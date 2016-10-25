Члену Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

Мизулиной Елене Борисовне



Открытое письмо



Уважаемая Елена Борисовна!

На основании Вашего интервью от 14 июля 2016 года «Парламентской газете», мы приглашаем Вас к открытой и конструктивной дискуссии по вопросам профилактики инфантицида и работы бэби-боксов.В интервью данному изданию Вы озвучили ряд тезисов и фактов, часть из которых не соответствует действительности или нуждается в уточнении.

А именно:

1. «Моё твёрдое убеждение заключается в том, что государство не должно поощрять отказы от детей. А существование беби-боксов само по себе есть не что иное, как такое поощрение». Нам хотелось бы уточнить, что бэби-боксы — это не поощрение отказа от ребенка, это в первую очередь альтернатива для матери в ситуации, когда она приняла решение отказаться от ребенка, в том числе избавиться от ребенка криминальным способом.2. «…невозможно гарантировать того, что ребёнок не станет жертвой торговли детьми (или торговли органами), не будет нелегально передан на усыновление в те страны, в которые усыновление запрещено, не попадет в секту и так далее. Сама идея беби-боксов таит в себе серьёзные последствия для судьбы каждого ребёнка. Нельзя, решая одну задачу, создавать целый ряд новых проблем и рисковать судьбами детей». Работа бэби-боксов, гарантирует что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Как только ребёнок попадает в «колыбель» медицинскому персоналу тут же поступает сигнал, так что младенец находится в «колыбели» не более 40 секунд. Ребёнка сразу же осматривают, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Медицинский персонал незамедлительно сообщает о факте подкидывании в органы полиции и органы опеки. Полиция, в свою очередь, составляет акт о подкидывании и проверяет не находится ли ребенок в розыске, чтобы исключить данную ситуацию. После проведения всех необходимых медицинских процедур, ребенок передается в ведение органов опеки и попечительства. Также надо понимать, что если мать потеряла своего ребенка, то она сообщает об этом в органы и в данном случае не имеет значение в каком регионе находится ребенок. Однако, за все года работы бэби-боксов в России, не было ни одного случая подкидывания младенца, находящегося в розыске.3. «Создание беби-боксов и облегчение процедуры отказа от ребёнка делают ненужной всю систему профилактики в этой сфере и в обозримом будущем способны увеличить число сирот при живых родителях.». Никто из инициаторов или сторонников бэби-боксов не рекламирует бэби-боксы и не призывает отказываться от детей. Государство и общество обязаны проводить все возможные методы профилактики социального сиротства.4. «Гораздо более эффективным решением в моём понимании стало бы появление вместо беби-боксов кризисных центров для матери и ребёнка». Бэби-боксы и кризисные центры никак не исключают друг друга, ведь именно с обращения женщины, увидевший телефоны около бэби-бокса, началась история создания специализированного кризисного центра для женщин с детьми и беременных женщин в городе Перми. Сегодня в Пермском крае действуют 3 кризисных центра, где женщины могут получить приют, правовую, юридическую, организационную, психологическую помощь. Бэби-бокс стал катализатором открытия кризисных центров для женщин в трудной жизненной ситуации.5.«Практика всех стран, которые когда-либо пытались ввести беби-боксы и где они существуют, однозначно показывает, что после их появления число отказов от новорождённых резко возрастает». В открытых источниках, информации, подтверждающей данный факт, нет. В свою очередь официальная статистика правоохранительных органов России показывает, что в регионах, где были установлены бэби-боксы, произошло снижение или не увеличение количества случаев инфантицида.6. «На протяжении двух лет, с 2009 по 2011 год, немецкий институт молодёжи проводил ряд исследований в рамках проекта «Анонимные роды и беби-боксы в Германии — цифры, предложения и контексты … для 21,6 процента детей, положенных в беби-боксы, а также для 23 процентов анонимно рождённых детей, ответственные организации не смогли дать информацию о дальнейшей судьбе детей».

Подобных ситуаций в России нет, и как уже говорилось выше все случаи подкидывания детей в «колыбель» направляются в органы полиции.

7. «Женщины-убийцы ненавидят свой плод или патологически безразличны к нему».

Анализ уголовных дел по ст.106 УК РФ (было проанализировано 152 дела) показывает, что нет ни одного случая, где мотивом указывалась ненависть к ребенку. Наиболее часто встречающиеся причины это:

- нежелание растить и заботится о ребенке;

- нежелание сообщать родственникам о беременности;

- психотравмирующая ситуация (не исключающая вменяемости);

- страх осуждения родственниками и знакомыми.

То есть, женщины, совершающие данное деяние, не являются патологическими убийцами и не испытывают ненависть к ребенку.

8. «Нередко беби-боксы используются для отказа от детей-инвалидов…В китайском Гуанчжоу пришлось закрыть беби-бокс спустя два месяца после открытия, в течение которых в нём были оставлены 262 младенца и детский приют оказался переполненным. Все дети страдали тяжёлыми заболеваниями, такими как детский церебральный паралич, синдром Дауна и порок сердца.».

По информации из открытых источников, на сегодняшний день, из 50 детей, оставленных в бэби-боксах, 49 не имеют тяжелых заболеваний или увечий. Один младенец был оставлен с тяжелым заболеванием. Несмотря на это, ребенка сразу же усыновила приемная семья, которая приложила максимум усилий, и в настоящее время здоровье малыша значительно улучшилось.

9. «поощряя распространение беби-боксов, мы навсегда нарушаем право ребёнка на идентичность, то есть право ребёнка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение.»



Мы считаем, что приоритетным правом является право ребенка на жизнь.

Все младенцы, которые были оставлены в «колыбели», усыновлены приемными родителями или возвращены биологическим семьям. Процесс усыновления и возврата детей, является компетенцией органов опеки.

Уважаемая Елена Борисовна, выражаем признательность за внимание к теме профилактики инфантицида и социального сиротства. Уверенны, что Ваш опыт и опыт некоммерческих организаций, в том числе благотворительного фонда «Колыбель надежды», могут внести существенный вклад по выстраиванию эффективной системы профилактики социального сиротства.

Приглашаем Вас к открытому, конструктивному диалогу, на удобной для Вас площадке.



С уважением

Президент благотворительного фонда

«Колыбель надежды» Котова Е.Ю.