Чтобы его рассчитать, необходимую валовую выручку (ННВ) организации-поставщика услуги делят на объем оказываемых услуг. Валовая выручка представляет собой сумму всех затрат, которые организация несет в течение года, чтобы качественно и в срок оказывать услуги населению. Сюда входят налоги, траты на электроэнергию, воду, ремонт оборудования, зарплату и социальные выплаты, а также капиталовложения. Размеры тарифов устанавливаются только после проверки Региональной энергетической комиссии, в ходе которой проверяется обоснованность заявленных расходов.