Бюджет региона – 2017

Распределения расходов в бюджете 2017 года проходило по принципу приоритетности . На первое место по важности выделены расходы, связанные с оплатой труда работников бюджетной сферы. Фонд оплаты труда в 2017 году определен в размере 24,9 млрд. рублей, что составляет порядка 42% доходов. Это больше чем в бюджете 2016 года (22,4 млрд. рублей), но меньше чем в 2015 году (25,5 млрд. рублей)



Второй приоритет расходы в сфере социальной поддержки населения. Помощь будет оказана более 0,5 млн. человек. На эти цели правительство выделяет в 2017 году около 9 млрд. рублей. Существенная часть из этой суммы пойдет на обеспечение омичей лекарствами и медицинскими изделиями – 1,2 млрд. рублей. Отметим, что это на 423 млн. рублей выше уровня 2016 года. Кроме того, в областной бюджет закладывается индексация пособия на ребенка и областного материнского капитала.



Третий приоритет проекта бюджета – расходы дорожного фонда Омской области. Планируется потратить 4,5 млрд. рублей. Это несколько ниже уровня текущего года, но, по словам министра финансов региона, в ходе принятия бюджета сумма будет скорректирована по данным прогноза федерального администратора.



Также в числе приоритетов финансовая поддержка муниципалитетов Омской области. Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям примерно на уровне 2016 года порядка 18 млрд. рублей. Таким образом, местным бюджетам гарантирован объем финансов для решения первостепенных задач на своем уровне. В том числе и на исполнение переданных государственных полномочий.



