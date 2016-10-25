Выбор общества:
мертвые дети и окна жизни
РЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА GOROD55.RU
Анна Попова, 25 октября 2016
истории мертвых и живых младенцев
Говорят, дети - цветы жизни. Только иногда получается, что они распускаются в неподходящее время. И мамы, психологически здоровые мамы, отказываются от новорожденных. А если отказаться не выходит, некоторые решают не воспитывать вообще или избавиться любой ценой


17 июля 2012,
около половины первого ночи

Улица Челюскинцев, Омск
 По проезжей части идет женщина с коляской, не реагируя на сигналы авто. В районе остановки Поселок им. Козицкого женщина падает, переворачивая коляску.
Ребенок на асфальте.

Пьяная мама, возвращаясь с 1,5-месячным малышом из гостей, облокотилась на коляску и перевернула ее. Младенец госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Маму, судимую за приобретение и хранение наркотиков, лишают родительских прав.


Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.


Статья 2
Конституция Российской Федерации

5 января 2013

Исилькуль, Омская область
 Беременная девушка 23-х лет приезжает в Исилькуль на новогодние каникулы. Она в гостях у парня, с которым недавно познакомилась в Интернете. В десять вечера она заходит в туалет, рожает мальчика и бьет по голове. Убивает.
Мертвый младенец остается в чужом доме.












1. Каждый имеет право на жизнь.



Статья 20
Конституция Российской Федерации
27 ноября 2013
Советский округ Омска
Тело новорожденного ребенка находят в заброшенном дачном доме. Следователям мать ребенка говорит, что он родился мертвым.













1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.


Статья 38
Конституция Российской Федерации
10 сентября 2015
Берег Иртыша, Омск
В районе дома по адресу Пригородная, 19, прохожие находят подозрительный пакет. В нем – тело убитого ребенка. Ему не было еще месяца.














2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.

Статья 38
Конституция Российской Федерации
19 апреля 2016
Улица Орджоникидзе, Омск
Местная жительница слышит пронзительный детский плач и, выйдя из квартиры, обнаруживает 1,5-месячного малыша на бетонном полу подъезда.










УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, — наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет , либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 106
Уголовного Кодекса Российской Федерации
10 апреля 2016
Парк 300-летия Омска, около десяти утра

 Рядом с жилым домом на улице Ватутина прохожие замечают тело новорожденного мальчика. Обстоятельства смерти ребенка и местонахождение матери – неизвестны.










ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Статья 125
Уголовного Кодекса Российской Федерации
3 августа 2016
Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ

У берега водоема на пеленке, расстеленной на траве, спит двухмесячная девочка. Спустя неделю находят ее мать и в четвертый раз лишают родительских прав.










Сколько детей были убиты
сразу после рождения -
неизвестно
Приведено лишь несколько фактов из материалов пресс-службы УМВД России по Омску и пресс-службы Следственного комитета России по Омской области.
По данным МВД, в 2013 году в России 95 матерей убили своих новорожденных детей , в 2014 произошло 86 убийств , в 2015 – 74 женщины избавились от своих малышей . Это случаи, когда вина женщины квалифицируется по статье 106 УК РФ. Считается, что на каждого найденного мертвого малыша приходится три-семь ненайденных. Матерей, подбросивших своих детей, судят по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности).
СТАТИСТИКА. ПОРТРЕТ МАТЕРИ

Мама?

ЦЕНТР СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОВМЕСТНО С ФОНДОМ «КОЛЫБЕЛЬ НАДЕЖДЫ» ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ 152 ПРИГОВОРА ЖЕНЩИНАМ, ОСУЖДЕННЫМ ЗА УБИЙСТВО НОВОРОЖДЕННЫХ
Подкинуть своего ребенка решится не каждая мать. Многие женщины, принявшие такое решение, оказываются перед выбором – или подкинуть, или убить . Нежелательная беременность ставит будущую мать в слабую и уязвимую позицию перед семьей, мужчиной, родственниками, общественным мнением вообще. Значительная часть детоубийств совершается под влиянием страха – перед «незаконностью» ребенка, позором и насмешками, страхом не прокормить, страхом нести ответственность, страхом сделать аборт, если решение уже принято.

В этом году Центр сравнительных исторических и политических исследований совместно с фондом «Колыбель надежды» проанализировали 152 приговора женщинам, осужденным за убийство новорожденных.
Чаще всего у этих женщин нет судимости. Некоторые из них работают. Большинство из них только что получили среднее образование. Многие из них не видят последствий своих действий, а некоторые настолько отрицают ребенка, что сами начинают верить, что не беременны. Многие из них, оказавшись в трудной ситуации, не знают, где искать помощи и вынуждены искать решение в одиночку
И закон, и общественное мнение считают женщину единственной виновницей убийства. Давление и угрозы со стороны отца ребенка, недовольная семья не фиксируются в общественном сознании даже как сопутствующие факторы. Многие женщины, осужденные за убийство ребенка, не имеют постоянного партнера и не отличаются высоким социальным «капиталом». Однако также часто встречаются женщины, у которых уже есть от двух до пяти детей . Обычно они характеризуются окружающими как хорошие матери.

Согласно анализу судебных приговоров, данные по количеству детей у подсудимых есть в 28 делах. Исследование показывает, что половина женщин (14 человек) уже воспитывают двоих-троих детей, еще пятеро имеют более троих детей, остальные (меньше половины) имеют одного ребенка либо не имеют детей вообще.

Предположительно, для женщин, склонных к инфантициду, «убить» оказывается более простым и быстрым решением, нежели хождение по кабинетам, от инстанции к инстанции, и согласование различных документов . У многих из них мало проявлены навыки социальной коммуникации, и каждый отказ или временная отсылка могут укрепить в решении обратиться к более простому выходу. При этом убийства нередко планируются – заранее установлены место и время, способ избавления от тела ребенка.
Сами женщины чаще всего объясняют свои действия низким уровнем жизни, низким достатком, страхом перед осуждением окружающими беременности и ребенка вне брака.
В числе причин инфантицида почти 50% занимают социально-психологические причины : нежелание растить и воспитывать ребенка (часто в одиночестве), психотравмирующие ситуации, непонимание в семье, внезапно возникший умысел. Социально-культурные причины детоубийства составляют 28%, в их числе - страх родить вне брака, страх перед мужем, нежелание сообщать о беременности родственникам, страх быть осужденной ими. 22% детоубийств совершены матерями из-за материальных трудностей . Оставшиеся 7% занимают иные причины.
Из 152 рассмотренных дел информация об образовании есть в 33, согласно которым 36,3% подсудимых имеют среднее образование, 27% - неоконченное среднее образование, 30% - средне-специальное образование. Лишь 6% осужденных женщин имели высшее либо неоконченное высшее образование. Все осужденные были признаны вменяемыми.
Избавиться от ребенка, утопив его, ударив по голове, просто завернув в пакет и выбросив в мусорный ящик… Избавиться от ребенка, а не отказаться.
Почему психически вменяемые мамы, не готовые принять новорожденного малыша, выбирают изощренные способы убийства своих детей или выкидывают их?
ЗАЧЕМ НУЖНЫ "ОКНА ЖИЗНИ"

отдать нельзя убить

О бэби-боксах
по материалам благотворительного фонда "Колыбель надежды"
Даже нежеланный ребенок имеет право на жизнь.
Чтобы новорожденный, от которого отказывается его мама, мог выжить, в ряде российских медучреждений организована работа «окон жизни», или бэби-боксов. Это специальные места, где мать может анонимно оставить нежеланного новорожденного, не подвергая его насилию и передавая в руки тех, кто о нем позаботится. По утверждению Президента Благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой, инициативу создания спасительных «окон» поддерживают многие представители органов государственной власти, а также представители официальных конфессий.
Бэби-бокс – специально оборудованное место, внешне выглядит как металлопластиковое окошко на первом этаже медицинского учреждения, внутри помещения представляет собой детскую кроватку-колыбель.
Есть матери, которые идут на убийство ребенка из-за стыда и страха, что о нем кто-то узнает. Оставить ребенка в бэби-боксе куда проще, чем отказаться от него в роддоме – там надо долго ждать, проходить положенные законом процедуры. Да и чаще всего такие мамы рожают дома или где-то еще, но не в роддомах.

Кладя ребенка в бокс, мать оставляет его в безопасности (из специальной кроватки он попадает под присмотр врачей и социальных работников) и потому не несет уголовной ответственности по статье 125 УК РФ. У нее есть возможность исправить ошибку и вернуть ребенка. Мама не преследуется по закону, новорожденный остается жив, а имеющиеся у нее дети не попадают в детдом.

Дверца «окна жизни» закрывается сама, в течение одной минуты. Спустя 30 секунд после закрытия окно блокируется, и его невозможно открыть снаружи. В этот же момент на пост дежурного поступает свето-звуковой сигнал о том, что кто-то воспользовался бэби-боксом. Снаружи нет охраны и видеонаблюдения, зато обязательно есть информационные стенды с обращением к родителю еще раз обдумать свое решение и телефонами, по которым мама и малыш смогут обратиться за помощью. За пять лет работы фонд помог 600 семьям на территории всей страны.
Что написано на бэби-боксе
"Если в твоей жизни наступил такой тяжелый момент, что ты готова оставить своего ребенка, возможно, есть те, кто может тебе помочь!"
Для ребенка самое лучшее - всегда быть с мамой.
На инфостенде указаны действующие телефоны, куда мама может обратиться за помощью - если ей нечего есть и нечем кормить ребенка, если кто-то бьет и унижает ее, если в ней растет неприязнь к ребенку, если у нее проблемы с алкоголем или наркотиками, если ей негде жить.

Как только ребенок оказывается в кроватке бэби-бокса, медики проводят первичный осмотр малыша, берут анализы, при необходимости оказывают скорую медпомощь - здесь новорожденному не нужно ждать, чтобы его заметил случайный прохожий .

Информация о малыше из бэби-бокса немедленно поступает в полицию и органы опеки. Если здоровью ребенка причинен вред, то полиция разыскивает его биологического родителя и привлекает к уголовной ответственности. А в случае, если ребенок здоров, не объявлен в розыск и его родители неизвестны, он приобретает статус подкидыша, и его судьбой занимаются органы государственной опеки . В соответствии с законом, малыша устроят в специализированное учреждение и окажут помощь по подбору новой семьи. До усыновления у биологического родителя есть возможность вернуть ребенка, заявив о факте подкидывания и доказав в суде свою родительскую состоятельность, также пройдя необходимые процедуры, в том числе – генетическую экспертизу. Вернуть ребенка из мусорного контейнера уже невозможно.
Случай первый
Девушка скрывает свою беременность от родственников и отца ребенка, рожает дома и относит младенца в беби-бокс. В итоге ребенка находят его родные бабушка и дедушка по отцовской линии и забирают в свою семью, приняв решение об усыновлении.










Случай второй
Женщина оставила внука в беби-боксе. До этого она неоднократно обращалась за помощью в органы опеки, поскольку ее дочь не исполняла родительских обязанностей, вела асоциальный образ жизни. Отчаявшись, бабушка отнесла ребенка в «окно жизни», и после этого к ситуации подключились все госорганы. В итоге бабушка стала официальным опекуном двух своих внуков, в том числе и того, которого оставляла в беби-боксе.









Случай третий
В екатеринбургском «окне жизни» за все время оставили двоих детей. Один малыш вернулся в родную семью. Мама второго ребенка дважды пыталась отказаться от ребенка – первый раз в роддоме, сразу после его рождения, второй раз – в детской больнице. В обоих случаях «нерадивую мать» пристыдили и отправили домой вместе с ребенком. Сразу после второй неудачи мать, выйдя из больницы, отнесла малыша в бэби-бокс.








На официальном сайте фонда «Колыбель надежды» приведен ряд фактов о беби-боксах. Инициаторы «окон жизни» утверждают, что бэби-бокс – способ реализации права ребенка на жизнь . Права, гарантированного Конституцией Российской Федерации и Конвенцией о правах ребенка ООН.
ОБ УСТАНОВКЕ

Конструкцию бэби-бокса можно приобрести у российских и европейских производителей, либо изготовить самостоятельно. Стоимость "окна жизни" варьируется от 50 тысяч рублей до 10 тысяч евро в зависимости от технических параметров и производителя. К примеру, «окно жизни» в Краснодарском крае – родом из Чехии, первый пермский бэби-бокс приобретен в Латвии, остальные – произведены в России. В стоимость бэби-бокса часто заложена его установка, а также организационные работы по выстраиванию взаимодействия с региональными властями и общественными организациями, оказывающими помощь семьям в трудной жизненной ситуации.

КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ

Согласно информации фонда «Колыбель Надежды», многие общественные лидеры, как и общественные организации на региональном и федеральном уровне выступают в поддержку бэби-боксов. Среди них на официальном сайте фонда названы Всероссийское общественное движение «Матери России», ассоциации волонтерских организаций «Поиск пропавших детей», общественная организация «Многодетные семьи республики Татарстан», АНО «Институт социального развития», БФ «Справедливая помощь», фонд «Защита детства», РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», пермская РОО по защите прав пациентов «Право на здоровье», детский центр раннего развития «Катенок».
где искать помощь?

О КРИЗИСНЫХ ЦЕНТРАХ

По материалам пресс-службы
Общественной Палаты Российской Федерации
Неправильно, когда женщина оказывается перед выбором - аборт или бэби-бокс. Кризисные центры призваны стать такой альтернативой, где женщине окажут всестороннюю поддержку и не оставят один на один с проблемой
Кризисные центры для женщин, попавших в трудное жизненное положение, казалось бы, есть в каждом российском городе. Столько всего в стране таких учреждений - толком неизвестно, поскольку на учете лишь государственные центры, но не центры, организованные некоммерческими организациями.

Не в каждом центре можно жить, где-то не принимают женщин без прописки, где-то - женщин, освободившихся из заключения, сообщает Член Общественной палаты Юлия Зимова. Есть города без кризисных центров, и там поддержку оказывают в центре помощи семьи, где женщина может рассчитывать лишь на материальную помощь, вещи и еду. На сегодня в стране планируется создать интерактивную карту России, на которой появятся все учреждения подобного рода. Пользователь выбирает регион и параметры (например, питание и проживание) и получает информацию о ближайших кризисных центрах. В перспективе координирующая структура должна появиться при Уполномоченном по правам ребенка. Любая женщина в положении или с малышом, которой негде или не на что жить, должна знать, куда и за какой помощью может обратиться в своем регионе.

В нашем регионе в 32 центральных районных больницах Омской области и 10 женских консультациях города созданы центры кризисной беременности. Их деятельность координируется Центром кризисной беременности "Ты не одна", существующий на базе Женской консультации №1.

Согласно штатному расписанию в данных учреждениях предусмотрены ставка психолога, юриста и соцработника. Обращаясь к врачу за абортом, женщина направляется на консультацию в Центр, где должна рассказать о причинах прерывания беременности. Центр сотрудничает с общественными и религиозными организациями. К примеру, в омском Центре защиты материнства "Нечаянная радость" женщинам оказывают психологическую поддержку, предоставляют матпомощь и временное жилье. Регулярны акции по сбору детских вещей для малообеспеченных беременных женщин, ведется благотворительная продуктовая помощь беременным.
кому НУЖНЫ "ОКНА ЖИЗНИ"

ДИСКУССИЯ О ПРАВЕ НА ЖИЗНЬ

По материалам официальных сайтов
Правительства Российской Федерации и
Члена Совета Федерации РФ Елены Мизулиной
1 июня 2016 года сенатор Елена Мизулина совместно с организацией "Родительское Всероссийское Сопротивление" внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий запрет на деятельность по организации анонимного оставления детей, иными словами - запрет беби-боксов на территории России.

28 сентября 2016 года Правительство Российской Федерации дало положительный официальный отзыв на законопроект: Россия должна выполнять положения Конвенции о правах ребенка, а действующие в стране "окна жизни" нарушают статьи 6-9 и 19 международного договора.

По словам Мизулиной, замечания, указанные в официальном отзыве "могут быть легко устранены ко второму чтению". После запрета бэби-боксов за их размещение предлагается штрафовать нарушителей на сумму до пяти миллионов рублей. Мизулина утверждает, что "государство не должно поощрять отказы от новорожденных". По ее мнению, практика стран, где когда-либо использовались бэби-боксы, показывает, что "после появления возможности для анонимного оставления детей число отказов от детей резко возрастало". Еще один аргумент сенатора в пользу запрета бэби-боксов - повышенные риски торговли детьми, поскольку контроль за боксами невозможен (в противном случае, утрачивается принцип анонимности). Мизулина считает, что установить точное число детей, оставленных в бэби-боксах и их дальнейшую судьбу, невозможно, а сам принцип бэби-бокса нарушает право ребенка на идентичность - знать своих настоящих родителей.


Официальный отзыв Правительства
10 октября 2016 года был опубликован официальный отзыв Правительства на внесенный законопроект. Российское правительство не поддержало идею запрета «окон жизни» . Ранее, до рассмотрения Госдумой в первом чтении, законопроект был отправлен на доработку.

Согласно текущей версии внесенного законопроекта, создание беби-боксов ведет к росту количества матерей, отказывающихся от своих детей, нарушает права ребенка знать своих родителей. Еще один пункт – может привести к развитию торговли людьми. Юридическое лицо, установившее беби-бокс, могло быть оштрафовано на сумму до пяти миллионов рублей.

По заключению правительства, формулировки предложенного законопроекта недостаточно точны и могут «породить противоречивую правоприменительную практику». Предлагаемый размер штрафа чрезмерен и его можно сравнить с размером фонда оплаты труда родильного дома средней мощности за один, а то и два-три месяца. В свою очередь приостановка деятельности организаций, где будут обнаружены беби-боксы (а это по большей части медучреждения), может лишить граждан получать медицинскую и иную социальную помощь. Отзыв заканчивается следующими словами: " С учётом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке до его рассмотрения Государственной Думой в первом чтении".



- Окончательное решение примет комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Официальный отзыв Правительства - не есть определение судьбы законопроекта. Это - точка зрения Правительства. К которой комитет Думы может прислушаться, а может принять и другое решение.

Елена Мизулина
из поста на странице Елены в Facebook

Елена Котова,
Президент Благотворительного фонда "Колыбель надежды"

- С начала обсуждения и критики бэби-боксов в России прошло более 20 месяцев. Мы прошли все возможные проверки, Прокуратура, Генеральная прокуратура , Минюст, Налоговая, кстати, тоже была. Никто не нашёл нарушений в нашей деятельности. <...>
За время нападок на наш фонд, мы открыли три кризисных Центра для женщин, в которых получили приют белее 600 человек, включая детей. За время дискуссии мы оказали гуманитарной помощи на сумму превышающую 20 000 000 рублей! Более 1500 человек получили консультационную помощь и смогли справиться со сложной ситуацией.А теперь давайте перестанем говорить и начнём заниматься строительством кризисных центров нового поколения с широким спектром услуг для женщин и детей.
Открытое письмо Президента БФ "Колыбель надежды" Елены Котовой к Члену Совета Федерации РФ Елене Мизулиной
(плюс справа, чтобы развернуть текст письма)
Члену Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Мизулиной Елене Борисовне

Открытое письмо

Уважаемая Елена Борисовна!
На основании Вашего интервью от 14 июля 2016 года «Парламентской газете», мы приглашаем Вас к открытой и конструктивной дискуссии по вопросам профилактики инфантицида и работы бэби-боксов.В интервью данному изданию Вы озвучили ряд тезисов и фактов, часть из которых не соответствует действительности или нуждается в уточнении.
А именно:
1. «Моё твёрдое убеждение заключается в том, что государство не должно поощрять отказы от детей. А существование беби-боксов само по себе есть не что иное, как такое поощрение». Нам хотелось бы уточнить, что бэби-боксы — это не поощрение отказа от ребенка, это в первую очередь альтернатива для матери в ситуации, когда она приняла решение отказаться от ребенка, в том числе избавиться от ребенка криминальным способом.2. «…невозможно гарантировать того, что ребёнок не станет жертвой торговли детьми (или торговли органами), не будет нелегально передан на усыновление в те страны, в которые усыновление запрещено, не попадет в секту и так далее. Сама идея беби-боксов таит в себе серьёзные последствия для судьбы каждого ребёнка. Нельзя, решая одну задачу, создавать целый ряд новых проблем и рисковать судьбами детей». Работа бэби-боксов, гарантирует что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Как только ребёнок попадает в «колыбель» медицинскому персоналу тут же поступает сигнал, так что младенец находится в «колыбели» не более 40 секунд. Ребёнка сразу же осматривают, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Медицинский персонал незамедлительно сообщает о факте подкидывании в органы полиции и органы опеки. Полиция, в свою очередь, составляет акт о подкидывании и проверяет не находится ли ребенок в розыске, чтобы исключить данную ситуацию. После проведения всех необходимых медицинских процедур, ребенок передается в ведение органов опеки и попечительства. Также надо понимать, что если мать потеряла своего ребенка, то она сообщает об этом в органы и в данном случае не имеет значение в каком регионе находится ребенок. Однако, за все года работы бэби-боксов в России, не было ни одного случая подкидывания младенца, находящегося в розыске.3. «Создание беби-боксов и облегчение процедуры отказа от ребёнка делают ненужной всю систему профилактики в этой сфере и в обозримом будущем способны увеличить число сирот при живых родителях.». Никто из инициаторов или сторонников бэби-боксов не рекламирует бэби-боксы и не призывает отказываться от детей. Государство и общество обязаны проводить все возможные методы профилактики социального сиротства.4. «Гораздо более эффективным решением в моём понимании стало бы появление вместо беби-боксов кризисных центров для матери и ребёнка». Бэби-боксы и кризисные центры никак не исключают друг друга, ведь именно с обращения женщины, увидевший телефоны около бэби-бокса, началась история создания специализированного кризисного центра для женщин с детьми и беременных женщин в городе Перми. Сегодня в Пермском крае действуют 3 кризисных центра, где женщины могут получить приют, правовую, юридическую, организационную, психологическую помощь. Бэби-бокс стал катализатором открытия кризисных центров для женщин в трудной жизненной ситуации.5.«Практика всех стран, которые когда-либо пытались ввести беби-боксы и где они существуют, однозначно показывает, что после их появления число отказов от новорождённых резко возрастает». В открытых источниках, информации, подтверждающей данный факт, нет. В свою очередь официальная статистика правоохранительных органов России показывает, что в регионах, где были установлены бэби-боксы, произошло снижение или не увеличение количества случаев инфантицида.6. «На протяжении двух лет, с 2009 по 2011 год, немецкий институт молодёжи проводил ряд исследований в рамках проекта «Анонимные роды и беби-боксы в Германии — цифры, предложения и контексты … для 21,6 процента детей, положенных в беби-боксы, а также для 23 процентов анонимно рождённых детей, ответственные организации не смогли дать информацию о дальнейшей судьбе детей».
Подобных ситуаций в России нет, и как уже говорилось выше все случаи подкидывания детей в «колыбель» направляются в органы полиции.
7. «Женщины-убийцы ненавидят свой плод или патологически безразличны к нему».
Анализ уголовных дел по ст.106 УК РФ (было проанализировано 152 дела) показывает, что нет ни одного случая, где мотивом указывалась ненависть к ребенку. Наиболее часто встречающиеся причины это:
- нежелание растить и заботится о ребенке;
- нежелание сообщать родственникам о беременности;
- психотравмирующая ситуация (не исключающая вменяемости);
- страх осуждения родственниками и знакомыми.
То есть, женщины, совершающие данное деяние, не являются патологическими убийцами и не испытывают ненависть к ребенку.
8. «Нередко беби-боксы используются для отказа от детей-инвалидов…В китайском Гуанчжоу пришлось закрыть беби-бокс спустя два месяца после открытия, в течение которых в нём были оставлены 262 младенца и детский приют оказался переполненным. Все дети страдали тяжёлыми заболеваниями, такими как детский церебральный паралич, синдром Дауна и порок сердца.».
По информации из открытых источников, на сегодняшний день, из 50 детей, оставленных в бэби-боксах, 49 не имеют тяжелых заболеваний или увечий. Один младенец был оставлен с тяжелым заболеванием. Несмотря на это, ребенка сразу же усыновила приемная семья, которая приложила максимум усилий, и в настоящее время здоровье малыша значительно улучшилось.
9. «поощряя распространение беби-боксов, мы навсегда нарушаем право ребёнка на идентичность, то есть право ребёнка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение.»

Мы считаем, что приоритетным правом является право ребенка на жизнь.
Все младенцы, которые были оставлены в «колыбели», усыновлены приемными родителями или возвращены биологическим семьям. Процесс усыновления и возврата детей, является компетенцией органов опеки.
Уважаемая Елена Борисовна, выражаем признательность за внимание к теме профилактики инфантицида и социального сиротства. Уверенны, что Ваш опыт и опыт некоммерческих организаций, в том числе благотворительного фонда «Колыбель надежды», могут внести существенный вклад по выстраиванию эффективной системы профилактики социального сиротства.
Приглашаем Вас к открытому, конструктивному диалогу, на удобной для Вас площадке.

С уважением
Президент благотворительного фонда
«Колыбель надежды» Котова Е.Ю.
на какую поддержку могут рассчитывать омские семьи

20 тысяч за рождение

По материалам ответа Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Омской области
(полный текст ниже)
Омички, вставшие на учет по беременности и родам (на сроке до 12 недель), имеют право на единовременное пособие в размере 2 тысяч рублей.
Беременные жены военнослужащих, проходящих службу по призыву, могут получить единовременное пособие в размере 28 250,77 рублей, если обратятся за ним на сроке беременности до 180 дней.

Семьи, в которых в период с 1 января 2013 по 21 декабря 2013 года родился третий (и последующие) дети, имеют право на ежемесячную выплату в размере величины прожиточного минимума для детей, принятого в регионе. Выплата предоставляется независимо от других выплат и сохраняется по достижении третьим (и последующими) детьми трехлетнего возраста. На сегодня эта сумма составляет порядка 8 839 рублей. При этом средний доход семьи на одного члена не должен превышать величину среднедушевого дохода в регионе, то есть сумму в 27 790 рублей.

При рождении ребенка один из родителей (лицо, его заменяющее) имеет право получить единовременное пособие в размере 17 839,55 рублей. В случае многолюдной беременности при рождении двух и более детей один из родителей может получить единовременное пособие в 10 тысяч рублей.

При передаче ребенка на воспитание в семью родитель получает единовременное пособие в размере 17 839,55 рублей. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет и детей-родственников (братьев, сестер) , размер пособия составляет 136 308,64 рубля на каждого ребенка.

Согласно постановлению омского Правительства от 24 апреля 2006 года №46-п, беременные женщины, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет могут быть обеспечены полноценным питанием.
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
- 3 344,91 рубль в месяц на первого ребенка
- 6 689,83 рубля в месяц на второго ребенка и последующих детей (размер пособия суммируется, но не может превышать 13 379,68 рублей)

Сложно стать мамой

Портал Gorod55 спросил у четырех омичек, с какими трудностями они столкнулись во время беременности и после рождения ребенка. Впечатлениями и воспоминаниями делятся женщины трех поколений, ставшие мамами в нашем городе
Екатерина, 27 лет
Высшее образование, ребенку меньше года
- Мне не повезло с дежурной акушеркой в день родов.
Вообще роддом оставил ощущение казармы. Не из-за интерьеров, а из-за отношения персонала, который дает почувствовать себя коровой на бойне, а не женщиной в ответственный и неповторимый момент становления матерью. Если мы с мужем захотим еще детей, в Омске или другом провинциальном городе я не буду рожать. Мы приложим все усилия, чтобы сделать это в другой стране - с прогрессивным мед.обслуживанием и здоровым отношением.
Собственно, это единственная сложность. Остальное мне давалось легко.
Виктория, 28 лет
Высшее образование, ребенку меньше года
- Главная сложность, с которой столкнулась во время беременности, - это безразличие со стороны медицинского персонала . Терапевты по месту жительства , врачи в женской консультации, младший мед.персонал, сотрудники роддома. Всех интересовало только корректное заполнение бумажек.
Мария, 37 лет
Высшее образование, два ребенка 7 и 13 лет
- Женская консультация, постановка на учет по беременности и прочие мероприятия. Поход в женскую консультацию - это почти всегда негативные эмоции. Сначала два часа сидишь в душном коридоре, потом попадаешь в кабинет врача, где к тебе зачастую относятся, как к лошади или инкубатору : задают формальные вопросы, пишут заранее запланированный текст в карточку, выписывают заранее запланированные по сроку беременности лекарства и до свидания. Столкнулась с некомпетентностью - врач со стажем не смогла за две недели до родов наощупь понять, как лежит ребенок, и отправила на узи внеплановое, чем вызвала недоумение врача-узиста. Ходила на платные курсы подготовки к родам, от них в восторге, с тех пор отправила на них много своих друзей и знакомых, но доступны они только финансово состоятельным будущим родителям.

Ребенка рожали в партнерских родах, во 2 роддоме. Мне как родильнице избежать осложнений со здоровьем удалось только потому, что уже был опыт, и я требовала тщательных осмотров, узи, требовала объяснений и обещала пойти жаловаться . Те, кто молчали , в основном, после выписки из роддома уезжали через несколько дней в БСМП с осложнениями. При этом новорожденные дети (1-2 недель) оставались дома, потому что, после выписки из роддома , в случае болезни мамы , в больницу с ребенком ее никто не положит.

После рождения столкнулась опять с непрофессионализмом: педиатр , не имевшая собственных детей, выписывала странные советы и лекарства, сама не очень понимая, какой эффект они принесут. Всегда обращаюсь к нескольким врачам, часто платным. Если ты не можешь оплатить врача, то возможности компетентной помощи твоему ребенку значительно снижаются.

Сейчас пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет составляет порядка 300 рублей в месяц. Когда для меня это пособие было актуально, сумма была еще меньше. Узнав, сколько справок я должна собрать , чтобы получать 300 рублей в месяц, а еще, эти справки надо каждые 6 месяцев обновлять, я приняла решение не получать пособие, себе дороже.
Марина, 53 года
Средне-специальное образование, ребенку 23 года
Со дня рождения моего ребенка прошло более 20 лет, но потери – потери здоровья останутся с нами до конца наших дней, может быть даже укоротив наши жизни.
Родила я свою девочку быстро, несмотря на то, мне «уже за 30» и то, что она – первая у меня. Дальше было хуже: я отдыхала от родов, приходя в себя, и слушала, как матерят девочку 18 лет, лежащую на соседнем столе (эта девушка не была официально замужем, просто жили вместе с парнем, как это сейчас принято): «Сама нагуляла, вот сама и рожай!» Девочка была в полуобморочном состоянии от суточного
лежания в родзале, она не могла разродиться, и медики-женщины позвали на помощь врача-реаниматолога (мужчину), чтобы он давил ей на живот с мужской силой.

Но все это меня волновало мало, я думаю, многие женщины помнят это состояние вселенской пустоты и безразличия ко всему, слабости и отрешенности после родов. Просто сил нет. И поэтому, когда заплакал новорожденный ребенок, я даже не отреагировала, хотя это и была моя дочь, помытая и запеленатая, лежащая на отдельном столике для новорожденных. К ней никто не подошел, потому что все были заняты роженицами (а их было еще двое кроме меня). Малышка стала кричать еще больше, орать, пока, наконец, к ней не подошла санитарка, пожилая женщина. Подняла ее и в ужасе вытаращила глаза: вся пеленка, в которую завернут ребенок – в крови. Тут все забегали. Что там было дальше, я не знаю. Меня увезли в палату, сказав, что все в порядке: кровь – это просто кровотечение из пуповины.

На следующий день в палате, когда всем привезли детей на кормление, я своего ребенка не увидела, зато пришла зав. отделением, успокоила и сказала, что у моего ребенка 1 группа крови. На мой вопрос, зачем они это узнавали, ответила:
«Когда у мамы 1 группа крови (а она у меня 1), проверяем и у ребенка». И только спустя годы, я поняла для чего проверяли группу крови у моего новорожденного ребенка.
Потом акушерка, принимавшая роды, извинялась передо мной и говорила «спасибо», за то, что я ее не в чем не стала обвинять.

Дочка проболела все детство, больничные практически каждый месяц из-за слабого иммунитета: постоянные ангины, ларингиты, отиты. Иммунолог так и говорила, что иммунитет на нуле. Что на это повлияло: скобы, закреплявшие пуповину и повредившие ее тонкую ткань, или чьи-то кривые руки?

Кстати, пострадала и я: во время родов у меня были внутренние разрывы, которые мне зашили в запарке не кетгутом, а какой-то леской . Эта леска порвала мне все, что зашили и еще больше. Пришлось ложиться в больницу, где мне делали операцию, зашивая образовавшийся свищ. Дочке не было четырех месяцев, пришлось переводить ее на искусственное питание, ведь я лежала в больнице и моего молока не хватало. Сцеживала молоко, муж кормил малышку из
бутылочки сам, плюс давали детские смеси. От этого молока у нас начался диатез.

Я уверена, что роддом «очень помог» нам в улучшении состояния здоровья, он дал нам жизнь, чуть не отобрав ее. Я очень хочу надеяться, что в современных роддомах таких проблем не существует, наверно, оплатив услуги, у женщины появляется уверенность в том, что ей помогут, хотя...
О ситуации в омском регионе

Омички не готовы воспитывать детей в одиночку

статистика за три года
В дом ребенка в 2014 году попали 216 детей, в 2015 - 191 ребенок (из них 160 детей помещены на временный срок до года по заявлению родителей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации). За 2015 год в Омском регионе без попечения родителей остались 942 детей-сирот и детей, сообщают органы Опеки и попечительства омского Минобразования. Из них 888 детей, или 94,3%, переданы на воспитание в семьи. На 1 января 2016 года количество детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось до 793 человека. Количество детей в возрасте до 1 года составляет 1,1% от общего числа детей.

При этом, по данным на лето 2016 года, количество абортов в регионе снизилось на 2,5 тысячи за три года. Согласно статистике, в прошлом году омички сделали 6 341 аборт (на 68 меньше, чем в 2014). Женщины, отказывающиеся от уже родившихся детей, не были готовы к материнству или воспитанию ребенка в одиночестве. В роддоме, когда женщина хочет отказаться от малыша, с ней беседуют акушер-гинеколог, неонатолог, также представителями администрации учреждения, привлекаются юрист и психолог, поэтому количество матерей, желающих оставить ребенка, сокращается: в 2014 - 78 отказов, в 2015 - 44 отказа.

Информация о том, что в Омске планируется установка бэби-бокса впервые появилась в региональных СМИ в 2011 году. Спецконтейнеры стоимостью около 10 тысяч евро устанавливали при медучреждениях, первым в России применил подобную практику Краснодарский край. Практику бэби-боксов планировалось ввести, чтобы мамы не выбрасывали своих новорожденных детей на помойку.
По данным на 2011 год, 20 октября в разрушенном здании бывшего ДК (поселок Таврический) найдено тело младенца.
19 августа в том же районе грибник нашел скелет новорожденного на лесополосе поблизости от дороги.
26 июля дворник обнаружил тело младенца в мусороприемнике жилого дома.
В омском парке найден младенец...

Почему в Омске нет
"окон жизни"

По материалам ответа Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Омской области
(полный текст ниже)
По мнению многочисленных экспертов, наличие бэби-боксов не способно повлиять на количество убийств матерями своих детей. Результаты научных исследований показывают, что потенциальная мать-детоубийца вряд ли по своему психическому состоянию способна воспользоваться услугами бэби-боксов, так как обычно подобные преступления совершаются в состоянии аффекта, когда женщина не может в полной мере осознавать характер и значение действий, которые она совершает, тем более, искать адрес ближайшего бэби-бокса.
В 2013 году Государственная Дума отклонила проект закона, предусматривающий возможность анонимно оставлять новорожденных в специализированных местах. 2 июня 2016 года в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" внесен законопроект, направленный на устранение пробела в законодательстве, из-за которого стало возможна практика анонимного оставления новорожденных детей ("бэби-боксы"). 23 июня проект рассмотрен Советом ГД ФС, и на сегодня Правительством РФ рекомендован к доработке.

Установка устройств для анонимного оставления новорожденных детей нарушает нормы Конвенции ООН о правах ребенка, который с рождения имеет право на имя и гражданство, а также, по мере возможностей, право знать родителей. Государства обязуется уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности (гражданство, имя, семейные связи).

Возможность анонимно оставить ребенка в бэби-боксах дает нерадивым родителям избежать выплаты алиментов на содержание ребенка , что нарушает статью 38 Конституции Российской Федерации и статью 80 Семейного кодекса РФ.

Ребенок, оставленный в бэби-боксе, теряет право на имя, отчество и фамилию, право знать своих родителей, право на заботу и воспитание своими родителями и так далее. Еще один аргумент - ребенок теряет право на воспитание в семье, в том числе - на усыновление, ведь потенциальные усыновители могут обоснованно опасаться принять ребенка с неизвестной наследственностью.

Анонимный отказ от ребенка лишает органы соцзащиты оказать необходимую помощь женщине, оставляющей ребенка в бэби-боксе, предупредить рецидив подобных поступков в будущем.
Елизавета Степкина
Уполномоченный при Губернаторе Омской области по правам ребенка
Повсеместная установка устройств для анонимного оставления младенцев может быть воспринята маргинальными слоями населения как вполне легальная и безнаказанная возможность уклонения от воспитания детей. Более того, установление «бэби-боксов», как косвенное свидетельство допустимости и общественного одобрения подбрасывания младенцев, будет способствовать формированию в обществе социальной безответственности по отношению к рожденному ребенку и может спровоцировать рост числа отказов от детей.

В статье 121 Семейного кодекса РФ установлено, что деятельность по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется исключительно органами опеки и попечительства. Деятельность в этой сфере других юридических и физических лиц не допускается. Создание «бэби-боксов» при общественных и религиозных организациях существенно затрудняет осуществление государственного учета и контроля за устройством детей, оставшихся без попечения родителей, что может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до использования подброшенных младенцев в целях торговли детьми, их сексуальной и экономической эксплуатации и других преступных целях.
Полный ответ Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Омской области Елизаветы Степкиной на запрос портала Gorod55 о поддержке беременных женщин и матерей в регионе
(плюс справа, чтобы развернуть текст)
1.Социальная поддержка беременных женщин

В Омской области сформирована широкая система выплат и других мер, направленных на поддержку беременных женщин, женщин, занятых уходом за ребенком, одиноких матерей, многодетных семей.
На территории региона выплачивается около 18 видов пособий семьям, имеющим детей. Вся информация размещена на портале Министерства труда и социального развития Омской области.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и родам - 2 000,00 руб. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и родам, имеют женщины, срок беременности которых составляет не менее 12 недель и которые встали на учет по беременности и родам в медицинских организациях, расположенных на территории Омской области, в ранние сроки беременности (до 12 недель).
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 28 250,77 руб. Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее ста восьмидесяти дней.
Е жемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей . Размер пособия –величина прожиточного минимума в Омской области для детей. В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 мая 2016 года № 148-п "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демогр афическим группам населения в Омской области за I квартал 2016 года" указанная величина с 1 июля 2016 года составляет 8 839,00 руб. Ежемесячная денежная выплата предоставляется независимо от получения ежемесячных денежных выплат по иным основаниям. Ежем есячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребенком (последующими детьми) возраста трех лет Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из родителей, являющийся гражданином Российской Федерации, в семье которого средний доход на одного члена семьи не превышает величину среднедушевого дохода в Омской области (с 1 января 2016 года - 27 790,00 руб.), совместно проживающий на территории Омской области с третьим ребенком (последующими детьми), родившимся в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, за исключением родителей.
Единовременное пособие при рождении ребенка – 17 839,55 руб.
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. Перечень документов , предоставляемых для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка:
Единовременное пособие при рождении двоих и более детей - 10 000,00 руб. Право на единовременное пособие при рождении двоих и более детей имеет один из родителей (опекун) при рождении двоих и более детей в случае многоплодной беременности.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью - 17 839,55 руб. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства) , передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) в случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.
В случае усыновления ребенка-инвалида , ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 136 308,64 руб. на каждого такого ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком:
- 3 344,91 руб. – на первого ребенка;
- 6 689,83 руб. – на второго ребенка и последующих детей.
При уходе за двоими и более детьми размер пособия суммируется, но не должен превышать 13 379,68 руб.

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умреших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в чеченской республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенные к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе конттеррористиче ских операций на территории Северо-Кавказско го региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется пенсионным фондом российской Федерации – 22 361,40 руб.

Пособие выплачивается на:
- детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористич еских операций на территории Северо-Кавказско го региона;
- детей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполни тельной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористич еских операций на территории Северо-Кавказско го региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
Право на пособие имеют законные представители (мать, отец, усыновитель, опекун или попечитель) либо близкие родственники (дедушка, бабушка) совместно проживающие с детьми.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 12 107,48 руб.
Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеют:
- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или отказалась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений.

Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими), при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Размер пособия – 2 435,13 руб.
Право на пособие имеют:
- дети военнослужащих, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы по призыву, и дети лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по призыву;
- дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполни тельной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходивших службу в федеральных органах налоговой полиции, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и дети лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), которым пенсия по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации.
Ежемесячное пособие выплачивается ребенку до достижения им 18-летнего возраста (ставшему инвалидом до достижения 18-летнего возраста - независимо от возраста), а обучающемуся по очной форме обучения в образовательном учреждении - до окончания обучения, но не более чем до достижения 23-летнего возраста, при этом выплата ежемесячного пособия до достижения ребенком 18-летнего возраста осуществляется его законным представителям - родителям, усыновителям, опекунам или попечителям (далее - получатели).

Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 апреля 2006 года № 46-п «О мере социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием» и приказа Министерства от 22 июля 2009 года № 48 «Об утверждении перечня медицинских показаний для предоставления мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет».

В Омской области реализуется комплекс мер, направленных на создание условий совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессиональног о обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Обучение молодых мам осуществляют почти 100 учреждений высшего, среднего профессиональног о образования. В этом году популярностью у женщин пользовалась подготовка по таким дополнительным образовательным программам, как «Управление персоналом предприятия в период модернизации производства с применением коуч-методик», «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», «Экономика и право», «Инновации дошкольного образования в условиях перехода на ФГОСы», «Сестринское дело в терапии» и др.

На территории Омской области организована трехуровневая система оказания медицинской помощи в сфере детства и родовспоможения. В настоящее время государственные учреждения здравоохранения Омской области функционируют в рамках данной системы в соответствии с утвержденной маршрутизацией пациентов.

В целях снижения заболеваемости и инвалидности с детства проводятся на мероприятия, направленные на своевременное выявление и коррекцию патологии. Продолжено проведение и развитие пренатальной диагностики, позволяющей обнаружить патологию развития плода еще на стадии внутриутробного развития.

Детям, рожденным с пороками развития, организовано оказание медицинской помощи по профилю неонатальная хирургия на базе БУЗОО «Областная детская клиническая больница», осуществляется направление новорожденных в федеральные медицинские центры в рамках оказания высокотехнологич ной медицинской помощи.

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Омской области продолжено проведение неонатального скрининга, с целью профилактики младенческой и детской смертности, заболеваемости и инвалидности с детства. Данные методики позволяют своевременно выявить тяжелые наследственные заболевания и провести их коррекцию.

2. Кризисные центры
В соответствии с программой Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 - 2012 годы, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п, распоряжением Министерства здравоохранения Омской области от 28 июня 2011 года № 230-р «О создании Центров медико-социально й поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в 32 центральных районных больницах Омской области и 10 женских консультациях г. Омска созданы

Во всех бюджетных учреждениях Омской области оказывающих помощь женскому населению предусмотрены в штатном расписании ставка психолога, юриста и социального работника.

Основным направлением работы Центра и кабинетов является медицинская и социально-психол огическая помощь женщинам в случае незапланированно й беременности. Благодаря привлечению к работе общественных и религиозных организаций, комплексных центров социального обслуживания удается обеспечить финансовую поддержку женщинам, принявшим решение сохранить беременность, обеспечить временным жильем.

Беременные женщины, обратившиеся к врачу акушеру-гинеколо гу по вопросу проведения медицинского аборта, направляются на консультацию в Центр и кабинеты, где с ними проводиться беседа с целью выяснения причины прерывания беременности, при необходимости для разрешения вопросов привлекаются юрист и социальный работник.

Центр и кабинеты активно сотрудничают с общественными и религиозными организациями, Омской региональной общественной организацией «Центр защиты материнства «Нечаянная радость», который оказывает женщинам психологическую, материальную помощь, предоставляет временное жилье. На базе «Центра защиты материнства «Нечаянная радость» и кабинетов регулярно организуются и проводятся акции по сбору детских вещей для малообеспеченных беременных женщин. Совместно с Омским отделением благотворительно й католической организацией «Каритас» проводится оказание благотворительно й продуктовой помощи беременным женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Информация о работе Кризисного центра, его сотрудниках, графиках приема размещена на сайте БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр» и благотворительно го фонда «Радуга» с организацией колонок «Ответы юриста», «Ответы психолога».

3. Профилактика инфантицида
Во втором вопросе дан ответ, что в регионе созданы Центры медико-социально й поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые в том числе они работают со всеми беременными.

Инфантицид – это преступление, в Уголовном кодексе имеется специальная статья 106, «Убийство матерью новорожденного ребенка».

По мнению многочисленных экспертов, наличие «бэби-боксов» не способно повлиять на количество убийств матерями своих детей. Результаты научных исследований показывают, что потенциальная мать-детоубийца вряд ли по своему психическому состоянию способна воспользоваться услугами бэби-боксов, т.к. обычно подобные преступления совершаются в состоянии аффекта, когда женщина не может в полной мере осознавать характер и значение действий, которые она совершает, тем более, искать адрес ближайшего «бэби-бокса».

В 2016 году в Омской области зарегистрировано только 1 преступление в отношении новорожденного по данной статье.

В РФ и регионе создана система телефонов доверия, куда так же может позвонить беременная женщина в тяжелой жизненной ситуации и обратиться за получением информации как о возможной социальной помощи, так и за психологической поддержкой.

4. Позиция по «бэби-боксам»
В 2013 году Государственной Думой был отклонен проект Федерального закона № 603961-5, предусматривающи й для матери или иного лица возможность анонимно оставлять ребенка в специализированн ых местах после их рождения.

2 июня 2016 года проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях защиты ребенка от анонимного оставления после его рождения" направлен на устранение правового пробела в российском законодательстве , породившего порочную практику анонимного оставления новорожденных детей в специально создаваемых для этого местах ("бэби-боксах").

23 июня 2016 года проект рассмотрен Советом ГД ФС РФ.

На сегодня Правительством РФ рекомендовано доработать данный законопроект, после он будет передан на рассмотрение законодателей.

Установка устройств для анонимного оставления новорожденных детей нарушает нормы Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей, что ребенок регистрируется сразу после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу. Государства обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности , включая гражданство, имя и семейные связи как предусматриваетс я законом, не допуская противозаконного вмешательства (статьи 7, 8).

Возможность анонимного оставления ребенка в «бэби-боксах» является для нерадивых родителей способом избежать обязанности выплачивать алименты на содержание анонимно подброшенного ребенка, что является прямым нарушением статьи 38 Конституции Российской Федерации и статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации.

Подобная практика противоречит Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р, направленной на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей.

В соответствии с Концепцией решение задачи по содействию в реализации воспитательного и культурно-образо вательного потенциала семьи включает развитие мер поддержки семей, направленных на профилактику отказов от новорожденных детей. В этих целях в числе целевых индикаторов эффективности реализации государственной семейной политики вводится уменьшение числа отказов от новорожденных в родильных домах.

Создание «бэби-боксов» существенно затрудняет или вовсе исключает реализацию установленных Семейным кодексом Российской Федерации прав ребенка: право на имя, отчество и фамилию (ст.58), право знать своих родителей, выражать свое мнение по всем вопросам, касающимся его жизни (ст.57), право на заботу и воспитание своими родителями (а при их отсутствии – другими ответственными за это лицами), право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства (ст.54), право на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст.55), право самостоятельно обращаться за защитой своих прав (ст.56), право на воспитание в семье (прежде всего, на усыновление, в связи с обоснованными опасениями потенциальных усыновителей принять ребенка с неустановленной наследственность ю).

Создание условий для анонимного отказа от ребенка лишает органы и организации социальной защиты населения возможности оказать необходимую помощь женщине, оставляющей ребенка в «бэби-боксе», и предупредить рецидив подобных поступков с ее стороны в будущем. Тем самым наносится ущерб организации социальной работы в области профилактики социального сиротства и предупреждения отказов от новорожденных детей, что противоречит направленности Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761.

Вместе с тем, повсеместная установка устройств для анонимного оставления младенцев может быть воспринята маргинальными слоями населения как вполне легальная и безнаказанная возможность уклонения от воспитания детей. Более того, установление «бэби-боксов», как косвенное свидетельство допустимости и общественного одобрения подбрасывания младенцев, будет способствовать формированию в обществе социальной безответственнос ти по отношению к рожденному ребенку и может спровоцировать рост числа отказов от детей.

В статье 121 Семейного кодекса РФ установлено, что деятельность по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется исключительно органами опеки и попечительства. Деятельность в этой сфере других юридических и физических лиц не допускается. Создание «бэби-боксов» при общественных и религиозных организациях существенно затрудняет осуществление государственного учета и контроля за устройством детей, оставшихся без попечения родителей, что может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до использования подброшенных младенцев в целях торговли детьми, их сексуальной и экономической эксплуатации и других преступных целях.
Серьезная долгосрочная социальная и психологическая поддержка, отказ от ханжества и обвинений в аморальности, полноценное отцовство, ответственность за семейное благополучие, которую разделяют все члены семьи, - нашему обществу есть, куда развиваться. Чтобы создать такой мир, где ни у одной женщины не останется мотивации для убийства ребенка.
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