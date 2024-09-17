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Животный мир

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Сентябрь
Ждет зарплата до 87 тысяч и служебный автомобиль. В омском минприроды ищут начальника
17 сентября, 06:45
Май
Виновник без наказания. Жители Омской области нашли в Иртыше трупы лошадей
Трупы животных были найдены на участке Иртыша на территории Таврического района, по словам местного жителя, они были как в русле реки, так и на берегу.
3 мая, 13:29
Март
Карантин на 2 месяца. В омской деревне обнаружили зараженную бешенством лису
1 марта, 10:59
Декабрь 2023
Омичам рассказали, что делать, если увидели косулю в беде
О правилах поведения в такой ситуации рассказали в министерстве природы Омской области.
19 декабря 2023, 11:00

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