пассажиров может забрать один водитель на автобусе среднего класса.



На сегодня абсолютное большинство транспорта, работающего на маршрутах города, составляют автобусы малого класса - 2500 тысячи единиц, из них 1500 вместимостью 20-25 человек, около тысячи - вместимостью до 15 человек. Автобусы и троллейбусы большого и среднего класса суммарно составляют около тысячи единиц.
Игорь Кожухов:
Еще по ряду маршрутов мы обсуждаем целесообразность отмены
После реорганизации маршрутной сети в январе количество маловместительных автобусов (до 15 человек) значительно уменьшится, обещают в дептрансе. Перераспределение происходит уже сейчас: некоторые из заявленных маршрутов уже сейчас перестали работать. В пример Игорь Кожухов приводит ряд маршрутов:

- Мы выезжали, смотрели - осталось порядка пяти газелей, можно сказать, маршрута уже нет. На 382 маршруте тоже осталось небольшое количество газелей. Фактически 25 маршрутов уже не работают.

Тех маршрутов, которые сегодня укомплектованы автобусами вместимостью хотя бы 20-25 мест, тоже осталось немного. По ряду этих маршрутов решение до конца еще не принято, руководитель дептранспорта уже говорил об этом.

Мы до конца оцениваем ситуацию: если эти маршруты будут закрыты, то чем мы реально компенсируем на участках улично-дорожной уход этих автобусов? Какие маршруты они дублируют? Кто из перевозчиков работает на этих маршрутах, выполняет ли он все требования законодательства? Еще по ряду маршрутов мы сегодня обсуждаем целесообразность их отмены.






В январе с омских улиц уйдет порядка пятисот единиц маршрутных такси, или автобусов малого класса. Места в муниципальных транспортных предприятиях водителям, лишившимся маршрута, предлагают уже сейчас:

- На сегодня только в муниципальных предприятиях не хватает (и мы готовы трудоустроить) порядка 400 водителей и 400 кондукторов. Такая же проблема, насколько я знаю , есть у предпринимателей. Есть подвижной состав, но водителей не хватает. Кто захочет трудоустроиться и продолжить трудовую деятельность водителем, у него проблем не возникнет, - уверен Кожухов.

Отдельно замглавы дептранса отметил частных перевозчиков. По его словам, те, кто захочет продолжать свой бизнес, самостоятельно работать на транспортном рынке, в ближайшее время сможет участвовать в конкурсе, который будет объявлен по девяти маршрутам. Для участия главное, чтобы у перевозчика имелась лицензия, необходимое количество подвижного состава для работы на маршруте и необходимое количество водителей.

Иван Меняйло, частный перевозчик:
Если бюджет будет оплачивать, хоть на самолете буду возить
- У меня единственный вопрос ко всем собравшимся тут - какую социальную функцию на сегодня несет муниципальный транспорт? Все отдаленные поселки обслуживают частники. Муниципальный транспорт несет только коммерческую функцию, обслуживая центральные магистрали. Больше никакой.

Поселок Светлый, поселок Магистральный и Загородный, все поселки - там нет муниципалов. Мы можем сохранить муниципальный транспорт одной ценой: человек будет стоять двадцать минут на остановке, ждать автобус. Другого выхода нет, - уверен Меняйло.

- Мы возим льготников по 22, а муниципалы - по 29 рублей. Вы садитесь в любой автобус и платите 22 рубля, а в реальности вас везут за 29 рублей: еще 7 рублей платят из бюджета. Если мне бюджет будет оплачивать, я хоть на самолете буду возить, - говорит перевозчик.

Из-за финансового вопроса Меняйло не может позволить себе ЛИАЗы в парке: для больших автобусов в Омске нет пассажиров. По мнению перевозчика, они появятся только когда у нас останется пятьдесят-семьдесят маршрутов. И прибыльными автобусы станут только в одном случае:

- Стоишь на остановке двадцать минут. Приехал автобус, зашел, дверь плечом подпер, чтобы по пути не выкинули из переполненного автобуса. И едешь так не спеша, где-то выходишь, чтобы выпустить, где-то - чтобы запустить.
Меняйло не готов сравнивать Омск с Екатеринбургом и Новосибирском: там есть метро, у нас нет:
- Омск расположен по одной прямой, и легко говорить, что мы все выходим на улицу Ленина и едем с Нефтяников и Левого берега в сторону вокзала. А если мы выйдем в Амурский поселок, на ж/д вокзал оттуда идут один или два маршрута.

Отмену ряда маршрутов с января Меняйло называет "первой ласточкой". Он считает, что дальше будут новые сокращения. Несмотря на то, что конкурсы у перевозчиков выиграны, и договора подписаны до 2018 и 2023 года.

- Нам говорят: сеть плохая, нужно сделать новую, заплатить СИБАДИ несколько миллионов, чтобы они заново сделали сеть, - говорит Меняйло. - Как студент СИБАДИ я понимаю, как это делается: студенту дают задание, "иди на остановку, считай пассажиров". Кто-то правильно посчитал, кто-то не посчитал, а написал "от фонаря" и сдал бумажки.

Перевозчик уверен: сеть можно подкорректировать, но не менять кардинально, не "начинать с чистого листа".

- Человек взял кредит, влез в обязательства, выиграл конкурс, исполнил все условия конкурса, заменил транспорт на автобусы среднего класса. А теперь ему говорят: то, что было раньше - забудьте, этого не будет, - говорит Иван Меняйло. - Мне еще два года кредит платить, какой чистый лист? Кто за него ответит, кто будет троих детей кормить?

К Новому году Меняйло приобретает двадцать новых ПАЗиков и переживает, что вскоре с маршрутов снимут и их:
- Придет новый, скажет, "ПАЗики не надо, будем возить на пароходах", и что, опять выкидывать? Должна же власть иметь преемственность.
Михаил Локотков, частный перевозчик:
В январе газель уйдет с рынка
- Почему-то люди перестали отвечать за свои слова. Везде звучит цифра, что муниципалитет платит 600 миллионов рублей налогов, а предприниматели - всего 14 миллионов.

Локотков считает, что на данный момент муниципальные предприятия платят порядка 200-250 миллионов налогов. По его словам, 600 миллионов было пять лет назад, когда в рейсы выходила тысяча автобусов. На сегодня их выходит около 420.

- Когда оплачиваю платежки, можно сказать, волосы дыбом становятся. Мы платим ежемесячно бешеные суммы денег, от 300 до 800 тысяч рублей. И когда начинаем считать... В этом году на поддержку льготной категории пассажиров направили миллиард рублей. По словам департамента, 70% возят предприниматели. Теперь умножьте на 6%. Это самый простой способ просчета, уже 50 миллионов. Это без НДФЛ, ФСС, Пенсионного фонда... Еще примерно 50-70 миллионов. А теперь возьмем и транспортный налог, сумма которого - от 6,5 до 7,5 тысяч рублей, - перечисляет Локотков. Он уверен, что сумма выходит не меньше, чем у муниципалитета.

Предприниматель уверен, что с пассажирским транспортом проблем нет. А вот с пассажирами - есть:

- Когда идет автобус ЛИАЗ, в час пик там 20-30 человек, а днем - 4-5. В этом проблема. Нужно оптимизировать сеть, но корректно, не ломая ничего. Мы почему-то привыкли к тому, что надо все сломать, а построим лучше.

Локотков напоминает, что в Омске все улицы - Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, Маркса - идут по прямой:

- Вы можете проехать до вокзала по другой улице? Нет. Сколько бы мы миллионов и миллиардов не заплатили за новую сеть, все равно придем к этому. Требуется только коррекция сети, с точки зрения доступности транспорта для пассажира и эффективности. Если у нас пассажиропоток на этом участке - тысяча человек, и там ходит двадцать машин, понятно, сколько перевозят. Если вы поставите туда сто машин, пассажиропоток останется прежним.




Предприниматель призывает продолжать работать в рамках федерального и областного законов о регулярных перевозках:

- Олегу Ивановичу Осинскому удалось найти контакт с коммерческим транспортом, и, пожалуй, впервые сели за стол переговоров, где организатор перевозок определил порядок работы рынка, были поставлены задачи, проведен конкурс, заключены соответствующие договоры, где департамент и предприниматели взяли на себя обязательства. В соответствии с 220-ФЗ нам выдали карты, в которых написано - до 2019, до 2023 года.

По словам Локоткова, в замену газелей предприниматели вложили порядка 2-2,2 миллиардов рублей:

- Посмотрите, какой у нас транспорт, он преобразился. У нас сегодня газель с рынка ушла. Кто-то это мог представить три года назад? Наверное, нет. Мы поддерживаем муниципалитет, понимая, что нужно сокращать количество транспорта. Но давайте дальше смотреть на закон. В январе газель уйдет с рынка: обязательства бизнеса на рынке транспортных услуг будут выполнены в полном объеме, при том, что кризис в стране, что у нас кредиты такие, что доллар в два раза подпрыгнул... Мы брали на себя обязательства два года назад, сегодня платим больше. Кто-то хочет ехать в набитом автобусе на 110 мест и ждать его 25 минут? Я думаю, ответ очевиден, - говорит предприниматель.

- Раньше, два-три года назад, пассажирского транспорта было больше, 0 вспоминает Локотков, - Тогда в дептрансе появился отдел по безопасности, посмотрите, как они организовали движение! Без денег, безо всего. Они просто изменили работу светофоров, направление движения некоторых улиц, начали работать по выделенным полосам. И, к моему удивлению, город поехал. Сегодня ситуация снова меняется, люди приобретают транспорт.
Если передать весь омский транспорт в руки частников, увезут ли они всех?
Такая ситуация уже была, мы увезли всех, - говорит предприниматель Михаил Локотков. - Муниципальный транспорт, я считаю, нужно оставлять. Для того, чтобы дептранс заработал как организатор перевозки, с них надо снять хозяйственную функцию. Разницы нет, кто везет, главное, чтобы был порядок. Мы возим людей только тем транспортом, на которое имеем право в рамках 220-ФЗ.

Игорь Кожухов:
Мы долгое время пытались навести порядок на рынке транспортных услуг
- К сожалению, не все перевозчики работают добросовестно, - говорит Игорь Кожухов. - Об этом свидетельствует статистика ГИБДД. В частности, в этом году при работе на маршруте было выявлено 56 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказа от освидетельствования.

- Три года назад у нас не было федерального законодательства. Мы долгое время пытались на местном уровне навести порядок на рынке транспортных услуг, - утверждает замглавы дептранса. По его словам, тогда в Омске было 1557 машин малого класса, работающих законно, и еще такое же (или большее) количество машин, работающих без договоров с департаментом.

- В тот период мы пошли иным путем: легализовали перевозчиков, дали им возможность заменить через три года подвижной состав. На 1 апреля 2016 в договорах было заменено только 670 транспортных средств, меньшая часть перевозчиков. Тогда можно было расторгнуть договоры со всеми перевозчиками, но легально работающих перевозчиков не хватило бы, чтобы перевезти пассажиров. Сегодня корректировка необходима и будет проведена, - считает Кожухов.

По его словам, на рынке продолжают работать перевозчики, которые не в полной мере соблюдают транспортное законодательство и ПДД.

- Если мы своими действиями затрагиваем интересы перевозчиков, исполняющих свои обязательства в полном объеме, мы всегда открыты к диалогу с ними. Мы какие-то корректировки сейчас проводим, но это не означает, что транспортная сеть в следующем году будет полностью новой, - добавляет Кожухов.

Напомним, из-за многочисленных обращений омичей по отмене маршрутов №6, №8, департамент транспорта сообщал, что с 1 января работа автобусов частных перевозчиков сохранится в прежнем графике. Сейчас под вопросом также судьба маршрута №361, не являющегося дублирующим. Велика вероятность, что маршрут, ежедневно перевозящий в вузы сотни студентов, оставят в прежнем графике.
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