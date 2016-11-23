Основным двигателем продажи недвижимости в этом году стал вторичный рынок, там проходит около 70% сделок. Стоимость квартир дешевеет, и рынок формируют покупатели: приобретать выгодно, а продавать – не очень. Только за 2016 год, с января по ноябрь, средняя цена на квартиры упала на 5% . Покупатели привередливы, предложений много, продавцы вынуждены двигаться по цене, в среднем, на 10%. Эта тенденция существует с августа прошлого года, и сейчас при приобретении квартиры достаточно легко получить 10-процентную скидку.



Со второго полугодия 2016 года все банки активно работают в отношении снижения ставки на ипотечное кредитование. Видно, что на первичном рынке ставки снижаются, в среднем, до 12%. Средняя ставка на вторичке – 11%. У каждого банка есть свои эксклюзивные предложения и преференции в части работы с партнерами (агентствами недвижимости), и тогда можно получить еще меньшую ставку.



В целом, рынок недвижимости в этом году демонстрирует удешевление. Цена квадратного метра продолжает падать: покупать недвижимость нужно сейчас. Вряд ли в следующем году ставки будут снижаться еще, вряд ли недвижимость будет дешеветь дальше: уже сейчас многие продавцы придерживают объекты или продают в ноль, ничего не зарабатывая.



30% сделок проходят на рынке первички. При проведении таких сделок важно обращать внимание на финансовую отчетность каждого застройщика: из-за ситуации со спросом и предложением на рынке, не все застройщики могут гарантировать своевременную сдачу объекта. Также внимания заслуживают финансовая стабильность застройщика и наличие судебных актов. Мы понимаем, что наличие временных трудностей у застройщика не означает, что с ним необходимо немедленно прекратить работу. В отношении каждого застройщика мы проводим мониторинг судебной активности, после этого принимаем решение. Самое важное – это оценка возможностей банкротства: никто не может гарантировать стабильное существование в долгосрочной перспективе, на годы вперед. У нас есть определенная методика, по которой мы взвешиваем и оцениваем риски банкротства и принимаем решение о продолжении либо остановке сотрудничества. При этом при заключении сделок какие-то риски готовы брать на себя.



Новостройки продаются, покупатели есть. Их меньше, потому что в июле рыночная цена на омскую вторичку оказалась дешевле, и цены на новостройки встали практически в ноль. Естественно, вторичка заняла основную массу. Тем не менее, у нас в агентстве новостройки - один из приоритетных проектов, клиентам необходим ассортимент. Например, на деньги от продажи двухкомнатной квартиры клиент сможет купить трешку в новостройке.