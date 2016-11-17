Бюджет региона – 2017

Данная статья с этого года формируется по новому принципу, в нее включаются только прогнозы главных администраторов доходов. Налоговые и неналоговые поступления в 2017 году определены в размере 53,4 млрд. рублей, таким образом, прогнозируется рост к первоначальному бюджету 2016 года на 3,2 млрд. рублей.
Самый большой рост по прогнозам на 2017 год будет показывать налог на прибыль организаций – 24%. Общая его величина 12,1 млрд. рублей.
НДФЛ прогнозируется в объеме 17,1 млрд. рублей, с ростом 5% к 2016 году. Как отмечают финансисты региона, такие объемы налога на доходы физических лиц ими определены с учетом прогнозируемого роста фонда зарплаты в 2017 году.
Что касается поступлений от акцизов, то они предварительные, без учета принятия федерацией некоторых мер по налоговому стимулированию регионов. Сумма 13,9 млрд. рублей и снижение на 3% к 2016 году. Специалисты подчеркивают, что в ближайшее время они ожидают изменение подакцизных ставок на нефтепродукты, крепкий алкоголь.
В правительстве региона рассчитывают на рост поступлений от ключевых налогоплательщиков. Налоговые платежи 10 крупнейших омских компаний дают около 40% от общего объема поступлений в бюджет региона. В числе крупнейших предприятий: АО «Сан Инбев» доля в общей сумме – 11%, АО «Газпромнефть-ОНПЗ» - 7%, ООО «Омсквинпром» - 5%, ПАО «Сбербанк» - 5%.
По данным налоговой инспекции, за три квартала текущего года налоговые отчисления десяти якорных налогоплательщиков составили более 15 млрд. рублей.