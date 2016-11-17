РЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА GOROD55.RU
Бюджет региона – 2017
42% пойдет на зарплаты, 606 млн. не хватит

Борис Попов, 17 ноября 2016
Предварительные данные по проекту бюджета порталу Gorod55.ru предоставили в министерстве финансов региона. Особенность бюджета Омской области на 2017 год, заключается в том, что впервые при подготовке главного финансового документа региона расчёты делались без учета данных по межбюджетным федеральным трансфертам. Поэтому сравнивая параметры нового документа с цифрами 2016 года можно давать лишь примерные оценки.
Ключевые цифры
Основные параметры областного бюджета
По предварительным расчетам в бюджете на 2017 год доходы составят 58,4 млрд. рублей . Это на 3,7% или на 2,2 млрд. рублей меньше первоначально утвержденного бюджета 2016 года. По словам министра финансов Омской области Вадима Чеченко отрицательные цифры в данном случае не показательны, поскольку снижение будет устранено после отражения в документе целевых трансфертов.

Все предыдущие годы бюджет Омской области принимался и исполнялся с дефицитом. К примеру, в бюджете на 2016 год заложен дефицит на уровне 9,6%. Бюджет 2017 года сформирован с минимальным дефицитом 1,1% или 606 млн. рублей.

В целом расходная часть бюджет-2017 принимается в объеме 59 млрд. рублей , со снижением к первоначальным параметрам 2016 года на 6,4 млрд. рублей. Показатель расходов также будет скорректирован после поступлений федеральных трансфертов.

Ключевые цифры
Налоговые и неналоговые доходы
Данная статья с этого года формируется по новому принципу, в нее включаются только прогнозы главных администраторов доходов. Налоговые и неналоговые поступления в 2017 году определены в размере 53,4 млрд. рублей, таким образом, прогнозируется рост к первоначальному бюджету 2016 года на 3,2 млрд. рублей.

Самый большой рост по прогнозам на 2017 год будет показывать налог на прибыль организаций – 24%. Общая его величина 12,1 млрд. рублей.

НДФЛ прогнозируется в объеме 17,1 млрд. рублей, с ростом 5% к 2016 году. Как отмечают финансисты региона, такие объемы налога на доходы физических лиц ими определены с учетом прогнозируемого роста фонда зарплаты в 2017 году.

Что касается поступлений от акцизов, то они предварительные, без учета принятия федерацией некоторых мер по налоговому стимулированию регионов. Сумма 13,9 млрд. рублей и снижение на 3% к 2016 году. Специалисты подчеркивают, что в ближайшее время они ожидают изменение подакцизных ставок на нефтепродукты, крепкий алкоголь.

В правительстве региона рассчитывают на рост поступлений от ключевых налогоплательщиков. Налоговые платежи 10 крупнейших омских компаний дают около 40% от общего объема поступлений в бюджет региона. В числе крупнейших предприятий: АО «Сан Инбев» доля в общей сумме – 11%, АО «Газпромнефть-ОНПЗ» - 7%, ООО «Омсквинпром» - 5%, ПАО «Сбербанк» - 5%.

По данным налоговой инспекции, за три квартала текущего года налоговые отчисления десяти якорных налогоплательщиков составили более 15 млрд. рублей.

Ключевые цифры
Приоритеты по расходам
Распределения расходов в бюджете 2017 года проходило по принципу приоритетности . На первое место по важности выделены расходы, связанные с оплатой труда работников бюджетной сферы. Фонд оплаты труда в 2017 году определен в размере 24,9 млрд. рублей, что составляет порядка 42% доходов. Это больше чем в бюджете 2016 года (22,4 млрд. рублей), но меньше чем в 2015 году (25,5 млрд. рублей)

Второй приоритет расходы в сфере социальной поддержки населения. Помощь будет оказана более 0,5 млн. человек. На эти цели правительство выделяет в 2017 году около 9 млрд. рублей. Существенная часть из этой суммы пойдет на обеспечение омичей лекарствами и медицинскими изделиями – 1,2 млрд. рублей. Отметим, что это на 423 млн. рублей выше уровня 2016 года. Кроме того, в областной бюджет закладывается индексация пособия на ребенка и областного материнского капитала.

Третий приоритет проекта бюджета – расходы дорожного фонда Омской области. Планируется потратить 4,5 млрд. рублей. Это несколько ниже уровня текущего года, но, по словам министра финансов региона, в ходе принятия бюджета сумма будет скорректирована по данным прогноза федерального администратора.

Также в числе приоритетов финансовая поддержка муниципалитетов Омской области. Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям примерно на уровне 2016 года порядка 18 млрд. рублей. Таким образом, местным бюджетам гарантирован объем финансов для решения первостепенных задач на своем уровне. В том числе и на исполнение переданных государственных полномочий.

Ключевые цифры
Минусы бюджета
По словам финансистов, в бюджете региона в течение последних двух лет наблюдается тревожная диспропорция в динамике доходов и расходов. То есть расходы растут существенно быстрее доходов. С 2014 года доходы приросли на 2 млрд. рублей, а расходы только по первоочередным обязательствам увеличились почти на 8 млрд. рублей. В такой ситуации неизбежно приходится на чем-то экономить. В бюджете 2017 года было решено сэкономить на экономическом блоке, его финансирование будет проводиться в сокращенном объеме.

Расходы на организацию транспортной доступности населения, газификацию, водоснабжение, оказание господдержки сельхозпроизводителям эти статьи обеспечены деньгами в среднем лишь на треть. Адресная инвестиционная программа сформирована только по дорожному строительству.

Строительство и реконструкция незавершенных объектов будет производиться только за счет местных бюджетов, трансферты из областного бюджета на это не предусмотрены.
Цифры в проекте бюджета на 2017 год меняются еженедельно. Более точные параметры будут определены к 29 ноября, когда состоится первое чтение бюджета региона.
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