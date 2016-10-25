1.Социальная поддержка беременных женщин
В Омской области сформирована широкая система выплат и других мер, направленных на поддержку беременных женщин, женщин, занятых уходом за ребенком, одиноких матерей, многодетных семей.
На территории региона выплачивается около 18 видов пособий семьям, имеющим детей. Вся информация размещена на портале Министерства труда и социального развития Омской области. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и родам - 2 000,00 руб.
Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и родам, имеют женщины, срок беременности которых составляет не менее 12 недель и которые встали на учет по беременности и родам в медицинских организациях, расположенных на территории Омской области, в ранние сроки беременности (до 12 недель). Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 28 250,77 руб.
Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее ста восьмидесяти дней. Е жемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей
. Размер пособия
–величина прожиточного минимума в Омской области для детей. В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 мая 2016 года № 148-п "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демогр афическим группам населения в Омской области за I квартал 2016 года" указанная величина с 1 июля 2016 года составляет 8 839,00 руб. Ежемесячная денежная выплата предоставляется независимо от получения ежемесячных денежных выплат по иным основаниям. Ежем есячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребенком (последующими детьми) возраста трех лет Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из родителей, являющийся гражданином Российской Федерации, в семье которого средний доход на одного члена семьи не превышает величину среднедушевого дохода в Омской области (с 1 января 2016 года - 27 790,00 руб.), совместно проживающий на территории Омской области с третьим ребенком (последующими детьми), родившимся в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, за исключением родителей. Единовременное пособие при рождении ребенка – 17 839,55 руб.
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. Перечень документов
, предоставляемых для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка: Единовременное пособие при рождении двоих и более детей - 10 000,00 руб.
Право на единовременное пособие при рождении двоих и более детей имеет один из родителей (опекун) при рождении двоих и более детей в случае многоплодной беременности. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью - 17 839,55 руб. Право на единовременное пособие
при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства) , передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) в случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.
В случае усыновления ребенка-инвалида , ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 136 308,64 руб.
на каждого такого ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: - 3 344,91 руб. – на первого ребенка;
- 6 689,83 руб. – на второго ребенка и последующих детей.
При уходе за двоими и более детьми размер пособия суммируется, но не должен превышать 13 379,68 руб. Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умреших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в чеченской республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенные к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе конттеррористиче
ских операций на территории Северо-Кавказско го региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется пенсионным фондом российской Федерации – 22 361,40 руб.
Пособие выплачивается на:
- детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористич еских операций на территории Северо-Кавказско го региона;
- детей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполни тельной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористич еских операций на территории Северо-Кавказско го региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
Право на пособие имеют законные представители (мать, отец, усыновитель, опекун или попечитель) либо близкие родственники (дедушка, бабушка) совместно проживающие с детьми. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 12 107,48 руб. Право на ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеют:
- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или отказалась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений. Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими), при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации Размер пособия – 2 435,13 руб.
Право на пособие имеют:
- дети военнослужащих, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы по призыву, и дети лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по призыву;
- дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполни тельной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходивших службу в федеральных органах налоговой полиции, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и дети лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), которым пенсия по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации.
Ежемесячное пособие выплачивается ребенку до достижения им 18-летнего возраста (ставшему инвалидом до достижения 18-летнего возраста - независимо от возраста), а обучающемуся по очной форме обучения в образовательном учреждении - до окончания обучения, но не более чем до достижения 23-летнего возраста, при этом выплата ежемесячного пособия до достижения ребенком 18-летнего возраста осуществляется его законным представителям - родителям, усыновителям, опекунам или попечителям (далее - получатели).
Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 апреля 2006 года № 46-п «О мере социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием» и приказа Министерства от 22 июля 2009 года № 48 «Об утверждении перечня медицинских показаний для предоставления мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет».
В Омской области реализуется комплекс мер, направленных на создание условий совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессиональног о обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Обучение молодых мам осуществляют почти 100 учреждений высшего, среднего профессиональног о образования. В этом году популярностью у женщин пользовалась подготовка по таким дополнительным образовательным программам, как «Управление персоналом предприятия в период модернизации производства с применением коуч-методик», «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», «Экономика и право», «Инновации дошкольного образования в условиях перехода на ФГОСы», «Сестринское дело в терапии» и др.
На территории Омской области организована трехуровневая система оказания медицинской помощи в сфере детства и родовспоможения. В настоящее время государственные учреждения здравоохранения Омской области функционируют в рамках данной системы в соответствии с утвержденной маршрутизацией пациентов.
В целях снижения заболеваемости и инвалидности с детства проводятся на мероприятия, направленные на своевременное выявление и коррекцию патологии. Продолжено проведение и развитие пренатальной диагностики, позволяющей обнаружить патологию развития плода еще на стадии внутриутробного развития.
Детям, рожденным с пороками развития, организовано оказание медицинской помощи по профилю неонатальная хирургия на базе БУЗОО «Областная детская клиническая больница», осуществляется направление новорожденных в федеральные медицинские центры в рамках оказания высокотехнологич ной медицинской помощи.
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Омской области продолжено проведение неонатального скрининга, с целью профилактики младенческой и детской смертности, заболеваемости и инвалидности с детства. Данные методики позволяют своевременно выявить тяжелые наследственные заболевания и провести их коррекцию. 2. Кризисные центры
В соответствии с программой Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 - 2012 годы, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п, распоряжением Министерства здравоохранения Омской области от 28 июня 2011 года № 230-р «О создании Центров медико-социально й поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в 32 центральных районных больницах Омской области и 10 женских консультациях г. Омска созданы
Во всех бюджетных учреждениях Омской области оказывающих помощь женскому населению предусмотрены в штатном расписании ставка психолога, юриста и социального работника.
Основным направлением работы Центра и кабинетов является медицинская и социально-психол огическая помощь женщинам в случае незапланированно й беременности. Благодаря привлечению к работе общественных и религиозных организаций, комплексных центров социального обслуживания удается обеспечить финансовую поддержку женщинам, принявшим решение сохранить беременность, обеспечить временным жильем.
Беременные женщины, обратившиеся к врачу акушеру-гинеколо гу по вопросу проведения медицинского аборта, направляются на консультацию в Центр и кабинеты, где с ними проводиться беседа с целью выяснения причины прерывания беременности, при необходимости для разрешения вопросов привлекаются юрист и социальный работник.
Центр и кабинеты активно сотрудничают с общественными и религиозными организациями, Омской региональной общественной организацией «Центр защиты материнства «Нечаянная радость», который оказывает женщинам психологическую, материальную помощь, предоставляет временное жилье. На базе «Центра защиты материнства «Нечаянная радость» и кабинетов регулярно организуются и проводятся акции по сбору детских вещей для малообеспеченных беременных женщин. Совместно с Омским отделением благотворительно й католической организацией «Каритас» проводится оказание благотворительно й продуктовой помощи беременным женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Информация о работе Кризисного центра, его сотрудниках, графиках приема размещена на сайте БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр» и благотворительно го фонда «Радуга» с организацией колонок «Ответы юриста», «Ответы психолога». 3. Профилактика инфантицида
Во втором вопросе дан ответ, что в регионе созданы Центры медико-социально й поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые в том числе они работают со всеми беременными.
Инфантицид – это преступление, в Уголовном кодексе имеется специальная статья 106, «Убийство матерью новорожденного ребенка».
По мнению многочисленных экспертов, наличие «бэби-боксов» не способно повлиять на количество убийств матерями своих детей. Результаты научных исследований показывают, что потенциальная мать-детоубийца вряд ли по своему психическому состоянию способна воспользоваться услугами бэби-боксов, т.к. обычно подобные преступления совершаются в состоянии аффекта, когда женщина не может в полной мере осознавать характер и значение действий, которые она совершает, тем более, искать адрес ближайшего «бэби-бокса».
В 2016 году в Омской области зарегистрировано только 1 преступление в отношении новорожденного по данной статье.
В РФ и регионе создана система телефонов доверия, куда так же может позвонить беременная женщина в тяжелой жизненной ситуации и обратиться за получением информации как о возможной социальной помощи, так и за психологической поддержкой. 4. Позиция по «бэби-боксам»
В 2013 году Государственной Думой был отклонен проект Федерального закона № 603961-5, предусматривающи й для матери или иного лица возможность анонимно оставлять ребенка в специализированн ых местах после их рождения.
2 июня 2016 года проект
федерального закона "О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях защиты ребенка от анонимного оставления после его рождения" направлен на устранение правового пробела в российском законодательстве , породившего порочную практику анонимного оставления новорожденных детей в специально создаваемых для этого местах ("бэби-боксах").
23 июня 2016 года проект рассмотрен Советом ГД ФС РФ.
На сегодня Правительством РФ рекомендовано доработать данный законопроект, после он будет передан на рассмотрение законодателей.
Установка устройств для анонимного оставления новорожденных детей нарушает нормы Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей, что ребенок регистрируется сразу после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу. Государства обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности , включая гражданство, имя и семейные связи как предусматриваетс я законом, не допуская противозаконного вмешательства (статьи 7, 8).
Возможность анонимного оставления ребенка в «бэби-боксах» является для нерадивых родителей способом избежать обязанности выплачивать алименты на содержание анонимно подброшенного ребенка, что является прямым нарушением статьи 38 Конституции Российской Федерации и статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации.
Подобная практика противоречит Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р, направленной на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей.
В соответствии с Концепцией решение задачи по содействию в реализации воспитательного и культурно-образо вательного потенциала семьи включает развитие мер поддержки семей, направленных на профилактику отказов от новорожденных детей. В этих целях в числе целевых индикаторов эффективности реализации государственной семейной политики вводится уменьшение числа отказов от новорожденных в родильных домах.
Создание «бэби-боксов» существенно затрудняет или вовсе исключает реализацию установленных Семейным кодексом Российской Федерации прав ребенка: право на имя, отчество и фамилию (ст.58), право знать своих родителей, выражать свое мнение по всем вопросам, касающимся его жизни (ст.57), право на заботу и воспитание своими родителями (а при их отсутствии – другими ответственными за это лицами), право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства (ст.54), право на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст.55), право самостоятельно обращаться за защитой своих прав (ст.56), право на воспитание в семье (прежде всего, на усыновление, в связи с обоснованными опасениями потенциальных усыновителей принять ребенка с неустановленной наследственность ю).
Создание условий для анонимного отказа от ребенка лишает органы и организации социальной защиты населения возможности оказать необходимую помощь женщине, оставляющей ребенка в «бэби-боксе», и предупредить рецидив подобных поступков с ее стороны в будущем. Тем самым наносится ущерб организации социальной работы в области профилактики социального сиротства и предупреждения отказов от новорожденных детей, что противоречит направленности Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761.
Вместе с тем, повсеместная установка устройств для анонимного оставления младенцев может быть воспринята маргинальными слоями населения как вполне легальная и безнаказанная возможность уклонения от воспитания детей. Более того, установление «бэби-боксов», как косвенное свидетельство допустимости и общественного одобрения подбрасывания младенцев, будет способствовать формированию в обществе социальной безответственнос ти по отношению к рожденному ребенку и может спровоцировать рост числа отказов от детей.
В статье 121 Семейного кодекса РФ установлено, что деятельность по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется исключительно органами опеки и попечительства. Деятельность в этой сфере других юридических и физических лиц не допускается. Создание «бэби-боксов» при общественных и религиозных организациях существенно затрудняет осуществление государственного учета и контроля за устройством детей, оставшихся без попечения родителей, что может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до использования подброшенных младенцев в целях торговли детьми, их сексуальной и экономической эксплуатации и других преступных целях.