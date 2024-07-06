Золотая медаль

«Авангард» отдал в «Нефтехимик» защитника Абросимова и получил права на Злодеева

Роман Абросимов в минувшем сезоне в составе «Аванграда» выходил на лед в 40 матчах, забросил одну шайбу и четыре раза становился ассистентом голевых атак.