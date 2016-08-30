В квартире в пятиэтажном панельном доме две комнаты, общей площадью в 44,8 квадратных метров. Живет один человек. Установлены все приборы учета. В среднем, собственник платит за квартиру около 3 000 рублей, с возможным расхождением на 200 рублей (больше или меньше, зависит от сезона). В сумму платежа за квартиру жилец включил оплату за отопление, газ, холодную и горячую воду, водоотведение и электроэнергию, также за содержание и ремонт жилья, капитальный ремонт, домофон и антенну (ранее было указано, что тарифы на данные услуги остались прежними).



В общей сложности сумма за июнь составила 3 129,83 рубля. В июле, при уже проиндексированных тарифах, общая стоимость услуг в полученных платежках составила 3130,8 – с разницей за июнь в 0,3% или 97 копеек. Добавим, что услугами электро- и водоснабжения, а также газа собственник пользовался намного меньше. Если бы июньский объем услуг сохранился в июле, но по новым тарифам собственник заплатил бы 3304,066 рублей. Фактическое подорожание составило 5,56%, или 174,23 рубля.



