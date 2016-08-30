редакция портала Gorod55.ru

Рост коммуналки в Омске.
От полутора до семи тысяч рублей в месяц

расследование в сфере коммунальных услуг
В среднем, коммунальные расходы омичей распределяются следующим образом: почти половина от общей суммы уходит на отопление , около 20% на электроснабжение , 15% на газ и по 10% на холодную и горячую воду , а также на водоотведение. По официальным данным, с 1 июля 2016 года средний рост коммуналки по всей стране составил 4%, согласно размеру индексации, установленному Правительством РФ. Редакция портала Gorod55 на реальных примерах посчитала, какой процент установился в Омске и как он отразится на расходах горожан.
Тариф
По определению, это стоимость услуги.
Чтобы его рассчитать, необходимую валовую выручку (ННВ) организации-поставщика услуги делят на объем оказываемых услуг. Валовая выручка представляет собой сумму всех затрат, которые организация несет в течение года, чтобы качественно и в срок оказывать услуги населению. Сюда входят налоги, траты на электроэнергию, воду, ремонт оборудования, зарплату и социальные выплаты, а также капиталовложения. Размеры тарифов устанавливаются только после проверки Региональной энергетической комиссии, в ходе которой проверяется обоснованность заявленных расходов.
к примеру,
При установлении тарифов на 2015 год РЭК сэкономила омичам более 11 миллиардов рублей.
Чаще всего повышение тарифов обусловлено ростом трат организаций на сырье и материалы для обеспечения коммунальных услуг. При повышении стремятся соблюсти интересы обеих сторон – как населения (сохранить доступность и экономическую обоснованность тарифов, планомерность роста тарифов), так и организаций, затрачивающих все большие средства на реконструкцию, текущий ремонт и прочее. В 2016 году РЭК, формируя новые тарифы на электроэнергию и газ, сэкономила омичам 36,5 миллиардов рублей, на теплоснабжение - 11,5 миллионов рублей, на водоснабжение и водоотведение - 50,5 миллионов рублей, не допустив к "счетчику" необоснованные и неподтвержденные расходы.
Рост тарифов определяется на федеральном и региональном уровне. В первом случае, устанавливаются предельные индексы платы за коммунальные услуги в среднем по российским регионам. Во втором случае, для каждого муниципального образования по Указу Губернатора утверждаются определенные предельные индексы.

В среднем по стране, рост коммуналки с 1 июля 2016 года не превысил 4% , сообщает ФАС. Накануне в России прошла проверка надзорного органа по тарифным решениям, принятым в регионах. По результатам проверки превышений предельного индекса не выявлено, а те случаи, где рост платы за коммунальные услуги превысил установленные ограничения «определены действующим законодательством», отмечает замруководителя ФАС России Виталий Королев.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
киловатт/час
Через централизованные сети электроснабжения и внутридомовые системы, поступает в жилые дома, многоквартирные дома, а также помещения, входящие в состав общедомового имущества.
Услуга измеряется в киловаттах/час при наличии счетчика. Без счетчика принятый норматив потребления услуги измеряется в киловаттах/час в месяц на человека. Применяемый норматив зависит от категории жилого помещения, количества комнат и числа жильцов.

Правила расчета оплаты за электроснабжение определены в Прил.2 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354. Там же определены требования к качеству услуги, основания для перерасчета и прочее.

факт
По действующему тарифу на электроэнергию население платит 75% от экономически обоснованной стоимости.
Прочие потребители доплачивают +25% к экономически обоснованной стоимости. Рост платы за электроэнергию для каждого региона ежегодно утверждается в процентах на федеральном уровне. В Омской области повышение стоимости услуг происходит через региональный РЭК.
С 1 июля 2016 года тарифы на электрическую энергию повысились, в среднем, на 7-10%. Повышение одноставочного тарифа за электроэнергию достигло 7,2% . В домах, оборудованных стационарными газовыми плитами, стоимость киловатта за час поднялась на 24 копейки , а в домах со стационарными электроплитами – на 17 копеек . Тариф, дифференцированный по двум видам суток, повысился на 10,22% . В свою очередь, тариф, разделенный на пиковую, полупиковую и ночную зоны, поднялся в стоимости на 10,34% .
Допустим,
За месяц одинокий жилец двухкомнатной квартиры потратил 200 киловатт электроэнергии. И если в июне он заплатил бы за услугу 664 рубля, то в июле его трата возросла бы на 48 рублей
С июля 2016 года рост тарифов на электроэнергию для населения должен был составить 7,5% , согласно размерам индексации тарифов, установленных Правительством РФ. Данная информация указана в прогнозе изменения тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора до 2018 года, опубликованном на сайте Минэкономразвития России. С 1 июля текущего года рост тарифов на электроэнергию по стране составил 6,7%. В 12 российских регионах установлены тарифы на предельном минимальном уровне. В Омске повышение по одноставочному тарифу достигло 7,2%.
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, или отопление
гигакалории
Тарифы на отопление устанавливаются отдельно для каждой теплоснабжающей организации : на размер стоимости услуги влияют вид и стоимость топлива (уголь, дрова, газ, мазут), затраты на электроэнергию, а также условия работы котельных, особенности технологического производства и транспортировки тепловой энергии. Самое значительное влияние на тариф оказывают цены на топливо: оно присутствует в составе тарифа на 50-70%, причем под государственное регулирование попадает только газ. Стоимость угля и мазута государством не регулируется.


К примеру, в АО «ОмскРТС», по данным на 2015 год, затраты, определившие тариф, распределились следующим образом: на энергоресурсы для производства тепловой энергии ушло 59%, на заработную плату – 9%, на основные и вспомогательные материалы – 19%, амортизация забрала 2%, услуги по передаче тепловой энергии – 4%, прочие траты заняли 7%.

Нормативы потребления отопления измеряются в гигакалориях в месяц на 1 квадратный метр общей площади жилого или многоквартирного дома. Нормативы зависит от категории дома (количество этажей, высота помещений), материала стен (камень, кирпич, панельные блоки, дерево и прочее), периода постройки дома (до 1999 и после) и находится в диапазоне от 0,0140 до 0,423 гигакалории в месяц.
Редакция Gorod55 проанализировала данные о повышении тарифов на отопление в 24 омских организациях. Базовый рост тарифа составил 3,5%. Неизменным тариф на тепловую энергию остался у шести омских организаций, у одной – понизился на 1,7%. Максимальное зафиксированное повышение с учетом инвестиционной составляющей – 9,6%, минимальное – 2,3%.
в среднем
Рост стоимости на отопление составил 4,38%
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
кубический метр
Повышение тарифа на воду в Омской области происходит через РЭК Омской области, все статьи расходов, обусловливающие рост услуги, проходят проверку на обоснованность.

К примеру, в ОАО «ОмскВодоканал» в 2015 году затраты, определяющие тариф, распределились так: ремонтные работы (38%), электроэнергия (20%), административные расходы (16%), амортизация и цеховые расходы (11%), налоги (10%), оплата труда и социальные нужды (5%), химреагенты (3%), а также 11% составил результат за предыдущий период.

Отметим также, что в 2015 году Водоканал был вынужден снизить тариф, не сумев подтвердить часть расходов.

Холодное водоснабжение в жилом помещении со счетчиком рассчитывается по следующей схеме: объем потребленной воды по данным счетчика умножается на тариф (стоимость единицы услуги), после чего к полученной сумме прибавляется стоимость оплаты общедомовых нужд, уже рассчитанная поставщиком услуги. В жилом доме, где приборы учета не установлены, объем воды рассчитывается по нормативу, умножается на количество жильцов и стоимость тарифа, после чего к полученной сумме прибавляется стоимость общедомовых нужд.

Если установлен общедомовой счетчик на воду, то сумма ОДН в квитанциях жильцов будет распределяться пропорционально площади их квартир и составлять разницу между данными общедомового счетчика и совокупным объемом воды, потребленным в доме. Если общедомового прибора учета нет, в первую очередь, рассчитывается коэффициент распределения ОДН: площадь общего имущества делится на площадь жилых и нежилых помещений. Полученный коэффициент умножается на норматив, полученная сумма является объемом услуги, приходящимся на квартиру собственника. Данный объем умножается на тариф – итоговый расчет представляет сумму ОДН.
в среднем,
По Омску рост тарифов на холодную воду и водоотведение составил 3,5%
Месячный норматив воды на человека зависит от домашних условий и подразделяется на жилые дома: с водой от уличных водоразборов (0,91), с водопроводом и канализацией (1,52), с водопроводом и канализацией без ванн (3,648), с водопроводом и канализацией без ванн, но с горячим водоснабжением (3,344), с водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями на твердом топливе (5,472), с газовыми водонагревателями (6,384), с ЦГВС и ваннами (5,472), с ЦГВС в домах с повышенными требованиями к благоустройству (8,202).
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
кубический метр
Тарифы на горячую воду по открытой и закрытой системе горячего водоснабжения рассчитываются для омичей по двум компонентам: компоненту на теплоноситель (холодной воде, предназначенной для подогрева), и компоненту на тепловую энергию, с помощью которого осуществляется подогрев.
Редакция портала Gorod55 проанализировала изменения в тарифах восьми организаций, поставляющих горячую воду по открытой схеме: в среднем рост составил 4,55% на компонент на холодную воду и 5,59% на компонент на тепловую энергию. В тарифах 11 организаций, поставляющих горячую воду по закрытой схеме, стоимость компонента на холодную воду возросла в среднем на 3,46%, компонента на тепловую энергию – на 4,47%.
факт
Повышение стоимости всех компонентов находится в диапазоне 3,5 - 6%
ГАЗ
кубические метры
Рост стоимости тарифов «Омскгоргаза», по данным на 2015 год, на 34% зависит от подорожания приобретения газа , которое складывается из оптовой цены, определяемой на федеральном уровне. Также на тариф влияют зарплата (24%), амортизация (3%), услуги почтамта и управляющих организаций по обработке квитанций, а также услуги по диагностике, экспертизе, освидетельствованию газового оборудования, охрана труда и услуги автотранспортного хозяйства (34%).
факт
Повышение тарифов на сжиженный газ составило, в среднем, 5,99%
Компоненты по предоставлению населению природного газа устанавливаются на федеральном уровне. К примеру, по данным за 2015 год, в ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» 81% средств ушло на приобретение газа, 16% - на услугу по транспортировке газа и 3% на оплату снабженческо-сбытовых услуг.

Коммуналка в Омске

Редакция портала Gorod55 проанализировала оплату коммунальных услуг в трех омских домах: квартире в панельной девятиэтажке, пятиэтажном многоквартирном доме и доме в частном секторе.
В квартире в панельном девятиэтажном доме в четырех комнатах проживает четверо жильцов. Установлены счетчики на газ, остальных приборов учета нет. Общая площадь квартиры – 80,5 квадратных метров. В среднем, до повышения тарифов, собственники платили около 7-7,1 тысячи рублей. К примеру, сумма платежа за квартиру за июнь составила 7 124,38 рублей. В данной сумме отражены платежи за содержание и ремонт жилья и кап.ремонт (их стоимость осталась на прежнем уровне), электроснабжение, в том числе ОДН, газоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, в том числе ОДН, водоотведение, отопление. Сюда же собственники добавили оплату домофона и антенны (их тариф остался неизменным).

В июле реальная сумма платежа составила 7 421,62 рубля, повысившись по отношению к предыдущей на 4,17%. Если посчитать фактическое повышение оплаты коммуналки, с новыми тарифами, но по июньским показателям, то сумма общего платежа составит 7 489,77 рублей, а подорожание – 5,12%, или на 365,39 рублей.

на 80,5 кв.метров
Фактическое подорожание составило 5,12%, или 365,39 рублей
В квартире в пятиэтажном панельном доме две комнаты, общей площадью в 44,8 квадратных метров. Живет один человек. Установлены все приборы учета. В среднем, собственник платит за квартиру около 3 000 рублей, с возможным расхождением на 200 рублей (больше или меньше, зависит от сезона). В сумму платежа за квартиру жилец включил оплату за отопление, газ, холодную и горячую воду, водоотведение и электроэнергию, также за содержание и ремонт жилья, капитальный ремонт, домофон и антенну (ранее было указано, что тарифы на данные услуги остались прежними).

В общей сложности сумма за июнь составила 3 129,83 рубля. В июле, при уже проиндексированных тарифах, общая стоимость услуг в полученных платежках составила 3130,8 – с разницей за июнь в 0,3% или 97 копеек. Добавим, что услугами электро- и водоснабжения, а также газа собственник пользовался намного меньше. Если бы июньский объем услуг сохранился в июле, но по новым тарифам собственник заплатил бы 3304,066 рублей. Фактическое подорожание составило 5,56%, или 174,23 рубля.

на 44,8 кв.метров
Фактическое подорожание составило 5,56%, или 174,23 рубля
В частном доме , общей площадью более 100 квадратных метров, установлены все счетчики. В числе коммунальных услуг, оплачиваемых жильцами – электроэнергия, газоснабжение, холодное водоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов. За все услуги, в среднем, выходит немногим больше полутора тысяч. С 1 июля сумма в платежных квитанциях начинает все скорее приближаться к двум тысячам, а впереди зимний сезон, когда потребление по большинству статей в квитанциях возрастет в разы.

Если за июнь общая сумма за коммунальные услуги составила 1657,66 рублей, то в июле оплата услуг достигла 1723,5 рублей, при условии, что в июле жильцы потребляли меньше газа и холодной воды. В сравнении с предыдущим месяцем, подорожание составило 3,971% и собственникам пришлось заплатить на 65,84 рубля больше. Представим, что июньские показатели сохранились и в июле. Тогда сумма повысится еще больше – до 1755,49. Фактическое подорожание коммунальных услуг составит 5,9%, или 97,83 рубля.
более 100 кв.метров
Фактическое подорожание составило 5,9%, или 97,83 рубля
управление роспотребнадзора омской области
53 постановления об административных штрафах на сумму в 1,5 миллиона рублей
За первое полугодие 2016 года поступило 308 обращений по защите прав потребителей в сфере ЖКХ, за 2015 – 546 обращений, за 2014 – 349 обращений. Количество обращений омичей растет с каждым годом, сообщают в областном Управлении Роспотребнадзора. В отношении организаций жилищно-коммунального комплекса возбуждено 53 административных делопроизводства, наложено штрафов в совокупности на 1 458 500 рублей.
Чаще всего омичи жалуются на нарушение порядка ценообразования и расчета за коммуналку, предъявление необоснованной задолженности, нарушение установленных тарифов, выставление «двойных» квитанций, а также плату за дополнительные услуги, добавленную в коммунальные квитанции. В том числе среди характерных нарушений называют непредоставление полной информации о стоимости услуг, выставление пени в единой квитанции на оплату ЖКУ и прочее.
Made on
Tilda