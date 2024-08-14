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Жск

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2024
Деньги, машины, квартиры. Экс-председатель омского ЖСК «наворовал» на 21 млн рублей
14 августа, 04:06
2023
Депимущества судится с омским ЖСК «Рубин-2» из-за долга в 600 тысяч за аренду земли
16 ноября 2023, 10:56
Вячеслав Авдошин стал подозреваемым по делу об обманутых омских пайщиках ЖСК «Уют»
19 сентября 2023, 06:23
В Омске осудили бизнесмена Олега Пахтеева за хищение денег 37 пайщиков
Размер ущерба составил более 47 млн рублей. Предприниматель пытался скрыться от следствия за границей.
9 июня 2023, 08:47

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