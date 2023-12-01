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Зият Пайгин

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Декабрь 2023
Спасибо за игру. «Авангард» расторг контракт с защитником Зиятом Пайгиным
Договор аннулировали по взаимному соглашению сторон. Ранее хоккеиста поместили в список отказов.
1 декабря 2023, 02:42
Октябрь 2023
Изнасилование в детдоме, рост заболеваемости коронавирусом, первый снег в Омске
29 октября 2023, 08:39
Спасение от инсульта, раритетная «Волга» и перемены в «Авангарде». Омск сегодня
28 октября 2023, 14:06
Есть 48 часов. Защитника «Авангарда» Зията Пайгина поместили в список отказов
Если игроком в течение двух суток не заинтересуется другой клуб из КХЛ, то он отправится в Высшую хоккейную лигу.
28 октября 2023, 09:01
Омский «Авангард» всухую одолел нижегородское «Торпедо»
Встреча закончилась с футбольным счетом — 1:0 в пользу «ястребов».
3 октября 2023, 19:02
Сентябрь 2023
Хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 не в пользу «ястребов». Это первое поражение омичей в новом сезоне.
11 сентября 2023, 16:05
Омский «Авангард» драматично одолел «Автомобилист» в овертайме
«Ястребы» одерживают вторую подряд победу на старте регулярного Чемпионата КХЛ.
7 сентября 2023, 16:07
Август 2023
Спецпроект
Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона
Почти 25 тысяч человек вечером воскресенья пришли на Соборную площадь, чтобы поддержать «ястребов» перед стартом очередного похода за Кубком Гагарина.
Омский «Авангард» уверенно одолел питерский СКА на турнире в Сочи
5 августа 2023, 15:59
Февраль 2023
Омский «Авангард» не без труда одолел минское «Динамо» и вышел в плей-офф
Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов».
13 февраля 2023, 16:42
Январь 2023
Омский «Авангард» спасся за минуту до сирены и одолел «Металлург» в овертайме
Точку в этом матче поставил Алекс Броадхерст.
18 января 2023, 16:40

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