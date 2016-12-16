Предприниматель призывает продолжать работать в рамках федерального и областного законов о регулярных перевозках:
- Олегу Ивановичу Осинскому удалось найти контакт с коммерческим транспортом, и, пожалуй, впервые сели за стол переговоров, где организатор перевозок определил порядок работы рынка, были поставлены задачи, проведен конкурс, заключены соответствующие договоры, где департамент и предприниматели взяли на себя обязательства. В соответствии с 220-ФЗ нам выдали карты, в которых написано - до 2019, до 2023 года.
По словам Локоткова, в замену газелей предприниматели вложили порядка 2-2,2 миллиардов рублей:
- Посмотрите, какой у нас транспорт, он преобразился. У нас сегодня газель с рынка ушла. Кто-то это мог представить три года назад? Наверное, нет. Мы поддерживаем муниципалитет, понимая, что нужно сокращать количество транспорта. Но давайте дальше смотреть на закон. В январе газель уйдет с рынка: обязательства бизнеса на рынке транспортных услуг будут выполнены в полном объеме, при том, что кризис в стране, что у нас кредиты такие, что доллар в два раза подпрыгнул... Мы брали на себя обязательства два года назад, сегодня платим больше. Кто-то хочет ехать в набитом автобусе на 110 мест и ждать его 25 минут? Я думаю, ответ очевиден, - говорит предприниматель.
- Раньше, два-три года назад, пассажирского транспорта было больше, 0 вспоминает Локотков, - Тогда в дептрансе появился отдел по безопасности, посмотрите, как они организовали движение! Без денег, безо всего. Они просто изменили работу светофоров, направление движения некоторых улиц, начали работать по выделенным полосам. И, к моему удивлению, город поехал. Сегодня ситуация снова меняется, люди приобретают транспорт.