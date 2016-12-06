На этой фотографии хорошо видна реальность Москвы сегодня, видны крупные жилые дома, соседствующие с рекой и прекрасным ландшафтом вокруг. Тем, кто там живет, открываются прекрасные виды. Отдали ли обратно застройщики и девелоперы что-то реке? На сегодня - нет. Есть только большая дорога, которая разрезает этот прекрасный ландшафт. Департамент транспорта принял решение, что здесь должна быть дорога, при этом территорию не рассматривали как единый район. Не было никакого скоординированного процесса, чтобы подумать, как развивать эту часть города, и когда принимались решения о транспорте или застройке зданий, то они никак не влияли на улучшение района. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, нужен урбан-дизайнер, который должен появиться в самом начале процесса и скоординировать его, определив целостное видение района.





Этот район построен полностью по существующему генплану Москвы. Пицца-плану, в котором разными цветами определены зоны с разной функциональностью, определена плотность и другие характеристики района. Поскольку генплан был единственным документом, который описывал этот район, в нем не было предусмотрено никаких ценностей, связанных с тем, что здесь есть река, уникальный ландшафт, который можно сохранить для жителей, - говорит Моро. По его мнению, с этим районом уже мало что можно сделать:



- Сейчас мы, работая над стратегией развития Москвы-реки, определили те места, где еще можно изменить ситуацию, кардинально повлиять на то, как эти районы будут развиваться. Здесь идет переход на второй масштаб - района. Когда на уровне стратегии определены те районы, где можно внести изменения, которые нужно развивать, которые должны стать приоритетными. Это своеобразный «зум» на более детальное рассмотрение территории. Теперь необходимо разработать целую серию документов, описывающих подходы к развитию района в соответствии с полученными видением и стратегией. В них можно включить истории о том, как работать с рекой. Самый главный подход к работе с рекой - в том, чтобы открыть ее людям.





Когда определены отдельные общественные пространства, идет переход к третьему масштабу, где очень детально и подробно определяют, какие решения должны быть приняты, чтобы отдельные пользователи и группы пользователей эффективно проводили там время. Иначе говоря, понять, какова реальность «на земле», как человек чувствует себя в этом пространстве.

