- Почему-то люди перестали отвечать за свои слова. Везде звучит цифра, что муниципалитет платит 600 миллионов рублей налогов, а предприниматели - всего 14 миллионов.



Локотков считает, что на данный момент муниципальные предприятия платят порядка 200-250 миллионов налогов. По его словам, 600 миллионов было пять лет назад, когда в рейсы выходила тысяча автобусов. На сегодня их выходит около 420.



- Когда оплачиваю платежки, можно сказать, волосы дыбом становятся. Мы платим ежемесячно бешеные суммы денег, от 300 до 800 тысяч рублей. И когда начинаем считать... В этом году на поддержку льготной категории пассажиров направили миллиард рублей. По словам департамента, 70% возят предприниматели. Теперь умножьте на 6%. Это самый простой способ просчета, уже 50 миллионов. Это без НДФЛ, ФСС, Пенсионного фонда... Еще примерно 50-70 миллионов. А теперь возьмем и транспортный налог, сумма которого - от 6,5 до 7,5 тысяч рублей, - перечисляет Локотков. Он уверен, что сумма выходит не меньше, чем у муниципалитета.



Предприниматель уверен, что с пассажирским транспортом проблем нет. А вот с пассажирами - есть:



- Когда идет автобус ЛИАЗ, в час пик там 20-30 человек, а днем - 4-5. В этом проблема. Нужно оптимизировать сеть, но корректно, не ломая ничего. Мы почему-то привыкли к тому, что надо все сломать, а построим лучше.



Локотков напоминает, что в Омске все улицы - Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, Маркса - идут по прямой:



- Вы можете проехать до вокзала по другой улице? Нет. Сколько бы мы миллионов и миллиардов не заплатили за новую сеть, все равно придем к этому. Требуется только коррекция сети, с точки зрения доступности транспорта для пассажира и эффективности. Если у нас пассажиропоток на этом участке - тысяча человек, и там ходит двадцать машин, понятно, сколько перевозят. Если вы поставите туда сто машин, пассажиропоток останется прежним.

